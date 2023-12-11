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Ищу работу в Партизанском районе Минска

Поклею обои за 4,5 руб м2

Договорная

Поклею обои за 4,5 руб м2

Минск, Партизанский

Печник

Договорная

Печник

Минск, Партизанский

Ищу практику автомехаником

Договорная

Ищу практику автомехаником

Минск, Партизанский

Главного бухгалтера ищу работу

Договорная

Главного бухгалтера ищу работу

Минск, Партизанский

Графический дизайнер

Договорная

Графический дизайнер

Минск, Партизанский

Ивеко 4 работа подработка

Договорная

Ивеко 4 работа подработка

Минск, Партизанский

Договорная

Грузчик разовые подработки

Минск, Партизанский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Партизанский

Отделочные работы +375256181994

Договорная

Отделочные работы +375256181994

Минск, Партизанский

Договорная

Ищу работу срочно любую мне 16 лет

Минск, Партизанский

Ремонт и строительства

Договорная

Ремонт и строительства

Минск, Партизанский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Партизанский

Гипсокартон

Договорная

Гипсокартон

Минск, Партизанский

Штукатур

Договорная

Штукатур

Минск, Партизанский

Штукатур

Договорная

Штукатур

Минск, Партизанский

Бухгалтер для ИП. Подоходный налог, Вайлдбериз

Договорная

Бухгалтер для ИП. Подоходный налог, Вайлдбериз

Минск, Партизанский

Нужна подработка

Договорная

Нужна подработка

Минск, Партизанский

Графический дизайнер Инфографика

Договорная

Графический дизайнер Инфографика

Минск, Партизанский

Машинист экскаватора-погрузчика

Договорная

Машинист экскаватора-погрузчика

Минск, Партизанский

Подработка электриком

Договорная

Подработка электриком

Минск, Партизанский

Договорная

Водитель

Минск, Партизанский

Договорная

Тренер по настольному теннису

Минск, Партизанский

Договорная

Работа/подработка

Минск, Партизанский

Договорная

Ищу работу грузчиком в минске с проживанием

Минск, Партизанский

Репетитор английского языка для детей

Договорная

Репетитор английского языка для детей

Минск, Партизанский

Ищу подработку на ноутбуке

Договорная

Ищу подработку на ноутбуке

Минск, Партизанский

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Копирайтер с ноутбуком, без опыта ищет подработку

Бесплатно

Копирайтер с ноутбуком, без опыта ищет подработку

Минск, Партизанский

Договорная

Слесарь (наладчик)

Минск, Партизанский

Договорная

Стану партнером по бизнесу

Минск, Партизанский

Фасадчик

Договорная

Фасадчик

Минск, Партизанский

Договорная

Подработка водителем.

Минск, Партизанский

Работа подработка Минск

Договорная

Работа подработка Минск

Минск, Партизанский

Таргетолог Реклама Инстаграм

Договорная

Таргетолог Реклама Инстаграм

Минск, Партизанский

Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Минск, Партизанский

Ищу подработку,мне 13 лет

Договорная

Ищу подработку,мне 13 лет

Минск, Партизанский

Психолог

Договорная

Психолог

Минск, Партизанский

Бухгалтер

Договорная

Бухгалтер

Минск, Партизанский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Партизанский

Договорная

Работа

Минск, Партизанский

Няня

Договорная

Няня

Минск, Партизанский

Системный администратор

Договорная

Системный администратор

Минск, Партизанский

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее