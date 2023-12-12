logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Пленки, стекла
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Октябрьском районе Минска

Стекло защитное honor 10i

Договорная

Стекло защитное honor 10i

Минск, Октябрьский

Пленки+стекло на Google pixel 4a

15 р.

Пленки+стекло на Google pixel 4a

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Nothing Phone 1

10 р.

Nothing Phone 1

Минск, Октябрьский

badge-icon
Стекло защитное на айфон

5 р.

Стекло защитное на айфон

Минск, Октябрьский

badge-icon
Защитные стекла

8 р.

Защитные стекла

Минск, Октябрьский

Стекло чехол для Xiomi Redmi 7

2 р.

Стекло чехол для Xiomi Redmi 7

Минск, Октябрьский

Стекло для Айфона 6s Plus

2 р.

Стекло для Айфона 6s Plus

Минск, Октябрьский

Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Минск, Октябрьский

Гидрогелевые пленки на Redmi 8A глянцевые.

10 р.

Гидрогелевые пленки на Redmi 8A глянцевые.

Минск, Октябрьский

Защитная пленка для цифровой техники 13 шт. ЗА ВСЕ

6 р.

Защитная пленка для цифровой техники 13 шт. ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

badge-icon
Защитные стекла для Xiaomi redmi note 9s/note 9 pr

5 р.

Защитные стекла для Xiaomi redmi note 9s/note 9 pr

Минск, Октябрьский

Защитное стекло IPhone 15 pro max

15 р.

Защитное стекло IPhone 15 pro max

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Защитное стекло для iPhone 8

5 р.

Защитное стекло для iPhone 8

Минск, Октябрьский

на Honor 10i/10 lite/20e Huawei P Smart 2019

5 р.

на Honor 10i/10 lite/20e Huawei P Smart 2019

Минск, Октябрьский

Стекла на ксяоми

5 р.

Стекла на ксяоми

Минск, Октябрьский

Защитное стекло на iPhone 8+

5 р.

Защитное стекло на iPhone 8+

Минск, Октябрьский

Защитное стекло айфон 11

5 р.

Защитное стекло айфон 11

Минск, Октябрьский

badge-icon
Стекло защитное

10 р.

Стекло защитное

Минск, Октябрьский

Защитное стекло 5D Xiaomi Mi 9 SE / Mi Play чёрн.

7 р.

Защитное стекло 5D Xiaomi Mi 9 SE / Mi Play чёрн.

Минск, Октябрьский

Защитная плёнка и крышечка на Sony Xperia U.

5 р.

Защитная плёнка и крышечка на Sony Xperia U.

Минск, Октябрьский

Стекло для iPhone 14 pro max

Договорная

Стекло для iPhone 14 pro max

Минск, Октябрьский

badge-icon
Антигравийная защитная пленка

8 р.

Антигравийная защитная пленка

Минск, Октябрьский

Xiaomi Redmi Note 9Т. комплект защиты

Договорная

Xiaomi Redmi Note 9Т. комплект защиты

Минск, Октябрьский

Защитное стекло POCO M4 Pro

Договорная

Защитное стекло POCO M4 Pro

Минск, Октябрьский

badge-icon
Защитное стекло на Redmi Note 9T

4 р.

Защитное стекло на Redmi Note 9T

Минск, Октябрьский

Пленка защитная полиуретановая 10*19 см

10 р.

Пленка защитная полиуретановая 10*19 см

Минск, Октябрьский

badge-icon
Набор 3 защитных стекла и пленка на IPhone 13/13 P

7 р.

Набор 3 защитных стекла и пленка на IPhone 13/13 P

Минск, Октябрьский

Защитная пленка для IPhone 13,IPhone 13 Pro

5 р.

Защитная пленка для IPhone 13,IPhone 13 Pro

Минск, Октябрьский

Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Минск, Октябрьский

Стекло гибкое на Хонор Х7а

7 р.

Стекло гибкое на Хонор Х7а

Минск, Октябрьский

badge-icon
Защитное стекло IPhone 7

2 р.

Защитное стекло IPhone 7

Минск, Октябрьский

Стекло для Xiaomi Redmi 5

5 р.

Стекло для Xiaomi Redmi 5

Минск, Октябрьский

Xiaomi Redmi Note 8 Pro стекло

10 р.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro стекло

Минск, Октябрьский

5 р.

Новое защитное стекло на телефон IPhone 7

Минск, Октябрьский

badge-icon
2 защитных стекла Experts на Xiaomi Redmi 4X

40 р.

2 защитных стекла Experts на Xiaomi Redmi 4X

Минск, Октябрьский

badge-icon
Samsung S10e Защитное стекло 9D

10 р.

Samsung S10e Защитное стекло 9D

Минск, Октябрьский

badge-icon
Защитное стекло Samsung galaxy j7 (2016)

5 р.

Защитное стекло Samsung galaxy j7 (2016)

Минск, Октябрьский

badge-icon
Стекло защитное для iPhone 11/XR

5 р.

Стекло защитное для iPhone 11/XR

Минск, Октябрьский

Пленка защитная

2 р.

Пленка защитная

Минск, Октябрьский

Защитная плёнка note 8

2 р.

Защитная плёнка note 8

Минск, Октябрьский

Гидрогелевая планка

5 р.

Гидрогелевая планка

Минск, Октябрьский

Гидрогелевая пленка 2шт. Samsung A40

10 р.

Гидрогелевая пленка 2шт. Samsung A40

Минск, Октябрьский

badge-icon
Baseus Стекло для iPhone XS Max/11Pro Max

15 р.

Baseus Стекло для iPhone XS Max/11Pro Max

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники