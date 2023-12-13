Работа, бизнес, учёба в Партизанском районе Минска
2 000 р.
Авто сварщик
Минск, Партизанский
2 000 р.
авто маляр
Минск, Партизанский
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
1 500 р.
Требуется Столяр
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монолитчики
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монтажник металлоконструкций
Минск, Партизанский
3 500 р.
Плиточники облицовщики
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сварщики на стройку
Минск, Партизанский
3 500 р.
Требуются отделочники
Минск, Партизанский
2 000 р.
Столяр Плотник
Минск, Партизанский
3 500 р.
Фасадчик
Минск, Партизанский
2 000 р.
Авто сварщик
Минск, Партизанский
Договорная
Пеший курьер на подработку
Минск, Партизанский
5 000 р.
Руководитель цеха по сборке бань
Минск, Партизанский
1 500 р.
Вакансия бухгалтер
Минск, Партизанский
1 500 р.
Вакансия менеджер
Минск, Партизанский
2 000 р.
авто маляр
Минск, Партизанский
Договорная
Поклею обои за 4,5 руб м2
Минск, Партизанский
Договорная
Печник
Минск, Партизанский
2 500 р.
Требуется кладовщик-водитель
Минск, Партизанский
Договорная
Автослесарь, автоэлектрик, моторист.
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу практику автомехаником
Минск, Партизанский
1 500 р.
Требуется второй бухгалтер
Минск, Партизанский
400 р.
Работа / Подработка для инвалида
Минск, Партизанский
Договорная
Главного бухгалтера ищу работу
Минск, Партизанский
Договорная
Графический дизайнер
Минск, Партизанский
Договорная
Ивеко 4 работа подработка
Минск, Партизанский
Договорная
Грузчик разовые подработки
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Партизанский
1 000 р.
Автомойщик
Минск, Партизанский
70 р.
Требуется подсобник
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочные работы +375256181994
Минск, Партизанский
Договорная
Шлифовщик/шлифовщица по дереву
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу работу срочно любую мне 16 лет
Минск, Партизанский
2 000 р.
Сборщик бань из профилированного бруса (бани бочки)
Минск, Партизанский
Договорная
Ремонт и строительства
Минск, Партизанский
2 500 р.
Водитель категории СЕ по Минску
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Партизанский
Договорная
Гипсокартон
Минск, Партизанский
Договорная
Штукатур
Минск, Партизанский
Договорная
Штукатур
Минск, Партизанский
Договорная
Рабочий на шиномонтаж, сварщик, сход развал
Минск, Партизанский
2 000 р.
Грузоперевозки
Минск, Партизанский
Договорная
Бухгалтер для ИП. Подоходный налог, Вайлдбериз
Минск, Партизанский
Договорная
Нужна подработка
Минск, Партизанский
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин