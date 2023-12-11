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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Октябрьском районе Минска

Комплект спутникового ТВ НТВ плюс

70 р.

Комплект спутникового ТВ НТВ плюс

Минск, Октябрьский

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ИК удлинитель

25 р.

ИК удлинитель

Минск, Октябрьский

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микросхема philips tda8842 va7x41

4 р.

микросхема philips tda8842 va7x41

Минск, Октябрьский

Экшн-камера Xiaomi YI

90 р.

Экшн-камера Xiaomi YI

Минск, Октябрьский

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видео кассеты

Договорная

видео кассеты

Минск, Октябрьский

Беспроводная зарядка

12 р.

Беспроводная зарядка

Минск, Октябрьский

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USB Bluetooth передатчик

9 р.

USB Bluetooth передатчик

Минск, Октябрьский

ЭВИ 121 выключатель путевой бесконтактный

45 р.

ЭВИ 121 выключатель путевой бесконтактный

Минск, Октябрьский

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Коробка от ТВ 55 дюймов с пенопластом

15.80 р.

Коробка от ТВ 55 дюймов с пенопластом

Минск, Октябрьский

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Расследования авиакатастроф (DVD, 2 ст., 3 шт.)

3 р.

Расследования авиакатастроф (DVD, 2 ст., 3 шт.)

Минск, Октябрьский

Кабель акустический и микроыонный

50 р.

Кабель акустический и микроыонный

Минск, Октябрьский

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Кронштейн Hama

60 р.

Кронштейн Hama

Минск, Октябрьский

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Кронштейн телескопический для подвешивания проекто

30 р.

Кронштейн телескопический для подвешивания проекто

Минск, Октябрьский

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Blackmagic Design DeckLink Mini Recorder

215 р.

Blackmagic Design DeckLink Mini Recorder

Минск, Октябрьский

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Цифровая приставка cosmos tv digital cable receive

36 р.

Цифровая приставка cosmos tv digital cable receive

Минск, Октябрьский

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Экшен камера

50 р.

Экшен камера

Минск, Октябрьский

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Регистратор DVR 2h

40 р.

Регистратор DVR 2h

Минск, Октябрьский

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Разъем гайка TV F для кабеля

2 р.

Разъем гайка TV F для кабеля

Минск, Октябрьский

Пульт

35 р.

Пульт

Минск, Октябрьский

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Видеомагнитофон и проигрователь

60 р.

Видеомагнитофон и проигрователь

Минск, Октябрьский

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Разветвитель телевизионный+8м кабеля RG6/SAT-50

20 р.

Разветвитель телевизионный+8м кабеля RG6/SAT-50

Минск, Октябрьский

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пульт Philips серии 6,7,8,9 (двусторонний пульт)

65 р.

пульт Philips серии 6,7,8,9 (двусторонний пульт)

Минск, Октябрьский

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колонки

80 р.

колонки

Минск, Октябрьский

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Экран для проектора

15 р.

Экран для проектора

Минск, Октябрьский

Ответвитель антенный Макротел ОА-1/8

2 р.

Ответвитель антенный Макротел ОА-1/8

Минск, Октябрьский

Магнитафон

30 р.

Магнитафон

Минск, Октябрьский

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Экшн-камера GoPro Hero 8 с аксессуарами

790 р.

Экшн-камера GoPro Hero 8 с аксессуарами

Минск, Октябрьский

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L18W/765 Osram 60 см. 3 шт., цена за три. НОВЫЕ

22 р.

L18W/765 Osram 60 см. 3 шт., цена за три. НОВЫЕ

Минск, Октябрьский

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Светодиодная лента с подсветкой для Philips

80 р.

Светодиодная лента с подсветкой для Philips

Минск, Октябрьский

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Телевизионные платы

10 р.

Телевизионные платы

Минск, Октябрьский

Лампа philips 4 шт. ЦЕНА ЗА ВСЕ

10 р.

Лампа philips 4 шт. ЦЕНА ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

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Аккумулятор для видеокамеры Sony

160 р.

Аккумулятор для видеокамеры Sony

Минск, Октябрьский

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Датчик на движение

7 р.

Датчик на движение

Минск, Октябрьский

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Динамики

10 р.

Динамики

Минск, Октябрьский

Пульты Фрезы.

Договорная

Пульты Фрезы.

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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