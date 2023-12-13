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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Октябрьском районе Минска

Услуги Сантехника. Сантехнические работы

Договорная

Услуги Сантехника. Сантехнические работы

Минск, Октябрьский

Напольный конвектор

1 750 р.

Напольный конвектор

Минск, Октябрьский

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Пешель (гофра сантехническая)

10 р.

Пешель (гофра сантехническая)

Минск, Октябрьский

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Тумба с умывальником и смесителем

600 р.

Тумба с умывальником и смесителем

Минск, Октябрьский

Смывная клавиша TECEnow 9240401, хром глянец

120 р.

Смывная клавиша TECEnow 9240401, хром глянец

Минск, Октябрьский

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Кран Шаровый 65

Договорная

Кран Шаровый 65

Минск, Октябрьский

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПВХ 35 мм

1 р.

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПВХ 35 мм

Минск, Октябрьский

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Электрический тен для нагревания воды,220в

10 р.

Электрический тен для нагревания воды,220в

Минск, Октябрьский

Радиоаторные терморегуляторы Herz

20 р.

Радиоаторные терморегуляторы Herz

Минск, Октябрьский

Термометр погружной для систем отопления

16 р.

Термометр погружной для систем отопления

Минск, Октябрьский

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Газовая колонка

70 р.

Газовая колонка

Минск, Октябрьский

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Краны переходники цена за 3шт

9 р.

Краны переходники цена за 3шт

Минск, Октябрьский

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Крышки,для,бачка

10 р.

Крышки,для,бачка

Минск, Октябрьский

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Вентиль д25 и д32

23 р.

Вентиль д25 и д32

Минск, Октябрьский

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Пьедестал под умывальник

10 р.

Пьедестал под умывальник

Минск, Октябрьский

Манометры

5 р.

Манометры

Минск, Октябрьский

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Бачок,для,унитаза

20 р.

Бачок,для,унитаза

Минск, Октябрьский

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Продам электропривод Siemens SAS31.03

950 р.

Продам электропривод Siemens SAS31.03

Минск, Октябрьский

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Оправа защитная к термометру стеклянному ОЗТС1

10 р.

Оправа защитная к термометру стеклянному ОЗТС1

Минск, Октябрьский

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Манометр МТ100

10 р.

Манометр МТ100

Минск, Октябрьский

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Контейнер для батареек писуарa, умывальника.

30 р.

Контейнер для батареек писуарa, умывальника.

Минск, Октябрьский

Донный клапан с изливом Grohe

80 р.

Донный клапан с изливом Grohe

Минск, Октябрьский

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Угольник компрессионный

30 р.

Угольник компрессионный

Минск, Октябрьский

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Контроллер повреждения трубопровода

1 400 р.

Контроллер повреждения трубопровода

Минск, Октябрьский

Комплект кранов для радиаторов 1/2'' осевой Белый

60 р.

Комплект кранов для радиаторов 1/2'' осевой Белый

Минск, Октябрьский

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шаровой кран ручка гайка/гайка 1 F-F-L, латунь

20 р.

шаровой кран ручка гайка/гайка 1 F-F-L, латунь

Минск, Октябрьский

печь на отработке

800 р.

печь на отработке

Минск, Октябрьский

Шланг водопровод. гибкий 35 см, 40 см, 7 шт. новые

25 р.

Шланг водопровод. гибкий 35 см, 40 см, 7 шт. новые

Минск, Октябрьский

Заглушки

Договорная

Заглушки

Минск, Октябрьский

Станок для нарезки резьбы

95 р.

Станок для нарезки резьбы

Минск, Октябрьский

Дозатор

18 р.

Дозатор

Минск, Октябрьский

Люк напольный с амортизаторами

250 р.

Люк напольный с амортизаторами

Минск, Октябрьский

Термоголовки

10 р.

Термоголовки

Минск, Октябрьский

Дозатор для кухни встраиваемый

40 р.

Дозатор для кухни встраиваемый

Минск, Октябрьский

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Термостат OVENTROP

25 р.

Термостат OVENTROP

Минск, Октябрьский

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Манометр сантехнический pakkens

30 р.

Манометр сантехнический pakkens

Минск, Октябрьский

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Экран под ванну 1,7 м

50 р.

Экран под ванну 1,7 м

Минск, Октябрьский

Шланг

2 р.

Шланг

Минск, Октябрьский

Гибкая подводка для кранов 1м 2 штуки

30 р.

Гибкая подводка для кранов 1м 2 штуки

Минск, Октябрьский

Муфта соеденительная. 2 шт.

15 р.

Муфта соеденительная. 2 шт.

Минск, Октябрьский

Измеритель цифровой ЦР8001/9-М2

Договорная

Измеритель цифровой ЦР8001/9-М2

Минск, Октябрьский

Ключ рожок и сверла.

1 р.

Ключ рожок и сверла.

Минск, Октябрьский

Терморегулятор TC4S-14R

Договорная

Терморегулятор TC4S-14R

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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