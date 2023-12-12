Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Октябрьском районе Минска
100 р.
Масло компрессорное LR POE 55 (5L)
Минск, Октябрьский
399 р.
Дизельный отопитель 5.5кВт с Климат конт
Минск, Октябрьский
110 р.
Фреон 410А
Минск, Октябрьский
100 р.
Электронный термометр checktemp1
Минск, Октябрьский
75 р.
Тепловая пушка с керамическим нагревательным элементом Ballu BKN-3
Минск, Октябрьский
80 р.
МАСЛЯНЫЙ ОБО6РЕВАТЕЛЬ 1.5к.в Использован 2 мес.
Минск, Октябрьский
30 р.
термометр oregon scientific с разными функциями
Минск, Октябрьский
25 р.
Пульт для кондиционера
Минск, Октябрьский
20 р.
Датчик температуры и влажности Xiaomi
Минск, Октябрьский
1 150 р.
Осушитель воздуха Electrolux
Минск, Октябрьский
60 р.
Грелка-сапог электрическая
Минск, Октябрьский
25 р.
Грелка электрическая ГЭМР-10-60 Электросапог
Минск, Октябрьский
60 р.
Фильтр для Селенга ФКО. Приточная вентиляция
Минск, Октябрьский
23 р.
Метеостанция hama. Прогноз, фаза луны, температура
Минск, Октябрьский
15 р.
Часы. Будильник. Календарь. Термометр.
Минск, Октябрьский
179 р.
Термостат
Минск, Октябрьский
60 р.
Клавиатура Dixell CX620 -000N0
Минск, Октябрьский
90 р.
Контроллер Dixell XW60K -5N2C0 8DIN 2NG6/1.5MT 230
Минск, Октябрьский
120 р.
Регулятор скорости Dixell XV105D -50DN0 NTC 230V D
Минск, Октябрьский
45 р.
Кронштейн для кондиционера
Минск, Октябрьский
450 р.
Комнатный термостат Siemens RDG 160T
Минск, Октябрьский
100 р.
Радиатор
Минск, Октябрьский
5 р.
Термометр
Минск, Октябрьский
Договорная
Покупка
Минск, Октябрьский
15 р.
Термометр лабораторный стеклянный, начало с 200 С
Минск, Октябрьский
155 р.
дренажный насос для кондиционера
Минск, Октябрьский
650 р.
Рекуператор Vakio
Минск, Октябрьский
169 р.
Тепловая пушка круглая KALASHNIKOV KVF-E3-11 (2-22 кВт)
Минск, Октябрьский
70 р.
Электронные терморегуляторы для обогревателей (-7% от цены Онлайнера)
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный