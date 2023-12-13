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Товары от Куфар Маркета

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ЭлектроникаАудиотехника

Новые товары с доставкой в Октябрьском районе Минска

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Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

65 р.

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

185.22 р.

Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ Rexant 38-0014

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13.34 р.

Пульт ДУ Rexant 38-0014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт Rexant RX-188

Онлайн-заказ

10.26 р.

Пульт Rexant RX-188

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиочасы Miru CR-1009

25 р.

Радиочасы Miru CR-1009

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

251 р.

Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Диктофон Saramonic SR-Q2M

Онлайн-заказ

369.90 р.

Диктофон Saramonic SR-Q2M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

780 р.

Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Саундбар Sony HT-CT291 уценка, вмятина на решетке

600 р.

Саундбар Sony HT-CT291 уценка, вмятина на решетке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' TS8212

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1 337 р.
1 124 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' TS8212

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс станция МАКС, НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

860 р.

Умная колонка Яндекс станция МАКС, НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' TS8212

Онлайн-заказ

1 337 р.
1 202.68 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' TS8212

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультимедиа акустика Sven SPS-702 (грецкий орех)

169.68 р.

Мультимедиа акустика Sven SPS-702 (грецкий орех)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель ''Ritmix'' LP-190B Dark Grey

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332 р.
298.53 р.-10%

Виниловый проигрыватель ''Ritmix'' LP-190B Dark Grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель ''Ritmix'' LP-190B Dark Grey

Онлайн-заказ

332 р.
279 р.-16%

Виниловый проигрыватель ''Ritmix'' LP-190B Dark Grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''Ginzzu'' GM-507

Онлайн-заказ

288 р.
260.01 р.-10%

Звуковая панель ''Ginzzu'' GM-507

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' S642W

Онлайн-заказ

808 р.
727.60 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' S642W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' S643W

Онлайн-заказ

932 р.
838.88 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' S643W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' TS8211

Онлайн-заказ

1 073 р.
965.14 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' TS8211

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
FM-модулятор Profit BT22

30 р.

FM-модулятор Profit BT22

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Звуковая панель ''TCL'' S642W

Онлайн-заказ

808 р.
680 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' S642W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' S643W

Онлайн-заказ

932 р.
784 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' S643W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' TS8211

Онлайн-заказ

1 073 р.
902 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' TS8211

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Громкоговоритель настенный ''Bosch'' LB1-UW12-L White

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69 р.
64.20 р.-7%

Громкоговоритель настенный ''Bosch'' LB1-UW12-L White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель Oklick OK-535S

Онлайн-заказ

75 р.
67.41 р.-10%

Звуковая панель Oklick OK-535S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель Redragon Adiemus

Онлайн-заказ

101 р.
90.42 р.-10%

Звуковая панель Redragon Adiemus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' C935U

Онлайн-заказ

3 265 р.
2 938.22 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' C935U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''Samsung'' HW-S60B/RU

Онлайн-заказ

1 440 р.
1 295.77 р.-10%

Звуковая панель ''Samsung'' HW-S60B/RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' S522W

Онлайн-заказ

737 р.
662.33 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' S522W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' X937U

Онлайн-заказ

4 156 р.
3 739.65 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' X937U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' TS8132

Онлайн-заказ

1 583 р.
1 425.24 р.-10%

Звуковая панель ''TCL'' TS8132

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диктофон Ritmix RR-145

Онлайн-заказ

164 р.
138 р.-16%

Диктофон Ritmix RR-145

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель Redragon Adiemus

Онлайн-заказ

101 р.
84.50 р.-16%

Звуковая панель Redragon Adiemus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' C935U

Онлайн-заказ

3 265 р.
2 746 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' C935U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Громкоговоритель настенный ''Bosch'' LB1-UW12-L White

Онлайн-заказ

69 р.
60 р.-13%

Громкоговоритель настенный ''Bosch'' LB1-UW12-L White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' TS8132

Онлайн-заказ

1 583 р.
1 332 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' TS8132

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диктофон Ritmix RR-120

Онлайн-заказ

153 р.
130 р.-15%

Диктофон Ritmix RR-120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диктофон цифровой ''Ritmix'' RR-820 Black, 8Gb

Онлайн-заказ

204 р.
173 р.-15%

Диктофон цифровой ''Ritmix'' RR-820 Black, 8Gb

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''Samsung'' HW-S60B/RU

Онлайн-заказ

1 440 р.
1 211 р.-16%

Звуковая панель ''Samsung'' HW-S60B/RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель Oklick OK-535S

Онлайн-заказ

75 р.
63 р.-16%

Звуковая панель Oklick OK-535S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' S522W

Онлайн-заказ

737 р.
619 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' S522W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''TCL'' X937U

Онлайн-заказ

4 156 р.
3 495 р.-16%

Звуковая панель ''TCL'' X937U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Звуковая панель ''Ginzzu'' GM-507

Онлайн-заказ

288 р.
243 р.-16%

Звуковая панель ''Ginzzu'' GM-507

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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