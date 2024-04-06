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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Другие спортивные товары и аксессуары в Октябрьском районе Минска

Наколенники 3-4 года

10 р.

Наколенники 3-4 года

Минск, Октябрьский

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Brunswick туфли для боулинга, р. 39.5

70 р.

Brunswick туфли для боулинга, р. 39.5

Минск, Октябрьский

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Ботинки 38рр для верховой езды (конного, лошади)

15 р.

Ботинки 38рр для верховой езды (конного, лошади)

Минск, Октябрьский

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Массажный обруч для похудения / хулахуп

20 р.

Массажный обруч для похудения / хулахуп

Минск, Октябрьский

Комплект защиты детский

40 р.

Комплект защиты детский

Минск, Октябрьский

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Защитная сетка для батута 404 см (13FT)

165 р.

Защитная сетка для батута 404 см (13FT)

Минск, Октябрьский

Шейкер

8 р.

Шейкер

Минск, Октябрьский

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Жилет для плавания

10 р.

Жилет для плавания

Минск, Октябрьский

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Шлем

30 р.

Шлем

Минск, Октябрьский

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Шейкер

6 р.

Шейкер

Минск, Октябрьский

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Шейкер

4 р.

Шейкер

Минск, Октябрьский

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Шейкер

5 р.

Шейкер

Минск, Октябрьский

Обруч 2 кг

50 р.

Обруч 2 кг

Минск, Октябрьский

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Хулахуп

15 р.

Хулахуп

Минск, Октябрьский

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Спорттовары, товары для конного спорта

150 р.

Спорттовары, товары для конного спорта

Минск, Октябрьский

Турник распорный

15 р.

Турник распорный

Минск, Октябрьский

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Куртка для фехтования

50 р.

Куртка для фехтования

Минск, Октябрьский

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Ботинки для верховой езды Decathlon

80 р.

Ботинки для верховой езды Decathlon

Минск, Октябрьский

Спортивные штаны и байка

50 р.

Спортивные штаны и байка

Минск, Октябрьский

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Эспандер

65 р.

Эспандер

Минск, Октябрьский

Ракетка для сквоша Tecnifibre Carboflex 135 X-TOP

630 р.

Ракетка для сквоша Tecnifibre Carboflex 135 X-TOP

Минск, Октябрьский

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Кроссовки

50 р.

Кроссовки

Минск, Октябрьский

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Ролик для пресса двойной.

24 р.

Ролик для пресса двойной.

Минск, Октябрьский

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Часы спортивные Geonaute onrhythm 500

Договорная

Часы спортивные Geonaute onrhythm 500

Минск, Октябрьский

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Брюки для верховой езды женские 36 L импортные

40 р.

Брюки для верховой езды женские 36 L импортные

Минск, Октябрьский

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Защита для катания размер М

15 р.

Защита для катания размер М

Минск, Октябрьский

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Рюкзак fila

10 р.

Рюкзак fila

Минск, Октябрьский

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Скакалка Chacott для художественной гимнастики

200 р.

Скакалка Chacott для художественной гимнастики

Минск, Октябрьский

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Фитбол

30 р.

Фитбол

Минск, Октябрьский

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Колесо спортивное, диамерт 15 см

12 р.

Колесо спортивное, диамерт 15 см

Минск, Октябрьский

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Наколенник защитный Kempa

25 р.

Наколенник защитный Kempa

Минск, Октябрьский

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Беговые шиповки

65 р.

Беговые шиповки

Минск, Октябрьский

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Беговые шиповки

140 р.

Беговые шиповки

Минск, Октябрьский

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Охлаждающее полотенце для спорта в дар

Бесплатно

Охлаждающее полотенце для спорта в дар

Минск, Октябрьский

Сумка для спорта

15 р.

Сумка для спорта

Минск, Октябрьский

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Шиповки NIKE для бега (спринт)

150 р.

Шиповки NIKE для бега (спринт)

Минск, Октябрьский

Nike Kyrie 6

250 р.

Nike Kyrie 6

Минск, Октябрьский

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Профессиональные коленные и локтевые суппорты SBD

Договорная

Профессиональные коленные и локтевые суппорты SBD

Минск, Октябрьский

Шлем для верховой езды

180 р.

Шлем для верховой езды

Минск, Октябрьский

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Бутылка для воды

15 р.

Бутылка для воды

Минск, Октябрьский

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Тюбинг D73 см - новый

35 р.

Тюбинг D73 см - новый

Минск, Октябрьский

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Брюки для конного спорта

20 р.

Брюки для конного спорта

Минск, Октябрьский

Спортивная защита

100 р.

Спортивная защита

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

80 р.

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

50 р.

ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Утягивающий корсет Sculpting Clothes

19.99 р.

Утягивающий корсет Sculpting Clothes

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

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