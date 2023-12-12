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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Октябрьском районе Минска

Ломтерезка

300 р.

Ломтерезка

Минск, Октябрьский

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Чайник фильтр для воды

7 р.

Чайник фильтр для воды

Минск, Октябрьский

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Фильтр для воды

10 р.

Фильтр для воды

Минск, Октябрьский

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овощерезка

15 р.

овощерезка

Минск, Октябрьский

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Система очистки из 3 фильтров.

30 р.

Система очистки из 3 фильтров.

Минск, Октябрьский

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Кипятильник в виде стаканчика.

5 р.

Кипятильник в виде стаканчика.

Минск, Октябрьский

Таз для варенья

200 р.

Таз для варенья

Минск, Октябрьский

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Формочки для йогурта в мультиварку

10 р.

Формочки для йогурта в мультиварку

Минск, Октябрьский

Электрическая духовка

150 р.

Электрическая духовка

Минск, Октябрьский

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Чайник времен СССР 1978

11 р.

Чайник времен СССР 1978

Минск, Октябрьский

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Кабель Cabeus PC-189-VDE-1.8M

10 р.

Кабель Cabeus PC-189-VDE-1.8M

Минск, Октябрьский

PC-186-VDE-3M, Кабель питания (сетевой) ,220В,10А

8 р.

PC-186-VDE-3M, Кабель питания (сетевой) ,220В,10А

Минск, Октябрьский

Электрошашлычница

80 р.

Электрошашлычница

Минск, Октябрьский

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Скороварка, 5л

30 р.

Скороварка, 5л

Минск, Октябрьский

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Для печи

40 р.

Для печи

Минск, Октябрьский

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Бойлер водонагреватель для горячих напитков

Договорная

Бойлер водонагреватель для горячих напитков

Минск, Октябрьский

Самовар 1989 года в отличном состоянии

60 р.

Самовар 1989 года в отличном состоянии

Минск, Октябрьский

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Кухонный термометр

5 р.

Кухонный термометр

Минск, Октябрьский

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Новый Капучинатор + венчик

15 р.

Новый Капучинатор + венчик

Минск, Октябрьский

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Овощерезка

10 р.

Овощерезка

Минск, Октябрьский

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Электрорыбочистка

195 р.

Электрорыбочистка

Минск, Октябрьский

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ВЕНТИЛЯТОР - 3 шт

10 р.

ВЕНТИЛЯТОР - 3 шт

Минск, Октябрьский

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Овощерезка с контейнером Safe slice mandoline , зеленая

38 р.

Овощерезка с контейнером Safe slice mandoline , зеленая

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Kit Fort

70 р.

Kit Fort

Минск, Октябрьский

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Вакуумный насос vaksy от zepter

120 р.

Вакуумный насос vaksy от zepter

Минск, Октябрьский

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Вакууматор новый. ЕвроПочтой

40 р.

Вакууматор новый. ЕвроПочтой

Минск, Октябрьский

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Электроштопор Prestigio Maggiore PWO104SL

80 р.

Электроштопор Prestigio Maggiore PWO104SL

Минск, Октябрьский

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Потолочные светильники ''ЭРА''

4.50 р.

Потолочные светильники ''ЭРА''

Минск, Октябрьский

Электрошашлычница ЭШГ-1,25/220

150 р.

Электрошашлычница ЭШГ-1,25/220

Минск, Октябрьский

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Электрогриль

145 р.

Электрогриль

Минск, Октябрьский

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Электросамовар времен СССР

25 р.

Электросамовар времен СССР

Минск, Октябрьский

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Техника

15 р.

Техника

Минск, Октябрьский

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Фильтр на воду

850 р.

Фильтр на воду

Минск, Октябрьский

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Терка DEKOK UKA-1211 (Австрия) (есть дефект)

Договорная

Терка DEKOK UKA-1211 (Австрия) (есть дефект)

Минск, Октябрьский

Попкорница

60 р.

Попкорница

Минск, Октябрьский

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Бытовая техника

0.45 р.

Бытовая техника

Минск, Октябрьский

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Закаточные машинки.....

Договорная

Закаточные машинки.....

Минск, Октябрьский

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Деталь для торшера 1972 год

10 р.

Деталь для торшера 1972 год

Минск, Октябрьский

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Индукционный запайщик

500 р.

Индукционный запайщик

Минск, Октябрьский

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Аппарат для сладкой ваты торг

80 р.

Аппарат для сладкой ваты торг

Минск, Октябрьский

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Электро удленнитель.

Договорная

Электро удленнитель.

Минск, Октябрьский

Подставка для курицы гриль

9 р.

Подставка для курицы гриль

Минск, Октябрьский

Кексница,паймейкер для пирожков.Новое.Пр-во Канада

10 р.

Кексница,паймейкер для пирожков.Новое.Пр-во Канада

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.72 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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