Вакансии в Партизанском районе Минска
2 000 р.
Авто сварщик
Минск, Партизанский
2 000 р.
авто маляр
Минск, Партизанский
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
1 500 р.
Требуется Столяр
Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монолитчики
Крупной строительной компании срочно требуются: арматурщики, бетонщики, сварщики, разнорабочие, монолитчики, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально); На строительство п...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монтажник металлоконструкций
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Монтажники металлоконструкций в строительстве ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Плиточники облицовщики
Облицовщики Плиточники Крупной строительной компании срочно требуются: Отделочники маляры, штукатуры, столяры плотники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуал...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сварщики на стройку
Крупной строительной компании срочно требуются: Сварщики, Электрогазосварщики, Монтажники строительных конструкций, Монтажники металлоконструкций, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (усл...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Требуются отделочники
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Отделочники-универсалы ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем своевременную оплату и...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Столяр Плотник
Столяр Плотник Крупной строительной компании срочно требуются: Столяры плотники, штукатуры, облицовщики плиточники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально)...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Фасадчик
Крупной строительной компании срочно требуются: Монтажники строительных конструкций,штукатуры, Маляры, Отделочники, Изолировщики, Альпинисты, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия о...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Авто сварщик
В отдел Главного Механика СУ-25 МинскПромСтрой крупной строительной компании срочно требуется: электро газо сварщик по адресу ул. Ваупшассова 3А. контактное лицо - Милейко Андрей Васильевич 8-ми часо...
Минск, Партизанский
Договорная
Пеший курьер на подработку
В нашу команду требуется сотрудник предпочтительно энергичный и выносливый молодой человек для работы на пару часов в день. Он должен будет развозить игрушки по Минску, заносить посылки на пвз озон ...
Минск, Партизанский
5 000 р.
Руководитель цеха по сборке бань
Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производственным персоналом; -чтение документации; - контр...
Минск, Партизанский
1 500 р.
Вакансия бухгалтер
Знание 1С 8.3 (1С Предприятие 8.3 Хьюмен - приветствуется) Выписка счетов и накладных Розница, касса Расчет заработной платы (больничные листы, отпускные) кадровый учет (штат 35 человек) Экспорт РФ (п...
Минск, Партизанский
1 500 р.
Вакансия менеджер
Ищем специалиста по работе с "тёплой базой" , предполагаются звонки, встречи с клиентами. Перспектива роста ,комфортный офис на ул.Скорины, 14
Минск, Партизанский
2 000 р.
авто маляр
В отдел Главного Механика СУ-25 МинскПромСтрой крупной строительной компании срочно требуется: специалист по подготовке и покраске автомобилей по адресу ул. Ваупшассова 3А. контактное лицо - Кульман С...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Требуется кладовщик-водитель
↠ Начинать разговор со ссылки на резюме в viber (номер в объявлении). Обязанности: Единственный сотрудник на складе обоев Приёмка обоев на склад, упаковка поштучно перед отгрузкой в картонную самосбо...
Минск, Партизанский
Договорная
Автослесарь, автоэлектрик, моторист.
На СТО в Степянке в связи с расширением требуются струдники: Автослесарь Автоэлектрик Моторист График 5/2 Оплата сдельная.
Минск, Партизанский
1 500 р.
Требуется второй бухгалтер
Требуется бухгалтер направление грузоперевозки, автосервис район Дражня. Обязанности работа с первичным документам. Юрий Николаевич.
Минск, Партизанский
400 р.
Работа / Подработка для инвалида
Здравствуйте Ищем инвалида на подработку МИНСК Официальное трудоустройство Помощь по хозяйству салону красоты Обязанности оговариваются 0,25 и 0,5 ставки Находимся на пл. Победы . Прямо возле входа...
Минск, Партизанский
1 000 р.
Автомойщик
Ручная мойка автомобилей Пылесос салона и багажника Теплый бокс Современное оборудование достойная оплата труда Можно без опыта работы Отсутствие ограничений по здоровью Ответственность, дисциплиниро...
Минск, Партизанский
70 р.
