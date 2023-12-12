Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Октябрьском районе Минска
60 р.
АКБ bosch
Минск, Октябрьский
Договорная
Еврокубы распрожажа склада
Минск, Октябрьский
Договорная
Грядки МАСТЕР
Минск, Октябрьский
Договорная
Лапник сосновый
Минск, Октябрьский
30 р.
Фитолампа Uniel полного спектра 18Вт 56см
Минск, Октябрьский
150 р.
ИНВЕКТОР 12В выход 220В 500 Вт
Минск, Октябрьский
6 р.
Варенье малины клубники сливы Огурцы маринованные
Минск, Октябрьский
60 р.
Фитолампа (светильник)
Минск, Октябрьский
Договорная
Резные кормушки для птиц
Минск, Октябрьский
13 р.
Скворечник
Минск, Октябрьский
19 р.
Нержавейка
Минск, Октябрьский
5 р.
ПРОДАНЫ
Минск, Октябрьский
15 р.
Сосновый Контейнер колодец для голубики .
Минск, Октябрьский
3 р.
Опилки. Оптом и в розницу (г.Минск). Производитель
Минск, Октябрьский
20 р.
Серп СССР. Амбарный замок.
Минск, Октябрьский
40 р.
Агроперлит по 100 л перлит строительный по 200л
Минск, Октябрьский
13 р.
Газон искусственный, б/у
Минск, Октябрьский
25 р.
Мешки для рассады
Минск, Октябрьский
50 р.
Лоток. Коробка. Из стали
Минск, Октябрьский
15 р.
фляга бидон алюминиевый 10л б/у
Минск, Октябрьский
15 р.
бачок для воды с краном, оцинковка, высота 50см
Минск, Октябрьский
Договорная
Отвёртки.
Минск, Октябрьский
70 р.
продам
Минск, Октябрьский
200 р.
шезлонг
Минск, Октябрьский
15 р.
Опилки
Минск, Октябрьский
120 р.
Баннер 8/4
Минск, Октябрьский
15 р.
Грибы для украшения Вашего сада
Минск, Октябрьский
10 р.
Грибы для ландшафта
Минск, Октябрьский
45 р.
Светильник садово-парковый
Минск, Октябрьский
10 р.
Рукав пожарный Шланг#для полива. Капельный полив.
Минск, Октябрьский
15 р.
Грибы декоративные
Минск, Октябрьский
80 р.
Садовые дорожки.
Минск, Октябрьский
2.40 р.
Тяпка универсальная без черенка
Минск, Октябрьский
3 р.
Грабли металлические витые 12 зубов
Минск, Октябрьский
20 р.
Емкость для воды 40л
Минск, Октябрьский
1.50 р.
Горшок цветочный
Минск, Октябрьский
15 р.
Шпала(брус деревянный).
Минск, Октябрьский
5 р.
Пропант, кварц, кремень, шарики из голубой глины
Минск, Октябрьский
Договорная
Колеса к ручной тележке.
Минск, Октябрьский
60 р.
Кран многоканальный
Минск, Октябрьский
150 р.
Терморегулятор
Минск, Октябрьский
9 р.
Кокосовое волокно резаное
Минск, Октябрьский
25 р.
Трос металлический с полимерным покрытием
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный