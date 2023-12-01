Товары от Куфар Маркета
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Мебельные петли, опоры в Октябрьском районе Минска
10 р.
Нога Опора
Минск, Октябрьский
1 р.
Латодержатель для ламелей 63 Х 8 мм
Минск, Октябрьский
3 р.
Мебельная петля Hettich slide on Германия
Минск, Октябрьский
10 р.
Ручки 225 мм. Новые
Минск, Октябрьский
15 р.
Петли дверные
Минск, Октябрьский
25 р.
Ножки для кухни 10 см
Минск, Октябрьский
150 р.
Подстолье в стиле Лофт прямоугольное (1 шт)
Минск, Октябрьский
7 р.
Полкодержатель
Минск, Октябрьский
1 р.
Петля мебельная
Минск, Октябрьский
200 р.
Подстолье
Минск, Октябрьский
35 р.
Держатель для утюга ИКЕА
Минск, Октябрьский
0.30 р.
Петли мебельные с шурупами для креплений
Минск, Октябрьский
22 р.
Ножка/ опора металл 4 шт. 20 -22 см Новые
Минск, Октябрьский
10 р.
Ножки 5 шт.
Минск, Октябрьский
10 р.
кронштейн для полки
Минск, Октябрьский
18 р.
Кронштейны для полок
Минск, Октябрьский
Договорная
Петли мебельные.Фрезы модульные .
Минск, Октябрьский
1 р.
Опора мебельная, для кухни, с клипсой
Минск, Московский
Онлайн-заказ
Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine
Минск, Центральный
10 р.
Ножки мебельные 5 см
Минск, Заводской
10 р.
Петли мебельные с доводчиком
Минск, Заводской
140 р.
Комплект ножек (метал) для стола, подстолье
Минск, Московский
10 р.
Колесики для офисного кресла ,цена за 5 шт
Минск, Фрунзенский
40 р.
Мебельная фурнитура.
Минск, Московский
1 р.
Металлическая спица, прут, держатель 4 шт
Минск, Фрунзенский
1 р.
Петля мебельная, разные
Минск, Центральный
160 р.
Подстолье, опоры в виде рамы
Минск, Московский
9 р.
Фурнитура петли мебельные
Минск, Центральный
Договорная
Скобяные изделия - мебельные ножки (опоры )
Минск, Первомайский
150 р.
Опоры металлические, подстолье
Минск, Московский
Договорная
Ножки для мебели, кронштейн.
Минск, Заводской
8 р.
Мебельная опора, 4 шт
Минск, Центральный
30 р.
Ножки для ортопедического основания 6 шт
Минск, Фрунзенский
30 р.
Держатели дверцы
Минск, Фрунзенский
15 р.
BLUM Tip-ON усиленный
Минск, Заводской
5 р.
Петля дверная
Минск, Ленинский
3.50 р.
Петля дверная
Минск, Ленинский
0.75 р.
Петли карточные мебельные+2 меб.уголка
Минск, Первомайский
3.25 р.
Колеса(ролики) мебельные
Минск, Первомайский
15 р.
Полкодержатели, кронштейны, держатели.
Минск, Партизанский
16 р.
Держатель кронштейн для полок
Минск, Заводской
Договорная
Петля мебельная 165 градусов
Минск, Заводской
Договорная
Петля рояльная, завеса, регулятор, ручка
Минск, Партизанский
190 р.
Опоры металлические, подстолье П-образные
Минск, Московский
0.35 р.
Держатель стекла
Минск, Заводской
20 р.
Петля с доводчиком
Минск, Первомайский
8 р.
Колесико опорное поворотное, мебельное
Минск, Заводской
15 р.
Blum 155 Австрия, петля разная.
Минск, Фрунзенский
220 р.
Подстолье для стола
Минск, Московский
2 р.
Замок, защелка, ящичный 2
Минск, Центральный
20 р.
Регулируемые мебельные опоры
Минск, Фрунзенский
2 р.
Новые уголки монтажные
Минск, Фрунзенский
20 р.
Кронштейн для крепления LСD пaнелeй
Минск, Первомайский
20 р.
Доводчик дверной
Минск, Первомайский
3 р.
Колесо мебельное
Минск, Московский
1 р.
Петля мебельная
Минск, Ленинский
40 р.
Доводчик дверной Diplomat D602SA
Минск, Ленинский
60 р.
Опора для стола ( комплект 4 шт.)
Минск, Московский
70 р.
Подъемный механизм (газлифт)
Минск, Первомайский
20 р.
Ножки для мебели(подпяточники) регулируемые
Минск, Ленинский