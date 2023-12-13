Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Октябрьском районе Минска
1.50 р.
Полотенце вафельное
Минск, Октябрьский
15 р.
КОВРИК СИЛИКОНОВЫЙ В ХОЛОДИЛЬНИК
Минск, Октябрьский
15 р.
Органайзер подвесной для мелочей, H&M,новый
Минск, Октябрьский
5 р.
Батарейка GP CR-123A
Минск, Октябрьский
10 р.
Открывалки 6 шт, кортофелечистка НОВАЯ ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
25 р.
Бочка 208л
Минск, Октябрьский
35 р.
Гжель
Минск, Октябрьский
13 р.
Стрейч пленка
Минск, Октябрьский
45 р.
Шары для стирки
Минск, Октябрьский
4 р.
Лейка
Минск, Октябрьский
25 р.
газовый счётчик - Б/у
Минск, Октябрьский
1.70 р.
Банки 3л под закатку,1.70руб за штуку, больше 15шт
Минск, Октябрьский
5 р.
Весы бытовые ,с подсветкой и сигналом.Новые .
Минск, Октябрьский
Договорная
Комбаин для сбора ягод металл
Минск, Октябрьский
3 р.
Лотки для яиц, больше 40 шт, 3 руб за всё
Минск, Октябрьский
35 р.
Подставка для бытовой техники
Минск, Октябрьский
5 р.
Техническая соль для дорог
Минск, Октябрьский
10 р.
навесной замок и две сердцевины
Минск, Октябрьский
60 р.
Бактерии для септиков и выгребных ям, пр-ва США
Минск, Октябрьский
10 р.
Машинка для закаток
Минск, Октябрьский
10 р.
Балончики для бытовых сифонов ЦЕНА ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
30 р.
Кран в ванную
Минск, Октябрьский
8 р.
Соль техническая ГАЛИТ, песко-соль
Минск, Октябрьский
Договорная
Мебель из искусственного ротанга
Минск, Октябрьский
5 р.
Люк
Минск, Октябрьский
95 р.
Контейнер мусорный 120 литров
Минск, Октябрьский
10 р.
Звонок проводной
Минск, Октябрьский
30 р.
Стяжной ремень
Минск, Октябрьский
45 р.
Салфетка IKEA 2 шт.
Минск, Октябрьский
10 р.
Колеса для тележек
Минск, Октябрьский
60 р.
Диспенсер для бум. полотенец и дозатор для мыла
Минск, Октябрьский
2 р.
Бутылки 0.75,1,1.5л больше 100 штук за 2 руб
Минск, Октябрьский
1 р.
Труба для внутренней канализации 32 и 40 мм
Минск, Октябрьский
3 р.
Теплоизоляция для трубы 16, 22, 28, 35мм
Минск, Октябрьский
12 р.
прищепки, щётка, два набора колец
Минск, Октябрьский
25 р.
Освежитель воздуха
Минск, Октябрьский
35 р.
Наборчик в ванную или дачу целенький
Минск, Октябрьский
3 р.
Лоток контейнер для яиц на 1 десяток - 35 шт.
Минск, Октябрьский
25 р.
Пленка укрывочная с клейкой лентой.
Минск, Октябрьский
16 р.
Механическая помпа для воды
Минск, Октябрьский
10 р.
Ёрш для туалета
Минск, Октябрьский
63 р.
Brita
Минск, Октябрьский
10 р.
Прищепки деревянные
Минск, Октябрьский
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный
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84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
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27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
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Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный