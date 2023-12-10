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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Октябрьском районе Минска

Козырек над входной дверью

100 р.

Козырек над входной дверью

Минск, Октябрьский

Стекла из новостройки

20 р.

Стекла из новостройки

Минск, Октябрьский

Решетки на окна

Договорная

Решетки на окна

Минск, Октябрьский

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Стиз строительный(А,В)

20 р.

Стиз строительный(А,В)

Минск, Октябрьский

Двери входные от застройщика

80 р.

Двери входные от застройщика

Минск, Октябрьский

35 р.

Стеклопакеты

Минск, Октябрьский

Акция -10%. Роллеты. На окна,двери (АЛЮТЕХ)

185 р.

Акция -10%. Роллеты. На окна,двери (АЛЮТЕХ)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Минск, Октябрьский

Договорная

Стекла от застройщика с дефектами

Минск, Октябрьский

Упор дверной напольный матовый никель

12 р.

Упор дверной напольный матовый никель

Минск, Октябрьский

Москитная сетка

20 р.

Москитная сетка

Минск, Октябрьский

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Балконная группа, стекло пакет деревянный

250 р.

Балконная группа, стекло пакет деревянный

Минск, Октябрьский

Варота металлические

350 р.

Варота металлические

Минск, Октябрьский

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Упор дверной 4шт.

15 р.

Упор дверной 4шт.

Минск, Октябрьский

уплотнитель резиновый для окон и дверей

1 р.

уплотнитель резиновый для окон и дверей

Минск, Октябрьский

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Цепной привод ELTRAL KS 30/40 230V

250 р.

Цепной привод ELTRAL KS 30/40 230V

Минск, Октябрьский

Комплект дверных ручек

8 р.

Комплект дверных ручек

Минск, Октябрьский

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Экран санузла

20 р.

Экран санузла

Минск, Октябрьский

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Замок врезной,

15 р.

Замок врезной,

Минск, Октябрьский

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Рольшторы для балконной рамы

100 р.

Рольшторы для балконной рамы

Минск, Октябрьский

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Решетки на окна

80 р.

Решетки на окна

Минск, Октябрьский

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Стеклопакеты однокамерные 4м1-16-4м1

10 р.

Стеклопакеты однокамерные 4м1-16-4м1

Минск, Октябрьский

Нащельник самоклеящийся ПВХ Текопласт

50 р.

Нащельник самоклеящийся ПВХ Текопласт

Минск, Октябрьский

Стекло каленое 10мм

40 р.

Стекло каленое 10мм

Минск, Октябрьский

Пластиковые Окна и двери

450 р.

Пластиковые Окна и двери

Минск, Октябрьский

Решетка оконная

10 р.

Решетка оконная

Минск, Октябрьский

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Анкерный болт

25 р.

Анкерный болт

Минск, Октябрьский

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Замок врезной, новый

22 р.

Замок врезной, новый

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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