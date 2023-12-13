logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
ВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Предметы интерьера, зеркала в Октябрьском районе Минска

картины

Договорная

картины

Минск, Октябрьский

Рамка

65 р.

Рамка

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Подсвечник

20 р.

Подсвечник

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Настенное изображение

0.50 р.

Настенное изображение

Минск, Октябрьский

Декоративная шкатулка с витражной росписью

20 р.

Декоративная шкатулка с витражной росписью

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Плакат/постер

35 р.

Плакат/постер

Минск, Октябрьский

badge-icon
Бронзовый подсвечник 38 см

100 р.

Бронзовый подсвечник 38 см

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Городской пейзаж ''такси''

180 р.

Городской пейзаж ''такси''

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Ваза хрустальная

20 р.

Ваза хрустальная

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Городской пейзаж ''Трамвай'' 40х50

180 р.

Городской пейзаж ''Трамвай'' 40х50

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Шкатулка деревянная

25 р.

Шкатулка деревянная

Минск, Октябрьский

badge-icon
Картина

50 р.

Картина

Минск, Октябрьский

badge-icon
Рамки декоративные для фото

28 р.

Рамки декоративные для фото

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Атлас мира и СССР .2 шт.

10 р.

Атлас мира и СССР .2 шт.

Минск, Октябрьский

badge-icon
Шкатулка сейф книга

35 р.

Шкатулка сейф книга

Минск, Октябрьский

badge-icon
Декоративные зеркала

180 р.

Декоративные зеркала

Минск, Октябрьский

badge-icon
Зеркало 150х50 см

Бесплатно

Зеркало 150х50 см

Минск, Октябрьский

Рамка для фото

1.50 р.

Рамка для фото

Минск, Октябрьский

Часы-будильник

15 р.

Часы-будильник

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Новогоднее панно 40 см

60 р.

Новогоднее панно 40 см

Минск, Октябрьский

badge-icon
Картина модульная ''Живой берег '' из эпоксидной с

Договорная

Картина модульная ''Живой берег '' из эпоксидной с

Минск, Октябрьский

badge-icon
''Акция'' Биокамин «КЛАССИК 001»(Камин)

250 р.

''Акция'' Биокамин «КЛАССИК 001»(Камин)

Минск, Октябрьский

Ваза из стекла

30 р.

Ваза из стекла

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Шкатулки резные бижутерия

25 р.

Шкатулки резные бижутерия

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Подсвечник Грифон

25 р.

Подсвечник Грифон

Минск, Октябрьский

Картина Гриневич Т. В. (холст, масло)

1 000 р.

Картина Гриневич Т. В. (холст, масло)

Минск, Октябрьский

badge-icon
Фоторамка для фото

15 р.

Фоторамка для фото

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Большая хрустальная ваза

25 р.

Большая хрустальная ваза

Минск, Октябрьский

badge-icon
Магниты

7 р.

Магниты

Минск, Октябрьский

Статуэтки фарфор

20 р.

Статуэтки фарфор

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Постер/плакат BMW M8

30 р.

Постер/плакат BMW M8

Минск, Октябрьский

badge-icon
Зеркало (длинна 80, высота 60) торг

100 р.

Зеркало (длинна 80, высота 60) торг

Минск, Октябрьский

badge-icon
Искусственные листья монстеры

15 р.

Искусственные листья монстеры

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Зеркало

30 р.

Зеркало

Минск, Октябрьский

badge-icon
Подсвечник

5 р.

Подсвечник

Минск, Октябрьский

Шкатулка

10 р.

Шкатулка

Минск, Октябрьский

Шкатулка музыкальная

50 р.

Шкатулка музыкальная

Минск, Октябрьский

badge-icon
Фотокуб , рамка для фото

15 р.

Фотокуб , рамка для фото

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Зеркало

65 р.

Зеркало

Минск, Октябрьский

badge-icon
Акварель '' ВЕЧЕР''

Договорная

Акварель '' ВЕЧЕР''

Минск, Октябрьский

Пионы в вазе (продано)

25 р.

Пионы в вазе (продано)

Минск, Октябрьский

badge-icon
Картина 60*80

290 р.

Картина 60*80

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пепельница рог 2 шт. Позолота. ЦЕНА ЗА ДВА

18 р.

Пепельница рог 2 шт. Позолота. ЦЕНА ЗА ДВА

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Зеркало Континент Glamour Led 70x90

Онлайн-заказ

471 р.

Зеркало Континент Glamour Led 70x90

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Greta 90x80 / greta-90x80

Онлайн-заказ

411 р.

Зеркало Пекам Greta 90x80 / greta-90x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Гримерное 20 ламп 60x175

Онлайн-заказ

768 р.

Зеркало Континент Гримерное 20 ламп 60x175

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Marta 1 80x90 / marta1-80x90dp

Онлайн-заказ

561 р.

Зеркало Пекам Marta 1 80x90 / marta1-80x90dp

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Demure Led 100x70

Онлайн-заказ

629 р.

Зеркало Континент Demure Led 100x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Frame Black Led 100x80

Онлайн-заказ

551 р.

Зеркало Континент Frame Black Led 100x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Vesta Fly 75x90 / VestaFly-75x90spcl

Онлайн-заказ

604 р.

Зеркало Пекам Vesta Fly 75x90 / VestaFly-75x90spcl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Алмаз-Люкс М-336

Онлайн-заказ

168.38 р.

Зеркало Алмаз-Люкс М-336

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели