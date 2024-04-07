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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Октябрьском районе Минска

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Статица

0.30 р.

Статица

Минск, Октябрьский

Злаки / злаковые растения

Договорная

Злаки / злаковые растения

Минск, Октябрьский

Форзиция. Начинает цвести.

20 р.

Форзиция. Начинает цвести.

Минск, Октябрьский

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100 р.

Грунт, земля

Минск, Октябрьский

Цветы

15 р.

Цветы

Минск, Октябрьский

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Картофель Голубой Дунай

Договорная

Картофель Голубой Дунай

Минск, Октябрьский

Ворсянка сухоцвет 1,5 м

2.50 р.

Ворсянка сухоцвет 1,5 м

Минск, Октябрьский

Лаванда

5 р.

Лаванда

Минск, Октябрьский

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Опора для растений

23 р.

Опора для растений

Минск, Октябрьский

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Тара пластиковая для фруктов или рассады

Договорная

Тара пластиковая для фруктов или рассады

Минск, Октябрьский

Стаканчики для рассады

1 р.

Стаканчики для рассады

Минск, Октябрьский

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Баночки для рассады

13 р.

Баночки для рассады

Минск, Октябрьский

Картофель под посадкуЛель, Скарб, Вектор

1 р.

Картофель под посадкуЛель, Скарб, Вектор

Минск, Октябрьский

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Ворсянка сухоцвет высота 1,5 м

2.50 р.

Ворсянка сухоцвет высота 1,5 м

Минск, Октябрьский

Горшки

50 р.

Горшки

Минск, Октябрьский

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Горшки для цветов

5 р.

Горшки для цветов

Минск, Октябрьский

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Тюльпаны

3.30 р.

Тюльпаны

Минск, Октябрьский

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Овсяница сизая и другие злаки

Договорная

Овсяница сизая и другие злаки

Минск, Октябрьский

Растения для сада

Договорная

Растения для сада

Минск, Октябрьский

Тюльпаны опт

3 р.

Тюльпаны опт

Минск, Октябрьский

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Тюльпаны в розницу

Договорная

Тюльпаны в розницу

Минск, Октябрьский

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Цветы сережки грецкого ореха

5 р.

Цветы сережки грецкого ореха

Минск, Октябрьский

Крышечки

Бесплатно

Крышечки

Минск, Октябрьский

Жимолость шапочная

8 р.

Жимолость шапочная

Минск, Октябрьский

Скобы под рассаду 60,70 см х 35.

30 р.

Скобы под рассаду 60,70 см х 35.

Минск, Октябрьский

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орех грецкий

6 р.

орех грецкий

Минск, Октябрьский

Бересклет

5 р.

Бересклет

Минск, Октябрьский

Астра новобельгийская кустовая

12 р.

Астра новобельгийская кустовая

Минск, Октябрьский

Березовая чага

Договорная

Березовая чага

Минск, Октябрьский

Шафран

18 р.

Шафран

Минск, Октябрьский

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Горшки цветочные, 11 шт. новые. ЦЕНА ЗА ВСЕ.

6 р.

Горшки цветочные, 11 шт. новые. ЦЕНА ЗА ВСЕ.

Минск, Октябрьский

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Водный гиацинт

Договорная

Водный гиацинт

Минск, Октябрьский

Хлорелла

Договорная

Хлорелла

Минск, Октябрьский

Полынь скрутка

10 р.

Полынь скрутка

Минск, Октябрьский

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Полынь

10 р.

Полынь

Минск, Октябрьский

Продам излишки маринованного чеснока

15 р.

Продам излишки маринованного чеснока

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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