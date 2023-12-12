Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Октябрьском районе Минска
530 р.
Новый оригинал
Минск, Октябрьский
2 250 р.
Сверлильный станокна магнитной стойке Metabo Mag 32
Минск, Октябрьский
200 р.
Пресс гидравлический ручной .
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Набор аккумуляторного инструмента Makita
Минск, Октябрьский
100 р.
Цепь и шина
Минск, Октябрьский
Договорная
Уровень словик
Минск, Октябрьский
75 р.
Аккумулятор 20в deco на инструмент от макиты
Минск, Октябрьский
550 р.
Комплект ручных инструментов TECEFLEX для расширения труб и запрессовки втулок
Минск, Октябрьский
150 р.
Аккумуляторы Milwaukee
Минск, Октябрьский
5 р.
Подшипники
Минск, Октябрьский
750 р.
Аккумулятор Bosch 18V 12Ah
Минск, Октябрьский
20 р.
Подшипники
Минск, Октябрьский
100 р.
Гайковерт ударный Zitrek под акб Makita СРОЧНО
Минск, Октябрьский
27 р.
Струбцина stihl
Минск, Октябрьский
1 р.
Балон кислородный
Минск, Октябрьский
17 р.
Строительный пылесос Bosch / Прокат инструмента / Usoseda.by
Минск, Октябрьский
690 р.
Ресивер AR50 WELT
Минск, Октябрьский
434.94 р.
Инструмент Pradex для фитингов (Арт. 11/2300156)
Минск, Октябрьский
960 р.
Радио Milwaukee
Минск, Октябрьский
2 550 р.
Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 CG Professional
Минск, Октябрьский
3 200 р.
Монтажный пистолет Хилти BX3
Минск, Октябрьский
25 р.
Зарядное устройство
Минск, Октябрьский
199 р.
Фрезерный патрон АТОРН 20723205
Минск, Октябрьский
5 р.
Шнур электрический
Минск, Октябрьский
10 р.
Диски для болгарки
Минск, Октябрьский
10 р.
Ручной бур для сверленя дерева,&-25мм
Минск, Октябрьский
350 р.
электрический винтоверт Kilews SKD-BN519L
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Инструменты HILTI/ХИЛТИ
Минск, Октябрьский
260 р.
Бур ТИСЭ
Минск, Октябрьский
320 р.
Трубогиб Дино
Минск, Октябрьский
35 р.
Тросик для чистки трубопровода
Минск, Октябрьский
4 р.
Строительные инструменты
Минск, Октябрьский
5 р.
Кейс от перфоратора.
Минск, Октябрьский
35 р.
Фрезы для деревообработки
Минск, Октябрьский
30 р.
Пила двуручная отличная
Минск, Октябрьский
80 р.
Многофункциональный ручной резак для гипсокартона
Минск, Октябрьский
170 р.
Реноватор мультитул Tesla TM320BS
Минск, Октябрьский
90 р.
Акб 18в
Минск, Октябрьский
5 р.
Картон
Минск, Октябрьский
28.28 р.
Сверло по металлу удлиненное GEPARD (Арт. 11/2300202)
Минск, Октябрьский
28.28 р.
Сверло (бур по бетону) GEPARD (Арт. 11/2300197)
Минск, Октябрьский
29.09 р.
Щипцы для обжима клемм (red, green, yellow) Force(Арт. 11/2300174)
Минск, Октябрьский
19 р.
Прокат инструмента / Заклепочник электрический / Usoseda.by
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
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129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
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58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
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24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
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65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный