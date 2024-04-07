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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Новые товары с доставкой в Советском районе Минска

Все объявления
Проточный водонагреватель Instant Electric Heating

65 р.

Проточный водонагреватель Instant Electric Heating

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева Kospel

Договорная

Бойлер косвенного нагрева Kospel

Брест

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Midea

415 р.

Водонагреватель Midea

Могилев

Доставка по Беларуси
Бак косвенного нагрева

Договорная

Бак косвенного нагрева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Garanterm ER

372 р.

Водонагреватель Garanterm ER

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Водонагреватель (бойлер) THERMEX TitaniumHeat

320 р.

Водонагреватель (бойлер) THERMEX TitaniumHeat

Брест

Доставка по Беларуси
Бойлер послойного нагрева Federica Bugatti INOX LH100 черный

2 280 р.

Бойлер послойного нагрева Federica Bugatti INOX LH100 черный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter

729 р.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-Bic O

215 р.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-Bic O

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Проточный электрический водонагреватель кран Instant Electric Heating Water Faucet NEW RX-001

75 р.

Проточный электрический водонагреватель кран Instant Electric Heating Water Faucet NEW RX-001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio DL H

576 р.

Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio DL H

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор АКВАБРАЙТ горизонтальный тип

75 р.

Гидроаккумулятор АКВАБРАЙТ горизонтальный тип

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель электрический horizont 100ews-15mf

250 р.

Водонагреватель электрический horizont 100ews-15mf

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Ariston PRO1 R ABS V

320 р.

Водонагреватель Ariston PRO1 R ABS V

Брест

Доставка по Беларуси
Проточный водонагреватель Ariston

150 р.

Проточный водонагреватель Ariston

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор АКВАБРАЙТ вертикальный тип

140 р.

Гидроаккумулятор АКВАБРАЙТ вертикальный тип

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель (бойлер) косвенного нагрева Ferolli PTO 120 V

1 070 р.

Водонагреватель (бойлер) косвенного нагрева Ferolli PTO 120 V

Брест

Доставка по Беларуси
Бойлер косвенного нагрева Ferroli Ecounit F 100 1C
2 140.22 р.
1 870 р.-13%

Бойлер косвенного нагрева Ferroli Ecounit F 100 1C

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti INOX 800 черный
2 488.64 р.
2 190 р.-12%

Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti INOX 800 черный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti INOX 1000 черный

2 550 р.

Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti INOX 1000 черный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева S-Tank Solar SS 200

2 906 р.

Бойлер косвенного нагрева S-Tank Solar SS 200

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева 200л

2 300 р.

Бойлер косвенного нагрева 200л

Витебск

Доставка по Беларуси
Электрический кран-водонагреватель с дисплеем и душем HY30-07

85 р.

Электрический кран-водонагреватель с дисплеем и душем HY30-07

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический кран-водонагреватель с душем

69.80 р.

Электрический кран-водонагреватель с душем

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бойлер косвенного нагрева Aquastic ID 50 A
2 137.50 р.
1 881 р.-12%

Бойлер косвенного нагрева Aquastic ID 50 A

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева S-Tank PWL 150

1 658 р.

Бойлер косвенного нагрева S-Tank PWL 150

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti KBS-B 160 V3

2 410 р.

Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti KBS-B 160 V3

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Распродажа проточных водонагревателей Kospel по сниженным ценам

242 р.

Распродажа проточных водонагревателей Kospel по сниженным ценам

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Газовая колонка Лемакс LMX 20 M
513.64 р.
452 р.-12%

Газовая колонка Лемакс LMX 20 M

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проточный электрический кран-водонагреватель Fast electric heating water tap RX-007, 3 кВт

Онлайн-заказ

77 р.

Проточный электрический кран-водонагреватель Fast electric heating water tap RX-007, 3 кВт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бак навесной 100л горизонтальный

280 р.

Бак навесной 100л горизонтальный

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Газовая колонка АТЕМ Житомир ВПГ-20М
625 р.
600 р.-4%

Газовая колонка АТЕМ Житомир ВПГ-20М

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Газовая колонка Ariston Superlux DGI 10L CF NG NEW

495 р.

Газовая колонка Ariston Superlux DGI 10L CF NG NEW

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Газовая колонка Ariston Fast 10L NG

580 р.

Газовая колонка Ariston Fast 10L NG

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 150

1 658 р.

Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 150

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Водонагреватель проточный с установкой на кран с отображением температуры нагрева воды ZSW-D03 / Кра

Онлайн-заказ

81 р.

Водонагреватель проточный с установкой на кран с отображением температуры нагрева воды ZSW-D03 / Кра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бойлер косвенного нагрева в теплоизоляции

1 121 р.

Бойлер косвенного нагрева в теплоизоляции

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 200

1 856 р.

Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 200

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti KBS-B 200 V3
3 119.32 р.
2 745 р.-12%

Бойлер косвенного нагрева Federica Bugatti KBS-B 200 V3

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева S-Tank FRESH 200

1 813 р.

Бойлер косвенного нагрева S-Tank FRESH 200

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Водонагреватель накопительный Nemo Inox от 30 до 100 литров, Termica

412 р.

Водонагреватель накопительный Nemo Inox от 30 до 100 литров, Termica

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Напольный водонагреватель косвенного нагрева Termica VEGA от 150 литров

1 535 р.

Напольный водонагреватель косвенного нагрева Termica VEGA от 150 литров

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бойлер косвенного нагрева SWK Termo Top на 140 л, Kospel (арт. SWK-140.A)

1 700 р.

Бойлер косвенного нагрева SWK Termo Top на 140 л, Kospel (арт. SWK-140.A)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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