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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Октябрьском районе Минска

Скатерть 110*150

15 р.

Скатерть 110*150

Минск, Октябрьский

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Полотенца вафельные 45*60

1.50 р.

Полотенца вафельные 45*60

Минск, Октябрьский

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Скатерть на стол новогодний 110*150

15 р.

Скатерть на стол новогодний 110*150

Минск, Октябрьский

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Крышки эмалированные, новые, диаметр 20 см.

1.20 р.

Крышки эмалированные, новые, диаметр 20 см.

Минск, Октябрьский

Набор столовых приборов

Договорная

Набор столовых приборов

Минск, Октябрьский

Лотки от яиц, больше 50 штук за все 4 рубля

4 р.

Лотки от яиц, больше 50 штук за все 4 рубля

Минск, Октябрьский

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Скатерть на стол 150*220

20 р.

Скатерть на стол 150*220

Минск, Октябрьский

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Посуда

7 р.

Посуда

Минск, Октябрьский

Банки 3л, больше 15 штук, 1.7руб за штуку

1.70 р.

Банки 3л, больше 15 штук, 1.7руб за штуку

Минск, Октябрьский

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Скатерть новогодняя 110*150

15 р.

Скатерть новогодняя 110*150

Минск, Октябрьский

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Конфетница

35 р.

Конфетница

Минск, Октябрьский

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Открывалка-магнитик новая

1 р.

Открывалка-магнитик новая

Минск, Октябрьский

Дуршлаг, сито на раковину Икея

50 р.

Дуршлаг, сито на раковину Икея

Минск, Октябрьский

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Мясорубка советских времен

25 р.

Мясорубка советских времен

Минск, Октябрьский

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Форма

20 р.

Форма

Минск, Октябрьский

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Скатерть 110*150

15 р.

Скатерть 110*150

Минск, Октябрьский

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Трубочки в упаковке, больше 60 штук за все 2руб

2 р.

Трубочки в упаковке, больше 60 штук за все 2руб

Минск, Октябрьский

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Полотенца вафельное

1.50 р.

Полотенца вафельное

Минск, Октябрьский

Банки стеклянные

Договорная

Банки стеклянные

Минск, Октябрьский

Кувшин для фильтра для воды Барьер

5 р.

Кувшин для фильтра для воды Барьер

Минск, Октябрьский

Термос для еды

50 р.

Термос для еды

Минск, Октябрьский

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Термос

10 р.

Термос

Минск, Октябрьский

Формы для шоколада и шокол. украшений

2 р.

Формы для шоколада и шокол. украшений

Минск, Октябрьский

Банки

Договорная

Банки

Минск, Октябрьский

Все для сервировки

Договорная

Все для сервировки

Минск, Октябрьский

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Наклейки для сыпучих круп специй

10 р.

Наклейки для сыпучих круп специй

Минск, Октябрьский

Диспенсер(дозатор) для мюсли, сухих завтраков.

220 р.

Диспенсер(дозатор) для мюсли, сухих завтраков.

Минск, Октябрьский

Полотенца вафельные

1.50 р.

Полотенца вафельные

Минск, Октябрьский

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Полотенца вафельное 45*60

1.50 р.

Полотенца вафельное 45*60

Минск, Октябрьский

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Новогодняя скатерть размер 150*220

20 р.

Новогодняя скатерть размер 150*220

Минск, Октябрьский

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Вафельное полотенца

1.50 р.

Вафельное полотенца

Минск, Октябрьский

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Термос

19 р.

Термос

Минск, Октябрьский

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Подставка под сахарницу

10 р.

Подставка под сахарницу

Минск, Октябрьский

Фильтр для воды

18 р.

Фильтр для воды

Минск, Октябрьский

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Хрусталь

3 р.

Хрусталь

Минск, Октябрьский

Фондюшница в полном комплекте для Фондю Gipfel

175 р.

Фондюшница в полном комплекте для Фондю Gipfel

Минск, Октябрьский

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Щётка для мытья посуды.

10 р.

Щётка для мытья посуды.

Минск, Октябрьский

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Контейнеры от яиц, около 30 штук, за все 2 руб

2 р.

Контейнеры от яиц, около 30 штук, за все 2 руб

Минск, Октябрьский

фондю из чугуна 12пр

120 р.

фондю из чугуна 12пр

Минск, Октябрьский

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Продам набор для вина Huo Hou HU0047

80 р.

Продам набор для вина Huo Hou HU0047

Минск, Октябрьский

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всё для кухни

10 р.

всё для кухни

Минск, Октябрьский

Форма для бургеров

5 р.

Форма для бургеров

Минск, Октябрьский

Рюмки неман 6 шт

6 р.

Рюмки неман 6 шт

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Чайник LARA LR00-06

Онлайн-заказ

76 р.

Чайник LARA LR00-06

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шумовка LARA LR07-113

Онлайн-заказ

7 р.

Шумовка LARA LR07-113

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Терка LARA LR07-54

Онлайн-заказ

22.17 р.

Терка LARA LR07-54

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник KELLI KL-4492

Онлайн-заказ

54.65 р.

Чайник KELLI KL-4492

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонный Zeidan Z-2063

Онлайн-заказ

74.99 р.

Набор кухонный Zeidan Z-2063

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник Mallony MAL-039-MP матовый

Онлайн-заказ

30.84 р.

Чайник Mallony MAL-039-MP матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос ZEIDAN Z-9060

Онлайн-заказ

34.32 р.

Термос ZEIDAN Z-9060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопатка LARA LR07-111

Онлайн-заказ

8 р.

Лопатка LARA LR07-111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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