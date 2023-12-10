Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Октябрьском районе Минска
400 р.
Робот мойщик окон Hobot 188
Минск, Октябрьский
15 р.
Набор для уборки
Минск, Октябрьский
25 р.
Насадки сменные к магнитной щётке для мытья окон
Минск, Октябрьский
340 р.
Электрошвабра Karcher EWM 2 Premium
Минск, Октябрьский
1 770 р.
Karcher k7
Минск, Октябрьский
150 р.
Паровая швабра MAUNFELD MF-1935R
Минск, Октябрьский
2 р.
Красота вашего дома
Минск, Октябрьский
Договорная
Шланг пылесоса LG с управлением на ручке
Минск, Октябрьский
45 р.
Сенсорное мусорное ведро
Минск, Октябрьский
10 р.
щетка 2 шт., НОВЫЕ цена на все.
Минск, Октябрьский
240 р.
Стеклоочиститель новый Karcher WV 5 Plus N 1.633-
Минск, Октябрьский
100 р.
Керхер к2
Минск, Октябрьский
120 р.
Щётка
Минск, Октябрьский
59 р.
Оригинальный аккумулятор dyson v8
Минск, Октябрьский
60 р.
Турбощетка LG
Минск, Октябрьский
30 р.
Магнитная щётка для мытья окон
Минск, Октябрьский
95 р.
Швабра
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Аппарат для чистки и полировки обуви Эко Классик
Минск, Октябрьский
45 р.
Щетка магнитная
Минск, Октябрьский
12 р.
Фреза. Размер 20мм, 100 мм, 120 мм.
Минск, Октябрьский
35 р.
Циклон - пылевой фильтр
Минск, Октябрьский
150 р.
Продам паровую швабру
Минск, Октябрьский
30 р.
Запчасти к мойки высокого давления Керхер
Минск, Октябрьский
15 р.
Электрощетка
Минск, Октябрьский
225 р.
Пылесос и Аккумулятор 3шт. Li-ion 18650, 14V, BMS
Минск, Октябрьский
100 р.
Пылесос Thomas SMARTY
Минск, Октябрьский
6 р.
Мешки для промышленного пылесоса WURTH
Минск, Октябрьский
35 р.
Фильтр к пылесосу Philips
Минск, Октябрьский
12 р.
Весы хозяйственные до 3 кг.
Минск, Октябрьский
190 р.
Трансформатор управляющий karcher 400v hds 895
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
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45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
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42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
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28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
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1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
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735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
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48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
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326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный