logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
Сервис и быт
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
РаботаВакансии

Работа в сфере бытовых услуг в Партизанском районе Минска

Уборщица (клинер)

1 800 р.

Уборщица (клинер)

Клининговой компании требуются уборщицы (клинеры). Условия: Достойная оплата труда (от 1800 и более на руки) без задержек Гибкий график работы - полн...

Минск, Партизанский

no-resultsПохожие объявления со всего Минска
Домохозяйка, повар, уборщица

1 200 р.

Домохозяйка, повар, уборщица

Приглашаем на постоянную работу домохозяйку. Проживание и питание на время работы на месте. Полоцкий район. График гибкий. Проезд оплачивается В обя...

Минск, Центральный

500 р.

Уборщица (уборщик)

Уборка офисов и помещения СТО 3 раза в неделю. Работа на 2-3 часа в день, желательно после 17.00. В помещении везде плитка, есть поломоечная машина. Н...

Минск, Заводской

2 200 р.

Мастер (ученик маст.) по ремонту бензоинструмента

Пункту проката в Валерьяново (Уручье) требуется мастер или ученик мастера по ремонту бензоинструмента (можно с опытом работы автослесарем), активный, ...

Минск, Первомайский

Требуется горничная -уборщик

700 р.

Требуется горничная -уборщик

Требуется горничная с навыками клинера.Могу обучить!!! График 5/2. С 10.00-16.00 Другое время или дополнительные предложения по работе обсуждаются от...

Минск, Первомайский

2 800 р.

сварщик

На СТО требуется СВАРЩИК -КУЗОВЩИК (пороги, арки, лонжероны, микроавтобусы) с опытом работы не менее 3 лет. Зарплата сдельная около 2800р.и выше (зав...

Минск, Фрунзенский

Разнорабочие

1 300 р.

Разнорабочие

На предприятие по изготовлению гофроупаковки требуются работники: - Мужчины (разгрузка/погрузка) - Женщины (склейка коробок) ВАХТА 15/15 Жилье предост...

Минск, Центральный

Мойщик посуды в уютное кафе

Договорная

Мойщик посуды в уютное кафе

Приглашаем на подработку: мойщик посуды в уютное кафе ______________ Ищем ответственного сотрудника для выполнения обязанностей по мойке посуды в уютн...

Минск, Первомайский

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

7 900 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
СРОЧНО, портной в ателье

1 500 р.

СРОЧНО, портной в ателье

Срочно нужен мастер по ремонту одежды, мастерская находится в Уручье, на подработку или на постоянной основе, хороший процент!, отличные условия! пиши...

Минск, Первомайский

Требуется

Договорная

Требуется

Требуется монтажник для сервисного обслуживания автоматических дверей в торговых центрах. без опыта работы. Обучение. Водительское удостоверение кате...

Минск, Центральный

Слесарь по ремонту грузовых авто

2 500 р.

Слесарь по ремонту грузовых авто

На СТО требуется автослесарь по ремонту грузовых автомобилей. Обслуживание только собственного парка из 6 машин. ЗП от 2500р на руки. Права категории ...

Минск, Заводской

Мастер по ремонту Электросамокатов

1 100 р.

Мастер по ремонту Электросамокатов

В мастерскую по адресу тимирязева 127, ищу мастера по ремонту электро самокатов: -сборка новых моделей -замена камер и покрышек -Пайка проводов И мног...

Минск, Фрунзенский

ВАХТА

2 000 р.

ВАХТА

Слесарь-ремонтник от 2000 руб. на руки ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ (ПОСТОЯННЫЕ КОМАНДИРОВКИ) Требования к кандидату: -желание работать и за...

Минск, Центральный

Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

1 200 р.

Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Нужна уборщица на подработку.

Уборщица на час-полтора в день. 3 дня в неделю. Офисы. Вечернее время. Малиновка

Минск, Московский

Ретушер

600 р.

Ретушер

Требуется ретушер для обработки фотографий и сборки выпускных альбомов. Опыт приветствуется Сдельная оплата труда.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Помощница по дому/повар

Договорная

Помощница по дому/повар

Ищу помощницу (повара) для приготовления домашней еды, частичная занятость – до 10 ч (1-2 выезда) в неделю, район – Чижовка. - Активная женщина любого...

Минск, Заводской

Грузчик на склад

1 900 р.

Грузчик на склад

Требуются грузчики на овощной склад. Есть дневные и ночные смены. Оплата сдельная 1400-1900р Есть доставка с Каменной Горки служебным транспортом. Гр...

Минск, Центральный

Клинер (Специалист по уборке)

1 800 р.

Клинер (Специалист по уборке)

График. - У нас гибкий график работы, минимум 2 рабочих дня в неделю. Все уборки начинаются в первой половине дня 8-12 утра. Длительность уборки о...

Минск, Советский

Инструктор пункта проката

2 000 р.

Инструктор пункта проката

На прокат электросамокатов требуется работник ( парень).От 18 до 27 лет . Зп в районе 2тыс

Минск, Центральный

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

1 250 р.

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желан...

Минск, Советский

Требуется сборщик велоколес

2 100 р.

Требуется сборщик велоколес

Требуется сборщик велоколес ... Условия: - до 40 лет - работа в районе Зелёный Луг, ул Лукьяновича 10, МИНСК - график 5/2, сб.вс. выходные; - рабочее...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Мастер по ремонту кофемашин

1 000 р.

Мастер по ремонту кофемашин

На постоянную работу требуется мастер по ремонту кофе машин по городу Минск.Навыки ремонта другой крупной бытовой техники приветствуются. Характер ра...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испы...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

924 р.

Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

Обязанности: Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойка вручную и с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д....

Минск, Советский

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

4 200 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 120 до 210 рубле...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 100 р.

Машинист уборочных машин

Торгово-развлекательный центр "Экспобел" приглашает на работу Оператора поломоечной машины (машиниста уборочной машины) Обязанности: Уборка торгового ...

Минск, Советский

1 100 р.

Уборщик помещений

Рынок "Экспобел" приглашает на работу уборщика помещений Обязанности: Комплексная уборка и поддержание чистоты Требования: порядочность; трудолюбие; к...

Минск, Советский

Требуется портной, швея, мастер по ремонту одежды

1 800 р.

Требуется портной, швея, мастер по ремонту одежды

Требуется швея, портной в ателье по адресу Одинцова,д.65 График работы сменный 4/2, возможно индивидуальное составление графика. Режим работы ателье...

Минск, Фрунзенский

Подработка

30 р.

Подработка

Молодая компания ищет девушек для подработки в сфере посуточной аренды. карьерный рост!

Минск, Октябрьский

800 р.

Уборщица

В строительный магазин Mile в ТЦ МОМО пр-т Партизанский, 150 (ст.метро Могилевская) на работу требуется уборщица. Уборка торгового зала и служебных по...

Минск, Центральный

1 000 р.

Уборщица служебных помещений

В магазин "Familia" в ТЦ Экспобел (2-й этаж) на работу требуется уборщица. График работы 2/2 с 10-00 до 21-00. Только уборка зала, санузел убирать не ...

Минск, Советский

Уборщица на вахту

2 500 р.

Уборщица на вахту

Обязанности: • Уборка в столовой, мытье посуды. • Уборка в общежитии рабочих (коридоры, душевые) Требования: - готовность к командировкам - ответствен...

Минск, Центральный

Уборщица

Договорная

Уборщица

Требуется уборщица офиса. Комфортные условия труда Согласованный график Своевременная выплата зарплаты Размер заработной платы определяется после собе...

Минск, Фрунзенский

Приемщик на рем одежды 4-х ч р день вых сб-вск

850 р.

Приемщик на рем одежды 4-х ч р день вых сб-вск

Швейному ателье (ремонт одежды)требуется приемщик заказов от населения, хорошо разбирающийся в швейном деле. 4-х часовой раб. день, суббота и воскресе...

Минск, Фрунзенский

950 р.

Требуется приемщик заказов

Требуется приемщик заказов в химчистку по адресу Минск, пр.Победителей, 41. График работы 2/2

Минск, Центральный

Парикмахер-универсал

Договорная

Парикмахер-универсал

Приглашаем на работу парикмахера универсала. Со стажем работы от 3-х лет. Парикмахерская работает более 15 лет. Хороший поток клиентов. Конкурентный п...

Минск, Заводской

Требуется Закройщик

1 600 р.

Требуется Закройщик

На производство по пошиву автомобильных чехлов требуется ЗАКРОЙЩИК. Снятие замеров (лекал) с сидений автомобиля. Полная занятость или разовая работа ...

Минск, Октябрьский

700 р.

Помощник воспитателя

Требуется помощник воспитателя в детский сад 277 по ул. Варвашени, 12. График с 8.00 до 18.00

Минск, Заводской

1 400 р.

Кладовщик-грузчик

Компания по прокату оборудования для мероприятий приглашает кладовщика-грузчика. Обязанности: подготовка заявок, контроль состояния оборудования, мел...

Минск, Центральный

Швея-портной

Договорная

Швея-портной

Обязанности: - раскрой и пошив комплектов и штучных изделий постельного белья; - раскрой и пошив пледов и покрывал. Требования: - опыт работы (чем бол...

Минск, Фрунзенский

Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

1 400 р.

Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка кв...

Минск, Центральный

Ремонт одежды

1 500 р.

Ремонт одежды

З.п от 1500 BYN и выше, официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством; () полный социальный пакет и социальные гарантии; ...

Минск, Московский

Автомойщик

1 500 р.

Автомойщик

Требуются на работу автомойщики( мойщики автомобилей ) зарплата сдельная с трудоустройством. (1200руб-1500руб) Условия работы хорошие, комната для пер...

Минск, Фрунзенский

Требуются автомойщики

1 500 р.

Требуются автомойщики

Мойка находится во Фрунзенском районе, метро Каменная Горка. Мойка легковых автомобилей, химчистка, полировка.

Минск, Фрунзенский

2 000 р.

Монтажник

Сантехник - водитель категория В. Требуется водитель категории В (сантехник в помощь сантехнику монтажного оборудования, монтаж кессонов, станций биоо...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

2 400 р.

Водитель-курьер

Требуемый опыт работы: не требуется Частичная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возмо...

Минск, Советский

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА/ УЛ. НЕМАНСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ АККУРАТНАЯ ШВЕЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК (2-4 ДНЯ В НЕДЕЛЮ) С...

Минск, Фрунзенский

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ НА ШИНОМОНТАЖ

2 000 р.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ НА ШИНОМОНТАЖ

НАБИРАЕМ НА РАБОТУ ! На шиномонтаж или на мойку Зарплата ОТ 2000 рублей !! (30% от общей кассы) АДРЕСА: Трастенецкая 13, 2ой велосипедный переулок 3...

Минск, Ленинский

Уборщица

Договорная

Уборщица

Приглашаем на работу УБОРЩИЦУ Вахта 30 дней для иногородних Для минчан рассматриваем 2/2 Бесплатное жилье Проездной билет Через 5 дней аванс Оплата...

Минск, Заводской

Договорная

Горничная

Нужна помощница по уборке квартир посуточной аренды, предпочтение женщины на пенсии не занятые на работах.. убирать можно от 2 до 4 квартир, доход за ...

Минск, Центральный

Водитель мусоровоза

2 000 р.

Водитель мусоровоза

Водитель мусоровоза Условия: - официальное трудоустройство; - пятидневная рабочая неделя со скользящими выходными (с 7.00 до 16.00) - своевременная оф...

Минск, Ленинский

Бариста

1 300 р.

Бариста

Молодое, современное кафе-бистро ищет себе в команду бариста для работы на кофе-поинте! В обязанности будет входить: - приготовление...

Минск, Первомайский

Требуется Раскройщик

1 500 р.

Требуется Раскройщик

На швейное производство требуется раскройщик. Полная занятость, полный день. График договорной. Требования: -опыт работы (крой в ручную и настилы сабе...

Минск, Октябрьский

400 р.

ЛИФТЕР

РАБОТА/ПОДРАБОТКА ВАКАНСИЯ! ЛИФТЕР ЗП ОТ 400 чистыми Сопровождение грузопассажирских лифтов в медицинских учреждениях График 2/2, 1/3, 5/2 Удостовер...

Минск, Фрунзенский

Бариста 5/2 (1200р) с 8-17.00 БЦ(молодежная)

1 200 р.

Бариста 5/2 (1200р) с 8-17.00 БЦ(молодежная)

Ищем на работу Баристу в БЦ(рядом метро молодежная)

Минск, Фрунзенский

400 р.

Лифтёр

РАБОТА/ПОДРАБОТКА *_ВАКАНСИЯ! ЛИФТЕР_* *_ЗП ОТ 400 чистыми_* Сопровождение грузопассажирских лифтов в медицинских учреждениях График 2/2, 1/3, 5/2 У...

Минск, Центральный

1 400 р.

Вакансия администратора в детский клуб

В детском клубе Варежка открыта вакансия "Администратор". Мы ищем доброжелательного и ответственного человека, который станет частью души нашего клуба...

Минск, Октябрьский

Пеший курьер в магазин косметики (метро Восток)

6 р.

Пеший курьер в магазин косметики (метро Восток)

Ищем курьера для доставок. Товар - косметика. Можно также студент (ученик). Лучше девушка, тк товар женский. Оплата одной доставки 6 р. В день бывает ...

Минск, Первомайский

Вакансии в других регионах

1 000 р.

Заведующий хозяйством

Заведующий хозяйством службы по обслуживанию зданий (в подчинении отдела тылового обеспечения). Основные обязанности: выдача, учёт, хранение материаль...

Брест

Вакансия в другом регионе
Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка

2 500 р.

Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка

В компанию "Отличные люди" требуется мастер по ремонту телевизоров для оказания услуг в г. Бресте -- Готовы рассмотреть другие города! Пишите по любым...

Брест

Вакансия в другом регионе
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

7 900 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

3 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
vip

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 до 1600 BYN за 30 дней; - график...

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

Приглашаем на работу РАЗНОРАБОЧИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. МИНСК Условия: -бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск...

Гомельская, Хойники

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на ру...

Могилевская, Костюковичи

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возмо...

Витебская, Чашники

Вакансия в другом регионе
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее