Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Октябрьском районе Минска
150 р.
Ящик для кампоста (перегноя) садовой компостер
Минск, Октябрьский
28 р.
Снегоуборочная лопата пластиковая с черенком
Минск, Октябрьский
30 р.
лопата для уборки снега
Минск, Октябрьский
1 р.
Горшки для рассады
Минск, Октябрьский
85 р.
Ножницы для бонсай. TianBonsai
Минск, Октябрьский
30 р.
Соковыжималка
Минск, Октябрьский
50 р.
Гребенки 4 шт. для фрезера или пилы.
Минск, Октябрьский
25 р.
Сода каустическая
Минск, Октябрьский
Договорная
Черенки для с/х инструмента
Минск, Октябрьский
8 р.
Комбайн для сбора ягод(гребёнка), СССР
Минск, Октябрьский
3 р.
Ведра пластиковые и банки металлические
Минск, Октябрьский
25 р.
Плодосьемник
Минск, Октябрьский
5 р.
Коврик для работы в саду
Минск, Октябрьский
25 р.
Бутылка
Минск, Октябрьский
50 р.
Колеса для тележек и тачек
Минск, Московский
Онлайн-заказ
20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
25 р.
Лопатка автомобильная снегоуборочная
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
17 р.
Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм
Минск, Первомайский
30 р.
Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм
Минск, Первомайский
13 р.
Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм
Минск, Первомайский
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49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный
15 р.
Лопата для снега
Минск, Советский
5 р.
Пуливизатор
Минск, Советский
9.65 р.
Мотыга дерев. ручка 1350мм
Минск, Первомайский
12 р.
Пена монтажная
Минск, Фрунзенский
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37 р.
Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)
Минск, Центральный
Договорная
Топоры ручной работы
Минск, Московский
2.10 р.
Распродажа Колья для подвязывания дерьвьев
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
Сумка дорожная для ручки чемоданаTRAVEL Wind Blows, отдел на молнии (наружный карман, ручка для пере
Минск, Центральный
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29 р.
Декоративная клейкая лента светящаяся в темноте 5 м / Флуоресцентная лента / Свечение до 10 часов
Минск, Центральный
6 р.
Кашпо для рассады, цветов
Минск, Заводской
20 р.
Тачка
Минск, Ленинский
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35 р.
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28 р.
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный
Минск, Центральный
14.90 р.
Ледоруб-топор с металлической ручкой Б-3
Минск, Московский
220 р.
Тачка строительная Skiper 130 Expert
Минск, Фрунзенский
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42 р.
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)
Минск, Центральный
30 р.
Ледоруб Big Gun(best) с деревянным черенком
Минск, Партизанский
20 р.
Лопата для снега
Минск, Ленинский
8 р.
Тяпка
Минск, Первомайский
2 р.
Деревянный черенок 55 см.
Минск, Фрунзенский
13 р.
Лента бордюрная бордюр для сада грядок
Минск, Московский
1.50 р.
Вёдра- пластик пищевой,6л на 5кг, металлические р,
Минск, Фрунзенский
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64.34 р.
Ручной опрыскиватель PALISAD 64750
Минск, Центральный
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27.66 р.
Опрыскиватель PALISAD 64738
Минск, Центральный
1 500 р.
Снегоуборщик бензиновый Рысь
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка снега
Минск, Московский
50 р.
Колесо безкамерка для тачки строительной
Минск, Центральный
5 р.
Комбайн Плодосъемник Плодосборник для ягод 14 х 22
Минск, Партизанский
10 р.
Ручка для ручной косы
Минск, Первомайский
10 р.
Лопата.
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
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20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
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69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
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49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
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48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
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70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
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55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный