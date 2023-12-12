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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Октябрьском районе Минска

Подстолье Лофт

Договорная

Подстолье Лофт

Минск, Октябрьский

Шина монтажная. Навеска

5 р.

Шина монтажная. Навеска

Минск, Октябрьский

Колеса для мебели (новые)

24 р.

Колеса для мебели (новые)

Минск, Октябрьский

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подпятники для стульев металлических

Бесплатно

подпятники для стульев металлических

Минск, Октябрьский

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Ручки мебельные

2 р.

Ручки мебельные

Минск, Октябрьский

Ручки мебельные

4 р.

Ручки мебельные

Минск, Октябрьский

Ручки мебельные

2.50 р.

Ручки мебельные

Минск, Октябрьский

Для мастера мебельщика инструментальщика

20 р.

Для мастера мебельщика инструментальщика

Минск, Октябрьский

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Колесо мебельное двойное

3 р.

Колесо мебельное двойное

Минск, Октябрьский

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Дверная ручка бронза

60 р.

Дверная ручка бронза

Минск, Октябрьский

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Колесо мебельное

3.50 р.

Колесо мебельное

Минск, Октябрьский

Поролон

150 р.

Поролон

Минск, Октябрьский

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Ручки мебельные

7 р.

Ручки мебельные

Минск, Октябрьский

Ручка мебельная накладная скрытая серая 120 мм

12 р.

Ручка мебельная накладная скрытая серая 120 мм

Минск, Октябрьский

Ручки мебельные серые пластиковые 96 мм

1 р.

Ручки мебельные серые пластиковые 96 мм

Минск, Октябрьский

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Поролон мебельный

30 р.

Поролон мебельный

Минск, Октябрьский

Колеса для кресла 10мм силиконовые

50 р.

Колеса для кресла 10мм силиконовые

Минск, Октябрьский

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ПВХ цоколь для кухни 100х2090 мм

15 р.

ПВХ цоколь для кухни 100х2090 мм

Минск, Октябрьский

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Ножки деревянные для мебели

5 р.

Ножки деревянные для мебели

Минск, Октябрьский

Подлокотники боковины для дивана тахты Кресла

20 р.

Подлокотники боковины для дивана тахты Кресла

Минск, Октябрьский

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Стекло. Куски

Договорная

Стекло. Куски

Минск, Октябрьский

Мебельные колесики из СССР, 7 шт.

9.99 р.

Мебельные колесики из СССР, 7 шт.

Минск, Октябрьский

Стекло

3 р.

Стекло

Минск, Октябрьский

Ножки к журнальному столику

10 р.

Ножки к журнальному столику

Минск, Октябрьский

Пропуск для кабеля Siso FORRO с ресничкой (новый)

50 р.

Пропуск для кабеля Siso FORRO с ресничкой (новый)

Минск, Октябрьский

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Ножки для мебели

30 р.

Ножки для мебели

Минск, Октябрьский

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Лепнина из пластмассы

1 р.

Лепнина из пластмассы

Минск, Октябрьский

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Дверная фурнитура

25 р.

Дверная фурнитура

Минск, Октябрьский

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Уголок для крепления стеклянных полок 9шт

30 р.

Уголок для крепления стеклянных полок 9шт

Минск, Октябрьский

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Гнездо для проводов (пропуск кабельный) 60 мм, бел

5 р.

Гнездо для проводов (пропуск кабельный) 60 мм, бел

Минск, Октябрьский

Колесики мебельные

15 р.

Колесики мебельные

Минск, Октябрьский

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Ручки хромированные врезные Triton для ванны

85 р.

Ручки хромированные врезные Triton для ванны

Минск, Октябрьский

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Ролик мебельный, Крючок мебельный

1 р.

Ролик мебельный, Крючок мебельный

Минск, Октябрьский

Чехол от Дивана Санта производства Ами мебель

50 р.

Чехол от Дивана Санта производства Ами мебель

Минск, Октябрьский

Газлифт (новый)

38 р.

Газлифт (новый)

Минск, Октябрьский

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Стопор ящика/шкафа PATRULL (8 штук)

15 р.

Стопор ящика/шкафа PATRULL (8 штук)

Минск, Октябрьский

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Крепления к офисному креслу

20 р.

Крепления к офисному креслу

Минск, Октябрьский

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Акриловый камень остаток

200 р.

Акриловый камень остаток

Минск, Октябрьский

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Акриловый камень Corian Dusk Искусственный камень

150 р.

Акриловый камень Corian Dusk Искусственный камень

Минск, Октябрьский

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Подстолье для стола

150 р.

Подстолье для стола

Минск, Октябрьский

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Ножка/ опора для мебели 16 шт.

10 р.

Ножка/ опора для мебели 16 шт.

Минск, Октябрьский

Ручки для комода,шкафов

4 р.

Ручки для комода,шкафов

Минск, Октябрьский

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Колёсики от мебели

2 р.

Колёсики от мебели

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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