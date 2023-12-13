Другие домашние питомцы в Октябрьском районе Минска
2 р.
Улитки ахатинки
Минск, Октябрьский
1.50 р.
Улитка Ахатин Иммакулята 5 см
Минск, Октябрьский
Договорная
Муравьиная ферма
Минск, Октябрьский
120 р.
Муравьиная ферма с маткой и муравьями (Формикарий)
Минск, Октябрьский
115 р.
Аксолотли
Минск, Октябрьский
1.50 р.
Улитка Иммакулята 6 см
Минск, Октябрьский
1.50 р.
Улитка Ахатина 5 см
Минск, Октябрьский
1 р.
Ветеринар на дом
Минск, Октябрьский
0.50 р.
Улитки ахатины
Минск, Октябрьский
20 р.
Муравьиная ферма
Минск, Октябрьский
40 р.
Колония аргетинских древесных тараканов. Корм.
Минск, Октябрьский
4 р.
Креветки жёлтые неоновые
Минск, Октябрьский
1 р.
Улитки ампулярии.
Минск, Октябрьский
8 р.
Муравьи рода Myrmica
Минск, Октябрьский
14 р.
Муравьи вида Formica Fuska
Минск, Октябрьский
45 р.
Муравьиная ферма с муравьями
Минск, Первомайский
5 р.
Котята
Минск, Центральный
20 р.
Аксолотль
Минск, Фрунзенский
100 р.
Паук-птицеед
Минск, Советский
Бесплатно
Улитки
Минск, Заводской
25 р.
Муравьиная ферма.
Минск, Фрунзенский
5 р.
Лошадиный паук птицеед Lasiodora parahybana
Минск, Первомайский
95 р.
Аксолотль
Минск, Первомайский
Бесплатно
Яйца Ахатин
Минск, Центральный
50 р.
Скорпион Parabuthus raudus Dark
Минск, Первомайский
15 р.
Улитки ахатины
Минск, Первомайский
20 р.
Экзотические муравьи Pheidole pallidula
Минск, Московский
Бесплатно
Ампулярий
Минск, Первомайский
140 р.
Африканский ёжик (мальчик)
Минск, Партизанский
0.20 р.
Палочники
Минск, Советский
Договорная
Аксолотли
Минск, Первомайский
395 р.
Муравьи Campanotus Singularis
Минск, Фрунзенский
Договорная
Красноухая Черепашка Апрелина 2 года
Минск, Московский
1 р.
Улитки ампулярии, жёлтые
Минск, Первомайский
1 р.
Спикси (Эльф) аквариумная улитка
Минск, Фрунзенский
200 р.
Экзотические муравьи Myrmicaria brunnea
Минск, Московский
Бесплатно
Улитята ахатина
Минск, Фрунзенский
45 р.
Паук-птицеед (Павук-птушкаед)
Минск, Советский
35 р.
Звёздчатый веслоноги (Зорысты весланог)
Минск, Советский
20 р.
Паук птицеед Chilobrachys Vietnam Blue
Минск, Первомайский
200 р.
Паук
Минск, Центральный
60 р.
Чёрный скорпион Hottentotta gentili
Минск, Первомайский
40 р.
Экзотические муравьи Camponotus fedtschenkoi
Минск, Московский
50 р.
Муравьиная ферма
Минск, Советский
5 р.
Улитки ахатина Ретикулята альбино.
Минск, Фрунзенский
50 р.
Экзотические муравьи Camponotus cruentatus
Минск, Московский
Договорная
Eublaberus posticus
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аксолотль
Минск, Заводской
95 р.
Camponotus nicobarensis (Рыжий реактивный муравей)
Минск, Советский
10 р.
Улитки Ахатины
Минск, Центральный
Договорная
Катушки, физы
Минск, Московский
130 р.
Черный скорпион гетерометрус Heterometrus
Минск, Первомайский
215 р.
Сом Жирафовый
Минск, Первомайский
0.60 р.
Аквариумные улитки '',СПИКСИ'' или Аква ''Эльф ''
Минск, Партизанский
100 р.
Африканский карликовый ёж (декоративная порода)
Минск, Московский
Бесплатно
Бесплатно улитки ахатины
Минск, Советский
10 р.
Юлиточки альбиносики
Минск, Фрунзенский