Требуется подсобник
Нужен подсобник кровельщикам. Пунктуальный, крепкий, без перегара, не боящийся высоты (4-5м)до 45 лет.Работа в Минске, район ст.м.Грушевка. Оплата от 70р/день
Минск, Партизанский
Договорная
Шлифовщик/шлифовщица по дереву
В обязанности работника на вакантом месте "Шлифовщик/шлифовщица по дереву" входит следующее: - шлифовка - шпаклевка - покраска Требуются сотрудницы/сотрудники, общее среднее образование, опыт работы ...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Сборщик бань из профилированного бруса (бани бочки)
Обязанности: Сборка бань из профилированного бруса, бани бочки Требования: Опыт работы в сфере деревостроения; Умение работы с электроинструментом; Знание азов деревообработки; Умение читать чертежи; ...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Водитель категории СЕ по Минску
Водитель категории СЕ, на седельный тягач с полуприцепом. Развоз продукции на склады временного хранения по городу Минску
Минск, Партизанский
Договорная
Рабочий на шиномонтаж, сварщик, сход развал
Приветствую! Ищу людей в наш сервис. Требуются люди с опытом, так и без опыта (под обучение) но с желанием работать. График гибкий, оплата сдельная, по желанию официальное оформление . Нужны люди на:...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Грузоперевозки
Требуется водитель категории "С" для работы по маршруту Минск-Москва-Минск сборный груз авто Мерседес тел Оплата каждую неделю
Минск, Партизанский
2 000 р.
Сметчик
Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строительное образование (желательно) Обучаемость Услов...
Минск, Партизанский
1 500 р.
Продавец в цветочный магазин
Ищем флориста в цветочный магазин . Магазин находится в тц на станции метро партизанская выход к универмагу Беларусь. Отопление центральное вода туалет в доступе внутри тц. Большая проходимость. Нужен...
Минск, Партизанский
1 500 р.
На СТО требуется Автослесарь
Обязанности: • ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов Условия: • СТО с обширной клиентской базой; • отапливаемое помещение; • обеспечение инструментом; • оплата - 40% от выработки (50% при сложн...
Минск, Партизанский
1 100 р.
Сборщицы бумажных пакетов и коробок
На производство требуются люди для выполнения различных работ по сборке/склейке изделий. Работа руками. Опыт не требуется. Но требуется аккуратность и скорость. Работа в комфортном помещении. Тепло, ...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Монтажник металлоконструкций
На производство требуется монтажник металлоконструкций. Обязанности: Сборка, разборка, трубных узлов, металлоконструкций. Умение работать с инструментом. Должны уметь собирать сложные и ответственные ...
Минск, Партизанский
1 800 р.
Уборщица (клинер)
Клининговой компании требуются уборщицы (клинеры). Условия: Достойная оплата труда (от 1800 и более на руки) без задержек Гибкий график работы - полный рабочий день (подработок на вечернее/утреннее в...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Комплектовщик на ВАХТУ в Москву
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 часа по 15 мин...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Менеджер по продажам B2B
Обязанности: • Поиск и развитие новых клиентов. • Удержание и развитие существующих клиентов. • Личные встречи с первыми лицами и руководителями подразделений на производственных местах. • Холодные з...
Минск, Партизанский
Договорная
Сборщики бань-бочек.
Требуются сборщики бань-бочек. Работа в цеху. Инструмент и расходники работодателя. Кого мы ищем ? Нам нужен человек с ровными руками и желанием работать и зарабатывать. Оплата труда сдельная. Объем з...
Минск, Партизанский
Договорная
Столяр
Стабильная работа с хорошим заработком!!! Без задержек по заработной плате!!! Официальное трудоустройство!!! Обязанности: Выполнение работ по производству дверей из дерева Выполнение работ по производ...
Минск, Партизанский
1 500 р.
Контролёры-кассиры/продавцы (проды/непроды)
Приглашаем кассиров с опытом и без опыта для работы/подработки в продуктовых магазинах Минска, Борисова и Жодино. Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии в г. Минск. Обязанност...
Минск, Партизанский
3 200 р.
Агент по недвижимости (менеджер по продажам)
Мы активно развиваемся, в связи с этим производим набор Специалистов по продаже недвижимости ! Мы ищем не просто наемных сотрудников, а Партнеров и Единомышленников, которые готовы развиваться и расти...
Минск, Партизанский
2 100 р.
Водитель категории СЕ
Требуется водитель на СЕ работа по Минску и РБ. (Перевозка стройматериалов на строительные объекты)
Минск, Партизанский
2 000 р.
Требуются плиточники
В строительную фирму требуются ПЛИТОЧНИКИ. Оплата сдельно-премиальная от 2000 рублей. Можно обговорить как разовую работу. Выполнили объем. Получили расчёт. Если не доступен пишите . Работа на терр...
Минск, Партизанский
Бесплатно
Автослесарь
Приглашаем слесаря по ремонту автомобилей, автослесаря, автомеханика в свой дружный коллектив. Обязанности: Профессиональное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту авт...
Минск, Партизанский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь