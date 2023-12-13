Пассажирские и грузовые перевозки в Октябрьском районе Минска
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Минск, Октябрьский
70 р.
Вывоз мусора
Минск, Октябрьский
0.90 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки Минск
Грузоперевозки Минск и РБ Офисный переезд Квартирный переезд Дачный переезд Перевозка мебели и бытовой техники Перевозка строительных материалов Грузовое такси Услуги грузчиков
Минск, Октябрьский
Договорная
Перевозки грузов
грузоперевозки Возможны попутные грузы во все области еженедельно По городу от 25руб/час( от 2 часов) За городом от 72 коп/км Попутные грузы по областям Понедельник (Минская область Молодечно, Смор...
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский
30 р.
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ДОСТАВКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ _________________________________ ИДЕМ НА ВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка бы...
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз мусора старой мебели хлама строительного
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных
Квартирный переезд, грузовое такси, перевозка стройматериалов, перевозка мебели. По Минску и РБ. Без выходных. До 2 тонн. Чистый кузов, ремни для крепления груза. 2 места для пассажиров. Длина 3,6м. Ш...
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ. Доставка мебели Минск.
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Октябрьский
9 р.
Грузоперевозки Минск, РБ. Грузчики.
Грузоперевозки Минск, РБ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ! Погрузочные работы. Микроавтобус 8м3 СРЕДНЯЯ БАЗА Длинна 2.80, ширина 1.80, высота 1.85м Сборка - разборка, упаковка. Звоните пожалуйста , не всегда могу о...
Минск, Октябрьский
20 р.
Перевозки пассажиров и грузов,(грузчики опытные)
Предлагаю услуги по перевозке пассажиров(8мест) по РБ,Минск,а также грузоперевозки,цена договорная (по Минску 20р час,от двух часов)звоните так как на сайте редко,и могу не увидеть ваше сообщение,есть...
Минск, Октябрьский
50 р.
Аренда Мерседес Спринтер 2022года 21 место
Минск, Октябрьский
0.80 р.
Пассажирские перевозки
Минск, Октябрьский
13 р.
Грузчик
Минск, Октябрьский
70 р.
Вывоз мусора
Минск, Октябрьский
10 р.
Грузчик
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки по Минску с грузчиками
Наша компания предоставляет надежные и профессиональные услуги по грузоперевозкам. Мы специализируемся на перевозке грузов любого типа и размера, обеспечивая быструю и безопасную доставку.
Минск, Октябрьский
11 р.
Грузовое такси от 100кг -5т
Любые виды грузоперевозок до 5т
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЕРЕВОЗКА вещей грузов мебели.Грузчики. ПЕРЕЕЗД
У нас можно заказать услуги: Квартирный и дачный переезд Офисный переезд Доставка бытовой техники Услуги грузчиков Разборка и сборка мебели/услуги перевозки мебели с грузчиками /перевозка крупногабари...
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки Минска с грузчиками
Профессиональные грузоперевозки по Минску и Республике Беларусь, из Минска в Москву и Санкт-Петербург, в Украину. 1. Доставка для интернет-магазинов 1а. Курьерская доставка в любой населенный пункт РБ...
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки переезды доставка грузов
Вывоз мебели, мусора, хлама из квартиры, гаража дачи. Работаю без выходных. Стоимость зависит от объема груза и времени затраченного на заказ. Машина 20 кубов. Звоните, либо пишите, договоримся!
Минск, Октябрьский
Договорная
Эвакуация 24/7
Минск, Октябрьский
Договорная
Попутные грузы по Беларуси
Попутные доставки по Беларуси От 20 руб,все зависит от массы и объема груза Транспорт ездит каждую неделю Понедельник Минская область Молодечно, Сморгонь, Ошмяны, Островец, Нарочь, Вилейка Среда Гомел...
Минск, Октябрьский
30 р.
Грузоперевозки
Квартирные офисные переезды...
Минск, Октябрьский
Договорная
Доставка по Минску и Беларуси
Грузоперевозки По Минску от 23 руб час За городом от 72 коп.км Пленка,картон укрывочный,коробки,ремни.
