Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Октябрьском районе Минска
300 р.
Ломтерезка
Минск, Октябрьский
7 р.
Чайник фильтр для воды
Минск, Октябрьский
10 р.
Фильтр для воды
Минск, Октябрьский
15 р.
овощерезка
Минск, Октябрьский
30 р.
Система очистки из 3 фильтров.
Минск, Октябрьский
5 р.
Кипятильник в виде стаканчика.
Минск, Октябрьский
200 р.
Таз для варенья
Минск, Октябрьский
10 р.
Формочки для йогурта в мультиварку
Минск, Октябрьский
150 р.
Электрическая духовка
Минск, Октябрьский
11 р.
Чайник времен СССР 1978
Минск, Октябрьский
10 р.
Кабель Cabeus PC-189-VDE-1.8M
Минск, Октябрьский
8 р.
PC-186-VDE-3M, Кабель питания (сетевой) ,220В,10А
Минск, Октябрьский
80 р.
Электрошашлычница
Минск, Октябрьский
30 р.
Скороварка, 5л
Минск, Октябрьский
40 р.
Для печи
Минск, Октябрьский
Договорная
Бойлер водонагреватель для горячих напитков
Минск, Октябрьский
60 р.
Самовар 1989 года в отличном состоянии
Минск, Октябрьский
5 р.
Кухонный термометр
Минск, Октябрьский
15 р.
Новый Капучинатор + венчик
Минск, Октябрьский
10 р.
Овощерезка
Минск, Октябрьский
195 р.
Электрорыбочистка
Минск, Октябрьский
10 р.
ВЕНТИЛЯТОР - 3 шт
Минск, Октябрьский
38 р.
Овощерезка с контейнером Safe slice mandoline , зеленая
Минск, Октябрьский
70 р.
Kit Fort
Минск, Октябрьский
120 р.
Вакуумный насос vaksy от zepter
Минск, Октябрьский
40 р.
Вакууматор новый. ЕвроПочтой
Минск, Октябрьский
80 р.
Электроштопор Prestigio Maggiore PWO104SL
Минск, Октябрьский
4.50 р.
Потолочные светильники ''ЭРА''
Минск, Октябрьский
150 р.
Электрошашлычница ЭШГ-1,25/220
Минск, Октябрьский
145 р.
Электрогриль
Минск, Октябрьский
25 р.
Электросамовар времен СССР
Минск, Октябрьский
15 р.
Техника
Минск, Октябрьский
850 р.
Фильтр на воду
Минск, Октябрьский
Договорная
Терка DEKOK UKA-1211 (Австрия) (есть дефект)
Минск, Октябрьский
60 р.
Попкорница
Минск, Октябрьский
0.45 р.
Бытовая техника
Минск, Октябрьский
Договорная
Закаточные машинки.....
Минск, Октябрьский
10 р.
Деталь для торшера 1972 год
Минск, Октябрьский
500 р.
Индукционный запайщик
Минск, Октябрьский
80 р.
Аппарат для сладкой ваты торг
Минск, Октябрьский
Договорная
Электро удленнитель.
Минск, Октябрьский
9 р.
Подставка для курицы гриль
Минск, Октябрьский
10 р.
Кексница,паймейкер для пирожков.Новое.Пр-во Канада
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.72 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный