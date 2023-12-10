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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Октябрьском районе Минска

Робот мойщик окон Hobot 188

400 р.

Робот мойщик окон Hobot 188

Минск, Октябрьский

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Набор для уборки

15 р.

Набор для уборки

Минск, Октябрьский

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Насадки сменные к магнитной щётке для мытья окон

25 р.

Насадки сменные к магнитной щётке для мытья окон

Минск, Октябрьский

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Электрошвабра Karcher EWM 2 Premium

340 р.

Электрошвабра Karcher EWM 2 Premium

Минск, Октябрьский

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Karcher k7

1 770 р.

Karcher k7

Минск, Октябрьский

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Паровая швабра MAUNFELD MF-1935R

150 р.

Паровая швабра MAUNFELD MF-1935R

Минск, Октябрьский

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Красота вашего дома

2 р.

Красота вашего дома

Минск, Октябрьский

Шланг пылесоса LG с управлением на ручке

Договорная

Шланг пылесоса LG с управлением на ручке

Минск, Октябрьский

Сенсорное мусорное ведро

45 р.

Сенсорное мусорное ведро

Минск, Октябрьский

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щетка 2 шт., НОВЫЕ цена на все.

10 р.

щетка 2 шт., НОВЫЕ цена на все.

Минск, Октябрьский

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Стеклоочиститель новый Karcher WV 5 Plus N 1.633-

240 р.

Стеклоочиститель новый Karcher WV 5 Plus N 1.633-

Минск, Октябрьский

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Керхер к2

100 р.

Керхер к2

Минск, Октябрьский

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Щётка

120 р.

Щётка

Минск, Октябрьский

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Оригинальный аккумулятор dyson v8

59 р.

Оригинальный аккумулятор dyson v8

Минск, Октябрьский

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Турбощетка LG

60 р.

Турбощетка LG

Минск, Октябрьский

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Магнитная щётка для мытья окон

30 р.

Магнитная щётка для мытья окон

Минск, Октябрьский

Швабра

95 р.

Швабра

Минск, Октябрьский

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Аппарат для чистки и полировки обуви Эко Классик

1 400 р.

Аппарат для чистки и полировки обуви Эко Классик

Минск, Октябрьский

Щетка магнитная

45 р.

Щетка магнитная

Минск, Октябрьский

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Фреза. Размер 20мм, 100 мм, 120 мм.

12 р.

Фреза. Размер 20мм, 100 мм, 120 мм.

Минск, Октябрьский

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Циклон - пылевой фильтр

35 р.

Циклон - пылевой фильтр

Минск, Октябрьский

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Продам паровую швабру

150 р.

Продам паровую швабру

Минск, Октябрьский

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Запчасти к мойки высокого давления Керхер

30 р.

Запчасти к мойки высокого давления Керхер

Минск, Октябрьский

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Электрощетка

15 р.

Электрощетка

Минск, Октябрьский

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Пылесос и Аккумулятор 3шт. Li-ion 18650, 14V, BMS

225 р.

Пылесос и Аккумулятор 3шт. Li-ion 18650, 14V, BMS

Минск, Октябрьский

Пылесос Thomas SMARTY

100 р.

Пылесос Thomas SMARTY

Минск, Октябрьский

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Мешки для промышленного пылесоса WURTH

6 р.

Мешки для промышленного пылесоса WURTH

Минск, Октябрьский

Фильтр к пылесосу Philips

35 р.

Фильтр к пылесосу Philips

Минск, Октябрьский

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Весы хозяйственные до 3 кг.

12 р.

Весы хозяйственные до 3 кг.

Минск, Октябрьский

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Трансформатор управляющий karcher 400v hds 895

190 р.

Трансформатор управляющий karcher 400v hds 895

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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