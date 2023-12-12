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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Октябрьском районе Минска

АКБ bosch

60 р.

АКБ bosch

Минск, Октябрьский

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Еврокубы распрожажа склада

Договорная

Еврокубы распрожажа склада

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Грядки МАСТЕР

Договорная

Грядки МАСТЕР

Минск, Октябрьский

Лапник сосновый

Договорная

Лапник сосновый

Минск, Октябрьский

Фитолампа Uniel полного спектра 18Вт 56см

30 р.

Фитолампа Uniel полного спектра 18Вт 56см

Минск, Октябрьский

ИНВЕКТОР 12В выход 220В 500 Вт

150 р.

ИНВЕКТОР 12В выход 220В 500 Вт

Минск, Октябрьский

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Варенье малины клубники сливы Огурцы маринованные

6 р.

Варенье малины клубники сливы Огурцы маринованные

Минск, Октябрьский

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Фитолампа (светильник)

60 р.

Фитолампа (светильник)

Минск, Октябрьский

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Резные кормушки для птиц

Договорная

Резные кормушки для птиц

Минск, Октябрьский

Скворечник

13 р.

Скворечник

Минск, Октябрьский

Нержавейка

19 р.

Нержавейка

Минск, Октябрьский

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ПРОДАНЫ

5 р.

ПРОДАНЫ

Минск, Октябрьский

Сосновый Контейнер колодец для голубики .

15 р.

Сосновый Контейнер колодец для голубики .

Минск, Октябрьский

Опилки. Оптом и в розницу (г.Минск). Производитель

3 р.

Опилки. Оптом и в розницу (г.Минск). Производитель

Минск, Октябрьский

Серп СССР. Амбарный замок.

20 р.

Серп СССР. Амбарный замок.

Минск, Октябрьский

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40 р.

Агроперлит по 100 л перлит строительный по 200л

Минск, Октябрьский

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Газон искусственный, б/у

13 р.

Газон искусственный, б/у

Минск, Октябрьский

Мешки для рассады

25 р.

Мешки для рассады

Минск, Октябрьский

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Лоток. Коробка. Из стали

50 р.

Лоток. Коробка. Из стали

Минск, Октябрьский

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фляга бидон алюминиевый 10л б/у

15 р.

фляга бидон алюминиевый 10л б/у

Минск, Октябрьский

бачок для воды с краном, оцинковка, высота 50см

15 р.

бачок для воды с краном, оцинковка, высота 50см

Минск, Октябрьский

Отвёртки.

Договорная

Отвёртки.

Минск, Октябрьский

продам

70 р.

продам

Минск, Октябрьский

шезлонг

200 р.

шезлонг

Минск, Октябрьский

Опилки

15 р.

Опилки

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси

120 р.

Баннер 8/4

Минск, Октябрьский

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Грибы для украшения Вашего сада

15 р.

Грибы для украшения Вашего сада

Минск, Октябрьский

Грибы для ландшафта

10 р.

Грибы для ландшафта

Минск, Октябрьский

Светильник садово-парковый

45 р.

Светильник садово-парковый

Минск, Октябрьский

Рукав пожарный Шланг#для полива. Капельный полив.

10 р.

Рукав пожарный Шланг#для полива. Капельный полив.

Минск, Октябрьский

Грибы декоративные

15 р.

Грибы декоративные

Минск, Октябрьский

Садовые дорожки.

80 р.

Садовые дорожки.

Минск, Октябрьский

Тяпка универсальная без черенка

2.40 р.

Тяпка универсальная без черенка

Минск, Октябрьский

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Грабли металлические витые 12 зубов

3 р.

Грабли металлические витые 12 зубов

Минск, Октябрьский

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Емкость для воды 40л

20 р.

Емкость для воды 40л

Минск, Октябрьский

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Горшок цветочный

1.50 р.

Горшок цветочный

Минск, Октябрьский

Шпала(брус деревянный).

15 р.

Шпала(брус деревянный).

Минск, Октябрьский

Пропант, кварц, кремень, шарики из голубой глины

5 р.

Пропант, кварц, кремень, шарики из голубой глины

Минск, Октябрьский

Колеса к ручной тележке.

Договорная

Колеса к ручной тележке.

Минск, Октябрьский

Кран многоканальный

60 р.

Кран многоканальный

Минск, Октябрьский

Терморегулятор

150 р.

Терморегулятор

Минск, Октябрьский

Кокосовое волокно резаное

9 р.

Кокосовое волокно резаное

Минск, Октябрьский

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Трос металлический с полимерным покрытием

25 р.

Трос металлический с полимерным покрытием

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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