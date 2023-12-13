Предлагаю услуги по перевозке пассажиров(8мест) по РБ,Минск,а также грузоперевозки,цена договорная (по Минску 20р час,от двух часов)звоните так как на сайте редко,и могу не увидеть ваше сообщение,есть...

Минск, Октябрьский