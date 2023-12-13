Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Октябрьском районе Минска
12 р.
Пульсоксиметр CONTEC
Минск, Октябрьский
300 р.
Пульсометр с нагрудным поясом Beurer PM 62
Минск, Октябрьский
100 р.
Дарсонваль
Минск, Октябрьский
100 р.
Фотоэпилятор
Минск, Октябрьский
Договорная
Аппарат магнитотерапии
Минск, Октябрьский
100 р.
Массажная накидка для сиденья Beurer
Минск, Октябрьский
100 р.
Дарсонваль
Минск, Октябрьский
45 р.
Грелка электрическая
Минск, Октябрьский
Договорная
Насадка на фен внутренняя
Минск, Октябрьский
Договорная
Насадки на машинку
Минск, Октябрьский
50 р.
Расчёска выпрямитель REDMOND
Минск, Октябрьский
25 р.
Электрогрелка грелка
Минск, Октябрьский
150 р.
Сушилка для рук. Работает без нареканий
Минск, Октябрьский
15 р.
Плойка для волос
Минск, Октябрьский
180 р.
Ирригатор Panasonic EW-DJ40
Минск, Октябрьский
20 р.
Обруч массажный
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Кислородный концентратор 9л DEDAKJ DE-2A как новый
Минск, Октябрьский
75 р.
Генератор белого шума Comfoly
Минск, Октябрьский
40 р.
Радиатор масляный
Минск, Октябрьский
40 р.
Лазерная расческа
Минск, Октябрьский
45 р.
электробигуди PHILIPS
Минск, Октябрьский
160 р.
Электрическая грелка Beurer (Германия) 60x40 см
Минск, Октябрьский
40 р.
Светодиодная маска
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Кислородный концентратор на 2 человека
Минск, Октябрьский
85 р.
Лазерная микротоковая расческа
Минск, Октябрьский
1 600 р.
Концентратор кислорода ''Оксимед''
Минск, Октябрьский
16 р.
Щипцы многофункциональные
Минск, Октябрьский
10 р.
Фильтр к кислородному концентратору Q1W
Минск, Октябрьский
20 р.
Маникюрный набор Scarlett новый
Минск, Октябрьский
90 р.
Дарсонваль Gezatone Biolift4
Минск, Октябрьский
85 р.
«Электрическая щётка для тела Beurer FC 25»
Минск, Октябрьский
75 р.
Гималайская солевая лампа
Минск, Октябрьский
25 р.
Гидромассажор vitek
Минск, Октябрьский
25 р.
Электроприборы для ухода за собой
Минск, Октябрьский
100 р.
Фототерапевтический аппарат Зелёная лампа Невотон
Минск, Октябрьский
18 р.
Вакуумный очиститель пор для лица
Минск, Октябрьский
15 р.
Набор для маникюра педикюра ванночка
Минск, Октябрьский
50 р.
Дозатор для мыла-пены сенсорный
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Накидка массажёр на
Минск, Октябрьский
150 р.
Иглоукалывание книга,приборы.
Минск, Октябрьский
3 р.
Шагомер
Минск, Октябрьский
110 р.
Аппарат для мезотерапии
Минск, Октябрьский
Договорная
Вентиль угловой. Лейки для душевого сместителя.
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
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74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
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199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
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80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
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53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
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52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный