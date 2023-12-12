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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Октябрьском районе Минска

Новый оригинал

530 р.

Новый оригинал

Минск, Октябрьский

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Сверлильный станокна магнитной стойке Metabo Mag 32

2 250 р.

Сверлильный станокна магнитной стойке Metabo Mag 32

Минск, Октябрьский

Пресс гидравлический ручной .

200 р.

Пресс гидравлический ручной .

Минск, Октябрьский

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Набор аккумуляторного инструмента Makita

1 200 р.

Набор аккумуляторного инструмента Makita

Минск, Октябрьский

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Цепь и шина

100 р.

Цепь и шина

Минск, Октябрьский

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Уровень словик

Договорная

Уровень словик

Минск, Октябрьский

Аккумулятор 20в deco на инструмент от макиты

75 р.

Аккумулятор 20в deco на инструмент от макиты

Минск, Октябрьский

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Комплект ручных инструментов TECEFLEX для расширения труб и запрессовки втулок

550 р.

Комплект ручных инструментов TECEFLEX для расширения труб и запрессовки втулок

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Аккумуляторы Milwaukee

150 р.

Аккумуляторы Milwaukee

Минск, Октябрьский

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Подшипники

5 р.

Подшипники

Минск, Октябрьский

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Аккумулятор Bosch 18V 12Ah

750 р.

Аккумулятор Bosch 18V 12Ah

Минск, Октябрьский

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Подшипники

20 р.

Подшипники

Минск, Октябрьский

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Гайковерт ударный Zitrek под акб Makita СРОЧНО

100 р.

Гайковерт ударный Zitrek под акб Makita СРОЧНО

Минск, Октябрьский

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Струбцина stihl

27 р.

Струбцина stihl

Минск, Октябрьский

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Балон кислородный

1 р.

Балон кислородный

Минск, Октябрьский

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Строительный пылесос Bosch / Прокат инструмента / Usoseda.by

17 р.

Строительный пылесос Bosch / Прокат инструмента / Usoseda.by

Минск, Октябрьский

Ресивер AR50 WELT

690 р.

Ресивер AR50 WELT

Минск, Октябрьский

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Инструмент Pradex для фитингов (Арт. 11/2300156)

434.94 р.

Инструмент Pradex для фитингов (Арт. 11/2300156)

Минск, Октябрьский

Радио Milwaukee

960 р.

Радио Milwaukee

Минск, Октябрьский

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Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 CG Professional

2 550 р.

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 CG Professional

Минск, Октябрьский

Монтажный пистолет Хилти BX3

3 200 р.

Монтажный пистолет Хилти BX3

Минск, Октябрьский

Зарядное устройство

25 р.

Зарядное устройство

Минск, Октябрьский

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Фрезерный патрон АТОРН 20723205

199 р.

Фрезерный патрон АТОРН 20723205

Минск, Октябрьский

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Шнур электрический

5 р.

Шнур электрический

Минск, Октябрьский

Диски для болгарки

10 р.

Диски для болгарки

Минск, Октябрьский

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Ручной бур для сверленя дерева,&-25мм

10 р.

Ручной бур для сверленя дерева,&-25мм

Минск, Октябрьский

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электрический винтоверт Kilews SKD-BN519L

350 р.

электрический винтоверт Kilews SKD-BN519L

Минск, Октябрьский

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Инструменты HILTI/ХИЛТИ

1 700 р.

Инструменты HILTI/ХИЛТИ

Минск, Октябрьский

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Бур ТИСЭ

260 р.

Бур ТИСЭ

Минск, Октябрьский

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Трубогиб Дино

320 р.

Трубогиб Дино

Минск, Октябрьский

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Тросик для чистки трубопровода

35 р.

Тросик для чистки трубопровода

Минск, Октябрьский

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Строительные инструменты

4 р.

Строительные инструменты

Минск, Октябрьский

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Кейс от перфоратора.

5 р.

Кейс от перфоратора.

Минск, Октябрьский

Фрезы для деревообработки

35 р.

Фрезы для деревообработки

Минск, Октябрьский

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Пила двуручная отличная

30 р.

Пила двуручная отличная

Минск, Октябрьский

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Многофункциональный ручной резак для гипсокартона

80 р.

Многофункциональный ручной резак для гипсокартона

Минск, Октябрьский

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Реноватор мультитул Tesla TM320BS

170 р.

Реноватор мультитул Tesla TM320BS

Минск, Октябрьский

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Акб 18в

90 р.

Акб 18в

Минск, Октябрьский

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Картон

5 р.

Картон

Минск, Октябрьский

Сверло по металлу удлиненное GEPARD (Арт. 11/2300202)

28.28 р.

Сверло по металлу удлиненное GEPARD (Арт. 11/2300202)

Минск, Октябрьский

Сверло (бур по бетону) GEPARD (Арт. 11/2300197)

28.28 р.

Сверло (бур по бетону) GEPARD (Арт. 11/2300197)

Минск, Октябрьский

Щипцы для обжима клемм (red, green, yellow) Force(Арт. 11/2300174)

29.09 р.

Щипцы для обжима клемм (red, green, yellow) Force(Арт. 11/2300174)

Минск, Октябрьский

Прокат инструмента / Заклепочник электрический / Usoseda.by

19 р.

Прокат инструмента / Заклепочник электрический / Usoseda.by

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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