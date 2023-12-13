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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Октябрьском районе Минска

Гидрогелевая пленка для Apple Watch 40 mm

5 р.

Гидрогелевая пленка для Apple Watch 40 mm

Минск, Октябрьский

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кабель type-c to lightning

20 р.

кабель type-c to lightning

Минск, Октябрьский

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Зарядка IPhone

15 р.

Зарядка IPhone

Минск, Октябрьский

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Чехлы

40 р.

Чехлы

Минск, Октябрьский

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Кабель apple lightning usb, оригинал

25 р.

Кабель apple lightning usb, оригинал

Минск, Октябрьский

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Чехол iPhone 11 / XR

5 р.

Чехол iPhone 11 / XR

Минск, Октябрьский

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Стекла на телефон iphone 8 plus (5 шт)

20 р.

Стекла на телефон iphone 8 plus (5 шт)

Минск, Октябрьский

Блок 20w USB-C Быстрая Зарядка iPhone Оригинальная

30 р.

Блок 20w USB-C Быстрая Зарядка iPhone Оригинальная

Минск, Октябрьский

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Чехол на IPhone 12 12 Pro

10 р.

Чехол на IPhone 12 12 Pro

Минск, Октябрьский

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Чехол- защитная накладка Samsung Galaxy J3.

5 р.

Чехол- защитная накладка Samsung Galaxy J3.

Минск, Октябрьский

Чехол - защитная накладка Xiaomi Redmi 4A

5 р.

Чехол - защитная накладка Xiaomi Redmi 4A

Минск, Октябрьский

Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА

460 р.

Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кабель (провод) на айфон

25 р.

Кабель (провод) на айфон

Минск, Октябрьский

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Повербанк Anker power bank

95 р.

Повербанк Anker power bank

Минск, Октябрьский

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Ugreen Gan 100w

160 р.

Ugreen Gan 100w

Минск, Октябрьский

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Стекло защитное honor 10i

Договорная

Стекло защитное honor 10i

Минск, Октябрьский

Power bank floveme 30000 mAh powerbank

85 р.

Power bank floveme 30000 mAh powerbank

Минск, Октябрьский

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Чехол айфон 12 белый и золото

10 р.

Чехол айфон 12 белый и золото

Минск, Октябрьский

Чехол Samsung s23 ultra

20 р.

Чехол Samsung s23 ultra

Минск, Октябрьский

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Кабель магнитный iPhone (Lightning)

10 р.

Кабель магнитный iPhone (Lightning)

Минск, Октябрьский

Футляры для наушников Айфон

Договорная

Футляры для наушников Айфон

Минск, Октябрьский

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Наушники Huawei FreeBuds 4i

120 р.

Наушники Huawei FreeBuds 4i

Минск, Октябрьский

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Зарядное устройство Зарядка Блок питания Anker nan

39 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Anker nan

Минск, Октябрьский

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Кабель ( провод ) на айфон

50 р.

Кабель ( провод ) на айфон

Минск, Октябрьский

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Наушники Apple Airpods 2 в зарядном футляре

330 р.

Наушники Apple Airpods 2 в зарядном футляре

Минск, Октябрьский

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Чехол на 13 pro max

12 р.

Чехол на 13 pro max

Минск, Октябрьский

Чехол на 13 iphone

9.89 р.

Чехол на 13 iphone

Минск, Октябрьский

Повербанк power bank canyon 10.000 на запчасти

11 р.

Повербанк power bank canyon 10.000 на запчасти

Минск, Октябрьский

Держатель для телефона с беспроводной зарядкой

20 р.

Держатель для телефона с беспроводной зарядкой

Минск, Октябрьский

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Зарядный блок для смартфона

10 р.

Зарядный блок для смартфона

Минск, Октябрьский

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Чехол

5 р.

Чехол

Минск, Октябрьский

Кабель Usb Tape-c

10 р.

Кабель Usb Tape-c

Минск, Октябрьский

чехол на iphone 13 pro max

25 р.

чехол на iphone 13 pro max

Минск, Октябрьский

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оригинальный чехол на iphone 13 pro max

40 р.

оригинальный чехол на iphone 13 pro max

Минск, Октябрьский

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оригинальный чехол на iphone 13 pro max

60 р.

оригинальный чехол на iphone 13 pro max

Минск, Октябрьский

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оригинальный чехол на iphone 13 pro max

80 р.

оригинальный чехол на iphone 13 pro max

Минск, Октябрьский

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Чехол на infinix hot 30i

10 р.

Чехол на infinix hot 30i

Минск, Октябрьский

Зарядное устройство для телефона 12-24V

5 р.

Зарядное устройство для телефона 12-24V

Минск, Октябрьский

Для Apple IPhone XR Чехол с подставкой и магнитом

10 р.

Для Apple IPhone XR Чехол с подставкой и магнитом

Минск, Октябрьский

EarPods оригинал jack 3.5

35 р.

EarPods оригинал jack 3.5

Минск, Октябрьский

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Блок(apple)

25 р.

Блок(apple)

Минск, Октябрьский

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Usb адаптер для машины

5 р.

Usb адаптер для машины

Минск, Октябрьский

Палка для селфи

10 р.

Палка для селфи

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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