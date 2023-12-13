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Работа, бизнес, учёба в Партизанском районе Минска

Авто сварщик
vip

2 000 р.

Авто сварщик

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
авто маляр
vip

2 000 р.

авто маляр

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Столяр

Минск, Партизанский

Монолитчики

3 500 р.

Монолитчики

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Монтажник металлоконструкций

3 500 р.

Монтажник металлоконструкций

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Плиточники облицовщики

3 500 р.

Плиточники облицовщики

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Сварщики на стройку

3 500 р.

Сварщики на стройку

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Требуются отделочники

3 500 р.

Требуются отделочники

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Столяр Плотник

2 000 р.

Столяр Плотник

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Фасадчик

3 500 р.

Фасадчик

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Авто сварщик
vip

2 000 р.

Авто сварщик

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Пеший курьер на подработку

Договорная

Пеший курьер на подработку

Минск, Партизанский

Руководитель цеха по сборке бань

5 000 р.

Руководитель цеха по сборке бань

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Вакансия бухгалтер

Минск, Партизанский

1 500 р.

Вакансия менеджер

Минск, Партизанский

авто маляр
vip

2 000 р.

авто маляр

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Поклею обои за 4,5 руб м2

Договорная

Поклею обои за 4,5 руб м2

Минск, Партизанский

Печник

Договорная

Печник

Минск, Партизанский

Требуется кладовщик-водитель

2 500 р.

Требуется кладовщик-водитель

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Автослесарь, автоэлектрик, моторист.

Договорная

Автослесарь, автоэлектрик, моторист.

Минск, Партизанский

Ищу практику автомехаником

Договорная

Ищу практику автомехаником

Минск, Партизанский

Требуется второй бухгалтер

1 500 р.

Требуется второй бухгалтер

Минск, Партизанский

400 р.

Работа / Подработка для инвалида

Минск, Партизанский

Главного бухгалтера ищу работу

Договорная

Главного бухгалтера ищу работу

Минск, Партизанский

Графический дизайнер

Договорная

Графический дизайнер

Минск, Партизанский

Ивеко 4 работа подработка

Договорная

Ивеко 4 работа подработка

Минск, Партизанский

Договорная

Грузчик разовые подработки

Минск, Партизанский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Партизанский

1 000 р.

Автомойщик

Минск, Партизанский

70 р.

Требуется подсобник

Минск, Партизанский

Отделочные работы +375256181994

Договорная

Отделочные работы +375256181994

Минск, Партизанский

Шлифовщик/шлифовщица по дереву

Договорная

Шлифовщик/шлифовщица по дереву

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу работу срочно любую мне 16 лет

Минск, Партизанский

Сборщик бань из профилированного бруса (бани бочки)

2 000 р.

Сборщик бань из профилированного бруса (бани бочки)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Ремонт и строительства

Договорная

Ремонт и строительства

Минск, Партизанский

2 500 р.

Водитель категории СЕ по Минску

Минск, Партизанский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Партизанский

Гипсокартон

Договорная

Гипсокартон

Минск, Партизанский

Штукатур

Договорная

Штукатур

Минск, Партизанский

Штукатур

Договорная

Штукатур

Минск, Партизанский

Рабочий на шиномонтаж, сварщик, сход развал

Договорная

Рабочий на шиномонтаж, сварщик, сход развал

Минск, Партизанский

2 000 р.

Грузоперевозки

Минск, Партизанский

Бухгалтер для ИП. Подоходный налог, Вайлдбериз

Договорная

Бухгалтер для ИП. Подоходный налог, Вайлдбериз

Минск, Партизанский

Нужна подработка

Договорная

Нужна подработка

Минск, Партизанский

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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