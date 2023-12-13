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Прочее в Октябрьском районе Минска

Полотенце вафельное

1.50 р.

Полотенце вафельное

Минск, Октябрьский

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КОВРИК СИЛИКОНОВЫЙ В ХОЛОДИЛЬНИК

15 р.

КОВРИК СИЛИКОНОВЫЙ В ХОЛОДИЛЬНИК

Минск, Октябрьский

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Органайзер подвесной для мелочей, H&M,новый

15 р.

Органайзер подвесной для мелочей, H&M,новый

Минск, Октябрьский

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Батарейка GP CR-123A

5 р.

Батарейка GP CR-123A

Минск, Октябрьский

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Открывалки 6 шт, кортофелечистка НОВАЯ ЗА ВСЕ

10 р.

Открывалки 6 шт, кортофелечистка НОВАЯ ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

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Бочка 208л

25 р.

Бочка 208л

Минск, Октябрьский

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Гжель

35 р.

Гжель

Минск, Октябрьский

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Стрейч пленка

13 р.

Стрейч пленка

Минск, Октябрьский

Шары для стирки

45 р.

Шары для стирки

Минск, Октябрьский

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Лейка

4 р.

Лейка

Минск, Октябрьский

газовый счётчик - Б/у

25 р.

газовый счётчик - Б/у

Минск, Октябрьский

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Банки 3л под закатку,1.70руб за штуку, больше 15шт

1.70 р.

Банки 3л под закатку,1.70руб за штуку, больше 15шт

Минск, Октябрьский

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Весы бытовые ,с подсветкой и сигналом.Новые .

5 р.

Весы бытовые ,с подсветкой и сигналом.Новые .

Минск, Октябрьский

Комбаин для сбора ягод металл

Договорная

Комбаин для сбора ягод металл

Минск, Октябрьский

Лотки для яиц, больше 40 шт, 3 руб за всё

3 р.

Лотки для яиц, больше 40 шт, 3 руб за всё

Минск, Октябрьский

Подставка для бытовой техники

35 р.

Подставка для бытовой техники

Минск, Октябрьский

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Техническая соль для дорог

5 р.

Техническая соль для дорог

Минск, Октябрьский

навесной замок и две сердцевины

10 р.

навесной замок и две сердцевины

Минск, Октябрьский

Бактерии для септиков и выгребных ям, пр-ва США

60 р.

Бактерии для септиков и выгребных ям, пр-ва США

Минск, Октябрьский

Машинка для закаток

10 р.

Машинка для закаток

Минск, Октябрьский

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Балончики для бытовых сифонов ЦЕНА ЗА ВСЕ

10 р.

Балончики для бытовых сифонов ЦЕНА ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

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Кран в ванную

30 р.

Кран в ванную

Минск, Октябрьский

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8 р.

Соль техническая ГАЛИТ, песко-соль

Минск, Октябрьский

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Мебель из искусственного ротанга

Договорная

Мебель из искусственного ротанга

Минск, Октябрьский

Люк

5 р.

Люк

Минск, Октябрьский

Контейнер мусорный 120 литров

95 р.

Контейнер мусорный 120 литров

Минск, Октябрьский

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Звонок проводной

10 р.

Звонок проводной

Минск, Октябрьский

Стяжной ремень

30 р.

Стяжной ремень

Минск, Октябрьский

Салфетка IKEA 2 шт.

45 р.

Салфетка IKEA 2 шт.

Минск, Октябрьский

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Колеса для тележек

10 р.

Колеса для тележек

Минск, Октябрьский

Диспенсер для бум. полотенец и дозатор для мыла

60 р.

Диспенсер для бум. полотенец и дозатор для мыла

Минск, Октябрьский

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Бутылки 0.75,1,1.5л больше 100 штук за 2 руб

2 р.

Бутылки 0.75,1,1.5л больше 100 штук за 2 руб

Минск, Октябрьский

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Труба для внутренней канализации 32 и 40 мм

1 р.

Труба для внутренней канализации 32 и 40 мм

Минск, Октябрьский

Теплоизоляция для трубы 16, 22, 28, 35мм

3 р.

Теплоизоляция для трубы 16, 22, 28, 35мм

Минск, Октябрьский

прищепки, щётка, два набора колец

12 р.

прищепки, щётка, два набора колец

Минск, Октябрьский

Освежитель воздуха

25 р.

Освежитель воздуха

Минск, Октябрьский

Наборчик в ванную или дачу целенький

35 р.

Наборчик в ванную или дачу целенький

Минск, Октябрьский

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Лоток контейнер для яиц на 1 десяток - 35 шт.

3 р.

Лоток контейнер для яиц на 1 десяток - 35 шт.

Минск, Октябрьский

Пленка укрывочная с клейкой лентой.

25 р.

Пленка укрывочная с клейкой лентой.

Минск, Октябрьский

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Механическая помпа для воды

16 р.

Механическая помпа для воды

Минск, Октябрьский

Ёрш для туалета

10 р.

Ёрш для туалета

Минск, Октябрьский

Brita

63 р.

Brita

Минск, Октябрьский

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Прищепки деревянные

10 р.

Прищепки деревянные

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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