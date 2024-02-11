Работа в сфере бытовых услуг в Партизанском районе Минска
1 800 р.
Уборщица (клинер)
Клининговой компании требуются уборщицы (клинеры). Условия: Достойная оплата труда (от 1800 и более на руки) без задержек Гибкий график работы - полн...
Минск, Партизанский
1 200 р.
Домохозяйка, повар, уборщица
Приглашаем на постоянную работу домохозяйку. Проживание и питание на время работы на месте. Полоцкий район. График гибкий. Проезд оплачивается В обя...
Минск, Центральный
500 р.
Уборщица (уборщик)
Уборка офисов и помещения СТО 3 раза в неделю. Работа на 2-3 часа в день, желательно после 17.00. В помещении везде плитка, есть поломоечная машина. Н...
Минск, Заводской
2 200 р.
Мастер (ученик маст.) по ремонту бензоинструмента
Пункту проката в Валерьяново (Уручье) требуется мастер или ученик мастера по ремонту бензоинструмента (можно с опытом работы автослесарем), активный, ...
Минск, Первомайский
700 р.
Требуется горничная -уборщик
Требуется горничная с навыками клинера.Могу обучить!!! График 5/2. С 10.00-16.00 Другое время или дополнительные предложения по работе обсуждаются от...
Минск, Первомайский
2 800 р.
сварщик
На СТО требуется СВАРЩИК -КУЗОВЩИК (пороги, арки, лонжероны, микроавтобусы) с опытом работы не менее 3 лет. Зарплата сдельная около 2800р.и выше (зав...
Минск, Фрунзенский
1 300 р.
Разнорабочие
На предприятие по изготовлению гофроупаковки требуются работники: - Мужчины (разгрузка/погрузка) - Женщины (склейка коробок) ВАХТА 15/15 Жилье предост...
Минск, Центральный
Договорная
Мойщик посуды в уютное кафе
Приглашаем на подработку: мойщик посуды в уютное кафе ______________ Ищем ответственного сотрудника для выполнения обязанностей по мойке посуды в уютн...
Минск, Первомайский
7 900 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...
Минск, Центральный
1 500 р.
СРОЧНО, портной в ателье
Срочно нужен мастер по ремонту одежды, мастерская находится в Уручье, на подработку или на постоянной основе, хороший процент!, отличные условия! пиши...
Минск, Первомайский
Договорная
Требуется
Требуется монтажник для сервисного обслуживания автоматических дверей в торговых центрах. без опыта работы. Обучение. Водительское удостоверение кате...
Минск, Центральный
2 500 р.
Слесарь по ремонту грузовых авто
На СТО требуется автослесарь по ремонту грузовых автомобилей. Обслуживание только собственного парка из 6 машин. ЗП от 2500р на руки. Права категории ...
Минск, Заводской
1 100 р.
Мастер по ремонту Электросамокатов
В мастерскую по адресу тимирязева 127, ищу мастера по ремонту электро самокатов: -сборка новых моделей -замена камер и покрышек -Пайка проводов И мног...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
ВАХТА
Слесарь-ремонтник от 2000 руб. на руки ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ (ПОСТОЯННЫЕ КОМАНДИРОВКИ) Требования к кандидату: -желание работать и за...
Минск, Центральный
1 200 р.
Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск
Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой...
Минск, Первомайский
Договорная
Нужна уборщица на подработку.
Уборщица на час-полтора в день. 3 дня в неделю. Офисы. Вечернее время. Малиновка
Минск, Московский
600 р.
Ретушер
Требуется ретушер для обработки фотографий и сборки выпускных альбомов. Опыт приветствуется Сдельная оплата труда.
Минск, Центральный
Договорная
Помощница по дому/повар
Ищу помощницу (повара) для приготовления домашней еды, частичная занятость – до 10 ч (1-2 выезда) в неделю, район – Чижовка. - Активная женщина любого...
Минск, Заводской
1 900 р.
Грузчик на склад
Требуются грузчики на овощной склад. Есть дневные и ночные смены. Оплата сдельная 1400-1900р Есть доставка с Каменной Горки служебным транспортом. Гр...
Минск, Центральный
1 800 р.
Клинер (Специалист по уборке)
График. - У нас гибкий график работы, минимум 2 рабочих дня в неделю. Все уборки начинаются в первой половине дня 8-12 утра. Длительность уборки о...
Минск, Советский
2 000 р.
Инструктор пункта проката
На прокат электросамокатов требуется работник ( парень).От 18 до 27 лет . Зп в районе 2тыс
Минск, Центральный
1 250 р.
Требуется приемщик-оценщик в ломбард
Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желан...
Минск, Советский
2 100 р.
Требуется сборщик велоколес
Требуется сборщик велоколес ... Условия: - до 40 лет - работа в районе Зелёный Луг, ул Лукьяновича 10, МИНСК - график 5/2, сб.вс. выходные; - рабочее...
Минск, Советский
1 000 р.
Мастер по ремонту кофемашин
На постоянную работу требуется мастер по ремонту кофе машин по городу Минск.Навыки ремонта другой крупной бытовой техники приветствуются. Характер ра...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испы...
Минск, Фрунзенский
924 р.
Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ
Обязанности: Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойка вручную и с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д....
Минск, Советский
4 200 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 120 до 210 рубле...
Минск, Московский
1 100 р.
Машинист уборочных машин
Торгово-развлекательный центр "Экспобел" приглашает на работу Оператора поломоечной машины (машиниста уборочной машины) Обязанности: Уборка торгового ...
Минск, Советский
1 100 р.
Уборщик помещений
Рынок "Экспобел" приглашает на работу уборщика помещений Обязанности: Комплексная уборка и поддержание чистоты Требования: порядочность; трудолюбие; к...
Минск, Советский
1 800 р.
Требуется портной, швея, мастер по ремонту одежды
Требуется швея, портной в ателье по адресу Одинцова,д.65 График работы сменный 4/2, возможно индивидуальное составление графика. Режим работы ателье...
Минск, Фрунзенский
30 р.
Подработка
Молодая компания ищет девушек для подработки в сфере посуточной аренды. карьерный рост!
Минск, Октябрьский
800 р.
Уборщица
В строительный магазин Mile в ТЦ МОМО пр-т Партизанский, 150 (ст.метро Могилевская) на работу требуется уборщица. Уборка торгового зала и служебных по...
Минск, Центральный
1 000 р.
Уборщица служебных помещений
В магазин "Familia" в ТЦ Экспобел (2-й этаж) на работу требуется уборщица. График работы 2/2 с 10-00 до 21-00. Только уборка зала, санузел убирать не ...
Минск, Советский
2 500 р.
Уборщица на вахту
Обязанности: • Уборка в столовой, мытье посуды. • Уборка в общежитии рабочих (коридоры, душевые) Требования: - готовность к командировкам - ответствен...
Минск, Центральный
Договорная
Уборщица
Требуется уборщица офиса. Комфортные условия труда Согласованный график Своевременная выплата зарплаты Размер заработной платы определяется после собе...
Минск, Фрунзенский
850 р.
Приемщик на рем одежды 4-х ч р день вых сб-вск
Швейному ателье (ремонт одежды)требуется приемщик заказов от населения, хорошо разбирающийся в швейном деле. 4-х часовой раб. день, суббота и воскресе...
Минск, Фрунзенский
950 р.
Требуется приемщик заказов
Требуется приемщик заказов в химчистку по адресу Минск, пр.Победителей, 41. График работы 2/2
Минск, Центральный
Договорная
Парикмахер-универсал
Приглашаем на работу парикмахера универсала. Со стажем работы от 3-х лет. Парикмахерская работает более 15 лет. Хороший поток клиентов. Конкурентный п...
Минск, Заводской
1 600 р.
Требуется Закройщик
На производство по пошиву автомобильных чехлов требуется ЗАКРОЙЩИК. Снятие замеров (лекал) с сидений автомобиля. Полная занятость или разовая работа ...
Минск, Октябрьский
700 р.
Помощник воспитателя
Требуется помощник воспитателя в детский сад 277 по ул. Варвашени, 12. График с 8.00 до 18.00
Минск, Заводской
1 400 р.
Кладовщик-грузчик
Компания по прокату оборудования для мероприятий приглашает кладовщика-грузчика. Обязанности: подготовка заявок, контроль состояния оборудования, мел...
Минск, Центральный
Договорная
Швея-портной
Обязанности: - раскрой и пошив комплектов и штучных изделий постельного белья; - раскрой и пошив пледов и покрывал. Требования: - опыт работы (чем бол...
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА
ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка кв...
Минск, Центральный
1 500 р.
