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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Октябрьском районе Минска

Пульсоксиметр CONTEC

12 р.

Пульсоксиметр CONTEC

Минск, Октябрьский

Пульсометр с нагрудным поясом Beurer PM 62

300 р.

Пульсометр с нагрудным поясом Beurer PM 62

Минск, Октябрьский

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Дарсонваль

100 р.

Дарсонваль

Минск, Октябрьский

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Фотоэпилятор

100 р.

Фотоэпилятор

Минск, Октябрьский

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Аппарат магнитотерапии

Договорная

Аппарат магнитотерапии

Минск, Октябрьский

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Массажная накидка для сиденья Beurer

100 р.

Массажная накидка для сиденья Beurer

Минск, Октябрьский

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Дарсонваль

100 р.

Дарсонваль

Минск, Октябрьский

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Грелка электрическая

45 р.

Грелка электрическая

Минск, Октябрьский

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Насадка на фен внутренняя

Договорная

Насадка на фен внутренняя

Минск, Октябрьский

Насадки на машинку

Договорная

Насадки на машинку

Минск, Октябрьский

Расчёска выпрямитель REDMOND

50 р.

Расчёска выпрямитель REDMOND

Минск, Октябрьский

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Электрогрелка грелка

25 р.

Электрогрелка грелка

Минск, Октябрьский

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Сушилка для рук. Работает без нареканий

150 р.

Сушилка для рук. Работает без нареканий

Минск, Октябрьский

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Плойка для волос

15 р.

Плойка для волос

Минск, Октябрьский

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Ирригатор Panasonic EW-DJ40

180 р.

Ирригатор Panasonic EW-DJ40

Минск, Октябрьский

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Обруч массажный

20 р.

Обруч массажный

Минск, Октябрьский

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Кислородный концентратор 9л DEDAKJ DE-2A как новый

1 200 р.

Кислородный концентратор 9л DEDAKJ DE-2A как новый

Минск, Октябрьский

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Генератор белого шума Comfoly

75 р.

Генератор белого шума Comfoly

Минск, Октябрьский

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Радиатор масляный

40 р.

Радиатор масляный

Минск, Октябрьский

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Лазерная расческа

40 р.

Лазерная расческа

Минск, Октябрьский

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электробигуди PHILIPS

45 р.

электробигуди PHILIPS

Минск, Октябрьский

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Электрическая грелка Beurer (Германия) 60x40 см

160 р.

Электрическая грелка Beurer (Германия) 60x40 см

Минск, Октябрьский

Светодиодная маска

40 р.

Светодиодная маска

Минск, Октябрьский

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Кислородный концентратор на 2 человека

1 400 р.

Кислородный концентратор на 2 человека

Минск, Октябрьский

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Лазерная микротоковая расческа

85 р.

Лазерная микротоковая расческа

Минск, Октябрьский

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Концентратор кислорода ''Оксимед''

1 600 р.

Концентратор кислорода ''Оксимед''

Минск, Октябрьский

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Щипцы многофункциональные

16 р.

Щипцы многофункциональные

Минск, Октябрьский

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Фильтр к кислородному концентратору Q1W

10 р.

Фильтр к кислородному концентратору Q1W

Минск, Октябрьский

Маникюрный набор Scarlett новый

20 р.

Маникюрный набор Scarlett новый

Минск, Октябрьский

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Дарсонваль Gezatone Biolift4

90 р.

Дарсонваль Gezatone Biolift4

Минск, Октябрьский

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«Электрическая щётка для тела Beurer FC 25»

85 р.

«Электрическая щётка для тела Beurer FC 25»

Минск, Октябрьский

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Гималайская солевая лампа

75 р.

Гималайская солевая лампа

Минск, Октябрьский

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Гидромассажор vitek

25 р.

Гидромассажор vitek

Минск, Октябрьский

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Электроприборы для ухода за собой

25 р.

Электроприборы для ухода за собой

Минск, Октябрьский

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Фототерапевтический аппарат Зелёная лампа Невотон

100 р.

Фототерапевтический аппарат Зелёная лампа Невотон

Минск, Октябрьский

Вакуумный очиститель пор для лица

18 р.

Вакуумный очиститель пор для лица

Минск, Октябрьский

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Набор для маникюра педикюра ванночка

15 р.

Набор для маникюра педикюра ванночка

Минск, Октябрьский

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Дозатор для мыла-пены сенсорный

50 р.

Дозатор для мыла-пены сенсорный

Минск, Октябрьский

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Накидка массажёр на

6.50 р.

Накидка массажёр на

Минск, Октябрьский

Иглоукалывание книга,приборы.

150 р.

Иглоукалывание книга,приборы.

Минск, Октябрьский

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Шагомер

3 р.

Шагомер

Минск, Октябрьский

Аппарат для мезотерапии

110 р.

Аппарат для мезотерапии

Минск, Октябрьский

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Вентиль угловой. Лейки для душевого сместителя.

Договорная

Вентиль угловой. Лейки для душевого сместителя.

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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