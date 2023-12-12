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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Октябрьском районе Минска

Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

100 р.

Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

Минск, Октябрьский

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Дизельный отопитель 5.5кВт с Климат конт

399 р.

Дизельный отопитель 5.5кВт с Климат конт

Минск, Октябрьский

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Фреон 410А

110 р.

Фреон 410А

Минск, Октябрьский

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Электронный термометр checktemp1

100 р.

Электронный термометр checktemp1

Минск, Октябрьский

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Тепловая пушка с керамическим нагревательным элементом Ballu BKN-3

75 р.

Тепловая пушка с керамическим нагревательным элементом Ballu BKN-3

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
МАСЛЯНЫЙ ОБО6РЕВАТЕЛЬ 1.5к.в Использован 2 мес.

80 р.

МАСЛЯНЫЙ ОБО6РЕВАТЕЛЬ 1.5к.в Использован 2 мес.

Минск, Октябрьский

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термометр oregon scientific с разными функциями

30 р.

термометр oregon scientific с разными функциями

Минск, Октябрьский

Пульт для кондиционера

25 р.

Пульт для кондиционера

Минск, Октябрьский

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Датчик температуры и влажности Xiaomi

20 р.

Датчик температуры и влажности Xiaomi

Минск, Октябрьский

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1 150 р.

Осушитель воздуха Electrolux

Минск, Октябрьский

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Грелка-сапог электрическая

60 р.

Грелка-сапог электрическая

Минск, Октябрьский

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Грелка электрическая ГЭМР-10-60 Электросапог

25 р.

Грелка электрическая ГЭМР-10-60 Электросапог

Минск, Октябрьский

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Фильтр для Селенга ФКО. Приточная вентиляция

60 р.

Фильтр для Селенга ФКО. Приточная вентиляция

Минск, Октябрьский

Метеостанция hama. Прогноз, фаза луны, температура

23 р.

Метеостанция hama. Прогноз, фаза луны, температура

Минск, Октябрьский

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Часы. Будильник. Календарь. Термометр.

15 р.

Часы. Будильник. Календарь. Термометр.

Минск, Октябрьский

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Термостат

179 р.

Термостат

Минск, Октябрьский

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Клавиатура Dixell CX620 -000N0

60 р.

Клавиатура Dixell CX620 -000N0

Минск, Октябрьский

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Контроллер Dixell XW60K -5N2C0 8DIN 2NG6/1.5MT 230

90 р.

Контроллер Dixell XW60K -5N2C0 8DIN 2NG6/1.5MT 230

Минск, Октябрьский

Регулятор скорости Dixell XV105D -50DN0 NTC 230V D

120 р.

Регулятор скорости Dixell XV105D -50DN0 NTC 230V D

Минск, Октябрьский

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Кронштейн для кондиционера

45 р.

Кронштейн для кондиционера

Минск, Октябрьский

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Комнатный термостат Siemens RDG 160T

450 р.

Комнатный термостат Siemens RDG 160T

Минск, Октябрьский

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Радиатор

100 р.

Радиатор

Минск, Октябрьский

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Термометр

5 р.

Термометр

Минск, Октябрьский

Договорная

Покупка

Минск, Октябрьский

Термометр лабораторный стеклянный, начало с 200 С

15 р.

Термометр лабораторный стеклянный, начало с 200 С

Минск, Октябрьский

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дренажный насос для кондиционера

155 р.

дренажный насос для кондиционера

Минск, Октябрьский

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Рекуператор Vakio

650 р.

Рекуператор Vakio

Минск, Октябрьский

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Тепловая пушка круглая KALASHNIKOV KVF-E3-11 (2-22 кВт)

169 р.

Тепловая пушка круглая KALASHNIKOV KVF-E3-11 (2-22 кВт)

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Электронные терморегуляторы для обогревателей (-7% от цены Онлайнера)

70 р.

Электронные терморегуляторы для обогревателей (-7% от цены Онлайнера)

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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