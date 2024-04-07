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ЭлектроникаАудиотехника

Новые товары с доставкой в Советском районе Минска

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Умная колонка Яндекс Станция Макс Zigbee

940 р.

Умная колонка Яндекс Станция Макс Zigbee

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция 2 , НОВЫЕ

470 р.

Умная колонка Яндекс Станция 2 , НОВЫЕ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Макс НОВАЯ

890 р.

Умная колонка Яндекс Станция Макс НОВАЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акустическая система Smart Buy W1, 100Вт

580 р.

Акустическая система Smart Buy W1, 100Вт

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Яндекс Станция Дуо Макс / НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ

1 080 р.

Яндекс Станция Дуо Макс / НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Миди , НОВЫЕ

470 р.

Умная колонка Яндекс Станция Миди , НОВЫЕ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка BT SPEAKER ZQS6212 (с микрофоном)

99.99 р.

Портативная колонка BT SPEAKER ZQS6212 (с микрофоном)

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Портативная колонка BT Speaker ZQS-8210 с беспроводным микрофоном и пультом

190 р.

Портативная колонка BT Speaker ZQS-8210 с беспроводным микрофоном и пультом

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка JBL FLIP 5 Оригинал 20W

255 р.

Беспроводная колонка JBL FLIP 5 Оригинал 20W

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Marshall (M13) Гарантия NEW

269 р.

Беспроводная колонка Marshall (M13) Гарантия NEW

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Беспроводная Колонка Marshall Emberton M12 NEW NEW

189 р.

Беспроводная Колонка Marshall Emberton M12 NEW NEW

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Умная колонка с дисплеем Xiaomi Smart Display 10R (X10G) в рассрочку на 18 месяцев

900 р.

Умная колонка с дисплеем Xiaomi Smart Display 10R (X10G) в рассрочку на 18 месяцев

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Портативная беспроводная Bluetooth колонка Smartbuy CHARISMA 50 Вт (с микрофоном)

220 р.

Портативная беспроводная Bluetooth колонка Smartbuy CHARISMA 50 Вт (с микрофоном)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Smartbuy COMMANDER, 80Вт (черная,камуфляж)

190 р.

Портативная колонка Smartbuy COMMANDER, 80Вт (черная,камуфляж)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Беспроводная Колонка Marshall Emberton 2 (M2) NEW

129 р.

Беспроводная Колонка Marshall Emberton 2 (M2) NEW

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Колонка Яндекс.Станция Дуо Макс в рассрочку на 18 месяцев

1 656 р.

Колонка Яндекс.Станция Дуо Макс в рассрочку на 18 месяцев

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Колонка с умным дисплеем Яндекс Станция Дуо Макс

1 249 р.

Колонка с умным дисплеем Яндекс Станция Дуо Макс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция 2

459 р.

Умная колонка Яндекс Станция 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Миди

455 р.

Умная колонка Яндекс Станция Миди

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Лайт

169 р.

Умная колонка Яндекс Станция Лайт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Мини 2 с часами

275 р.

Умная колонка Яндекс Станция Мини 2 с часами

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Мини 2 без часов

239 р.

Умная колонка Яндекс Станция Мини 2 без часов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Макс с хабом умного дома Zigbee

860 р.

Умная колонка Яндекс Станция Макс с хабом умного дома Zigbee

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Большая акустическая колонка ZQS-1820 Bluetooth, радио, караоке, цветомузыка

149 р.

Большая акустическая колонка ZQS-1820 Bluetooth, радио, караоке, цветомузыка

Витебск

Доставка по Беларуси
Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

199 р.

Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

Витебск

Доставка по Беларуси
Marshall STANMORE II BLUETOOTH Black

980 р.

Marshall STANMORE II BLUETOOTH Black

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Портативная Bluetooth-колонка TG-335

74.90 р.

Портативная Bluetooth-колонка TG-335

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
JBL Boombox 3 Беспроводная колонка / НОВАЯ / ГАРАНТИЯ

1 500 р.

JBL Boombox 3 Беспроводная колонка / НОВАЯ / ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок JBL Partybox 310 НОВАЯ / ГАРАНТИЯ

1 750 р.

Колонка для вечеринок JBL Partybox 310 НОВАЯ / ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок JBL Partybox 110 НОВАЯ / ГАРАНТИЯ

1 250 р.

Колонка для вечеринок JBL Partybox 110 НОВАЯ / ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная Bluetooth-колонка TG-166 0

39 р.

Портативная Bluetooth-колонка TG-166 0

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Колонка портативная HUMAN

25 р.

Колонка портативная HUMAN

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Портативная колонка «Defender» G70

99 р.

Портативная колонка «Defender» G70

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Беспроводная портативная колонка JBL Xtreme 2

49.99 р.

Беспроводная портативная колонка JBL Xtreme 2

Витебск

Доставка по Беларуси
Портативная беспроводная колонка 16w+микрофон для караоке

99 р.

Портативная беспроводная колонка 16w+микрофон для караоке

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка Bluetooth Speaker ZQS4235 с микрофоном и пультом ДУ

85 р.

Колонка Bluetooth Speaker ZQS4235 с микрофоном и пультом ДУ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Портативная колонка ZQS-4239 с микрофоном + пульт

79.99 р.

Портативная колонка ZQS-4239 с микрофоном + пульт

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Hoco HC2

50 р.

Беспроводная колонка Hoco HC2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Беспроводная портативная аудиосистема блютуз колонка BT SPEAKER ZQS-6212

99 р.

Беспроводная портативная аудиосистема блютуз колонка BT SPEAKER ZQS-6212

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мощная беспроводная караоке bluetooth колонка MIVO MD-650 с блютуз микрофоном и пультом ДУ

345 р.

Мощная беспроводная караоке bluetooth колонка MIVO MD-650 с блютуз микрофоном и пультом ДУ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Беспроводная креативная Bluetooth колонка Мишка BEARBRICK LS-02 (Bluetooth колонка, FM-радио, USB, м

Онлайн-заказ

51 р.

Беспроводная креативная Bluetooth колонка Мишка BEARBRICK LS-02 (Bluetooth колонка, FM-радио, USB, м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка ZQS8210

190 р.

Беспроводная колонка ZQS8210

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА DEFENDER RAGE 50Вт

250 р.

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА DEFENDER RAGE 50Вт

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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