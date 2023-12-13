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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Октябрьском районе Минска

Платье для девочки Платье для девочки

30 р.

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Платье для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Нарядные комплект lux baby choupette (zara gulliveНарядные комплект lux baby choupette (zara gullive

45 р.

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Нарядные комплект lux baby choupette (zara gullive

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье нарядное на 4-5 лет Платье нарядное на 4-5 лет

30 р.

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Платье нарядное на 4-5 лет

104 - 110 (5 лет)

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Платья трикотажные для девочки Платья трикотажные для девочки

6 р.

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Платья трикотажные для девочки

80 - 86 (1-2 года)

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Сарафан и кофтаСарафан и кофта

5 р.

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Сарафан и кофта

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Продам платье Продам платье

20 р.

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Продам платье

122 - 128 (7 лет)

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Продам нарядное платье NextПродам нарядное платье Next

40 р.

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Продам нарядное платье Next

128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

85 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Костюм красная шапочка Костюм красная шапочка

Бесплатно

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Костюм красная шапочка

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Нарядное платье для девочки, р. 122-134Нарядное платье для девочки, р. 122-134

50 р.

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Нарядное платье для девочки, р. 122-134

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Новое платье белое с розовым мышкаНовое платье белое с розовым мышка

19 р.

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Новое платье белое с розовым мышка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

60 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье новогоднее 5-6 летПлатье новогоднее 5-6 лет

30 р.

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Платье новогоднее 5-6 лет

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье супергероя 5-6 лет, 110-116Платье супергероя 5-6 лет, 110-116

20 р.

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Платье супергероя 5-6 лет, 110-116

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Сарафан для девочкиСарафан для девочки

55 р.

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Сарафан для девочки

152 - 158 (12 лет)

Платье нарядное Alisia FioriПлатье нарядное Alisia Fiori

160 р.

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Платье нарядное Alisia Fiori

152 - 158 (12 лет)

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ПлатьеПлатье

23 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

65 р.

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Нарядное платье

116 - 122 (6 лет)

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Платье 110-116 Эльза Платье 110-116 Эльза

25 р.

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Платье 110-116 Эльза

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Детское платье, платье для девочки, утренникДетское платье, платье для девочки, утренник

55 р.

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Детское платье, платье для девочки, утренник

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Юбка школьная для девочки , р-р 146-72-63Юбка школьная для девочки , р-р 146-72-63

20 р.

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Юбка школьная для девочки , р-р 146-72-63

140 - 146 (10 лет)

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Платье в идеальном состоянии Платье в идеальном состоянии

30 р.

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Платье в идеальном состоянии

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье новое 86-92 см Платье новое 86-92 см

15 р.

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Платье новое 86-92 см

86 - 92 (2 года)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье Disney рост 98 -104см Новое Хлопок Платье Disney рост 98 -104см Новое Хлопок

15 р.

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Платье Disney рост 98 -104см Новое Хлопок

98 - 104 (4 года)

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Платье для девочки ONLY размер 38Платье для девочки ONLY размер 38

3 р.

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Платье для девочки ONLY размер 38

146 - 152 (11 лет)

Нежное платье из муслинаНежное платье из муслина

35 р.

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Нежное платье из муслина

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка
Рассрочка
Солнечное платье для принцессыСолнечное платье для принцессы

40 р.

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Солнечное платье для принцессы

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка
Рассрочка
Нарядное платье для девочки + болеро 116ростНарядное платье для девочки + болеро 116рост

35 р.

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Нарядное платье для девочки + болеро 116рост

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье Acoola 128 ростНарядное платье Acoola 128 рост

30 р.

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Нарядное платье Acoola 128 рост

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Новогоднее платье для девочки 122ростНовогоднее платье для девочки 122рост

25 р.

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Новогоднее платье для девочки 122рост

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье детскоеПлатье детское

30 р.

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Платье детское

86 - 92 (2 года)

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Бархатное платье Бархатное платье

25 р.

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Бархатное платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платья принцессы DisneyПлатья принцессы Disney

20 р.

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Платья принцессы Disney

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье Sela новое Платье Sela новое

40 р.

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Платье Sela новое

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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платье ZARA рост 140 смплатье ZARA рост 140 см

35 р.

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платье ZARA рост 140 см

140 - 146 (10 лет)

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Платье новое с этикеткой Платье новое с этикеткой

40 р.

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Платье новое с этикеткой

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платье на выпускной Нарядное платье на выпускной

60 р.

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Нарядное платье на выпускной

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

40 р.

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Платье нарядное для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

80 р.

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Нарядное платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье нарядное для девочки Gloria jeans 134Платье нарядное для девочки Gloria jeans 134

20 р.

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Платье нарядное для девочки Gloria jeans 134

128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платье Платье

100 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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