Ремонт одежды
З.п от 1500 BYN и выше, официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством; () полный социальный пакет и социальные гарантии; ...
Минск, Московский
1 500 р.
Автомойщик
Требуются на работу автомойщики( мойщики автомобилей ) зарплата сдельная с трудоустройством. (1200руб-1500руб) Условия работы хорошие, комната для пер...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуются автомойщики
Мойка находится во Фрунзенском районе, метро Каменная Горка. Мойка легковых автомобилей, химчистка, полировка.
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Монтажник
Сантехник - водитель категория В. Требуется водитель категории В (сантехник в помощь сантехнику монтажного оборудования, монтаж кессонов, станций биоо...
Минск, Московский
2 400 р.
Водитель-курьер
Требуемый опыт работы: не требуется Частичная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возмо...
Минск, Советский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА/ УЛ. НЕМАНСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ АККУРАТНАЯ ШВЕЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК (2-4 ДНЯ В НЕДЕЛЮ) С...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ НА ШИНОМОНТАЖ
НАБИРАЕМ НА РАБОТУ ! На шиномонтаж или на мойку Зарплата ОТ 2000 рублей !! (30% от общей кассы) АДРЕСА: Трастенецкая 13, 2ой велосипедный переулок 3...
Минск, Ленинский
Договорная
Уборщица
Приглашаем на работу УБОРЩИЦУ Вахта 30 дней для иногородних Для минчан рассматриваем 2/2 Бесплатное жилье Проездной билет Через 5 дней аванс Оплата...
Минск, Заводской
Договорная
Горничная
Нужна помощница по уборке квартир посуточной аренды, предпочтение женщины на пенсии не занятые на работах.. убирать можно от 2 до 4 квартир, доход за ...
Минск, Центральный
2 000 р.
Водитель мусоровоза
Водитель мусоровоза Условия: - официальное трудоустройство; - пятидневная рабочая неделя со скользящими выходными (с 7.00 до 16.00) - своевременная оф...
Минск, Ленинский
1 300 р.
Бариста
Молодое, современное кафе-бистро ищет себе в команду бариста для работы на кофе-поинте! В обязанности будет входить: - приготовление...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Требуется Раскройщик
На швейное производство требуется раскройщик. Полная занятость, полный день. График договорной. Требования: -опыт работы (крой в ручную и настилы сабе...
Минск, Октябрьский
400 р.
ЛИФТЕР
РАБОТА/ПОДРАБОТКА ВАКАНСИЯ! ЛИФТЕР ЗП ОТ 400 чистыми Сопровождение грузопассажирских лифтов в медицинских учреждениях График 2/2, 1/3, 5/2 Удостовер...
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
Бариста 5/2 (1200р) с 8-17.00 БЦ(молодежная)
Ищем на работу Баристу в БЦ(рядом метро молодежная)
Минск, Фрунзенский
400 р.
Лифтёр
РАБОТА/ПОДРАБОТКА *_ВАКАНСИЯ! ЛИФТЕР_* *_ЗП ОТ 400 чистыми_* Сопровождение грузопассажирских лифтов в медицинских учреждениях График 2/2, 1/3, 5/2 У...
Минск, Центральный
1 400 р.
Вакансия администратора в детский клуб
В детском клубе Варежка открыта вакансия "Администратор". Мы ищем доброжелательного и ответственного человека, который станет частью души нашего клуба...
Минск, Октябрьский
6 р.
Пеший курьер в магазин косметики (метро Восток)
Ищем курьера для доставок. Товар - косметика. Можно также студент (ученик). Лучше девушка, тк товар женский. Оплата одной доставки 6 р. В день бывает ...
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
1 000 р.
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством службы по обслуживанию зданий (в подчинении отдела тылового обеспечения). Основные обязанности: выдача, учёт, хранение материаль...
Брест
2 500 р.
Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка
В компанию "Отличные люди" требуется мастер по ремонту телевизоров для оказания услуг в г. Бресте -- Готовы рассмотреть другие города! Пишите по любым...
Брест
7 900 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...
Минск, Центральный
3 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ!...
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 до 1600 BYN за 30 дней; - график...
Витебская, Орша
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
Приглашаем на работу РАЗНОРАБОЧИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. МИНСК Условия: -бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск...
Гомельская, Хойники
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на ру...
Могилевская, Костюковичи
1 600 р.
Разнорабочий жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возмо...
Витебская, Чашники