Минск, Октябрьский
40 р.
Пассажирские перевозки
Минск, Октябрьский
300 р.
Аренда илососа
Аренда илососа с гидродинамикой. Объем цистерны 12м³+2м³ на воду для гидродинамики. Часовая работа от 150р/час, чистка одного колодца от 300р, если двух то от 400р.
Минск, Октябрьский
25 р.
Грузоперевозки Минск, РБ, до 2т. 13,5куб. Грузчики
Не посредник, на заказы выезжаю лично. Мусор не вожу,машина чистая и аккуратная. Грузоподъемность до 2 т. Габариты грузового отсека: длина 3,6 м. ширина 1,80м. высота 1,9м. Объем 13,5 куб Наличный/Без...
Минск, Октябрьский
Договорная
Квартирный переезд, Грузчики
Грузоперевозки Минск и РБ Офисный переезд Квартирный переезд Дачный переезд Перевозка мебели и бытовой техники Перевозка строительных материалов Грузовое такси Услуги грузчиков
Минск, Октябрьский
20 р.
Перевозка пианино и роялей
Оказываем качественную услугу по перевозке пианино, фортепиано и роялей. Перевозим все модели инструментов с разным весом, без исключений. Наши специалисты, такелажники имеют большой опыт работы, испо...
Минск, Октябрьский
Договорная
Служба эвакуации ''BiMCargo''
Минск, Октябрьский
50 р.
Манипулятор, грузоперевозки
Кольца,кирпич, блоки фбс, пиломатериалы. Осуществляем грузоперевозки любых строительных материалов и иных объектов. А так же оказываем помощь в монтаже колодезных колец , блоков фбс и д.р Характеристи...
Минск, Октябрьский
25 р.
Грузоперевозки Минск
Грузоперевозки Минск, РБ - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка мебели - Доставка стройматериалов - Опытные грузчики - Сборка/разборка мебели, упаковка НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТАЕМ...
Минск, Октябрьский
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Минску, по Республике Беларусь
Наша компания осуществляет грузоперевозки по Минску, РБ, РФ, грузов весом до 3, 5 тонн и объемом 20 м³. Профессиональный подход и многолетний опыт работы позволяют клиентам доверять нам. Выбирая нас —...
Минск, Октябрьский
1 р.
Грузоперевозки Минск РБ. Аренда грузового транспор
Грузоперевозки, переезды, грузчики, развоз по торговым точкам, наличие санитарных документов. Без выходных.
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузовое такси,Доставка,Перевозки грузов РБ Минск
Перевозки грузов по Минску и Беларуси Размеры 3.7*1.8*1.7 По городу от 2х часов далее 25 руб/час За МКАД от 72 коп/км Также есть возможность попутных грузов по Беларуси Детали конкретного заказа прось...
Минск, Октябрьский
95 р.
Аренда(прокат) автомобиля Chevrolet Captiva,7 мест
Минск, Октябрьский
65 р.
Аренда (прокат) автомобиля Лада Ларгус, 7 мест
Минск, Октябрьский
Договорная
Аренда автобуса и микроавтобуса с водителем
Минск, Октябрьский
150 р.
Аренда грузовых микроавтобусов
Аренда грузовых микроавтобусов 150 руб сутки
Минск, Октябрьский
50 р.
Пассажирские перевозки по РБ РФ Европа
Минск, Октябрьский
0.90 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки Минск по лучшей цене. Мы оказываем услугу грузового такси в Минске. График работы 24/7. Делаем квартирные, офисные и дачные переезды в Минске, по Беларуси, Россию и СНГ. Перевозим весь ...
Минск, Октябрьский
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по МИНСКУ и РБ 24/7
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов...
Минск, Октябрьский
45 р.
Грузоперевозки ГИДРОБОРТ РОХЛЯ
Грузоперевозки по Минску, РБ и РФ до 3х тонн до 15 кубов, ГИДРОБОРТ РОХЛЯ
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский