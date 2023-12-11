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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Пены и герметики в Октябрьском районе Минска

Клей - пена.

35 р.

Клей - пена.

Минск, Октябрьский

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Герметик серый

11 р.

Герметик серый

Минск, Октябрьский

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Герметик

15 р.

Герметик

Минск, Октябрьский

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Стиз А,

20 р.

Стиз А,

Минск, Октябрьский

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Пена монтажная Soudal 625мл

9 р.

Пена монтажная Soudal 625мл

Минск, Октябрьский

Пена монтажная пистолетная Profil 65 (6 штук)

70 р.

Пена монтажная пистолетная Profil 65 (6 штук)

Минск, Октябрьский

Остатки строительных материалов

4 р.

Остатки строительных материалов

Минск, Октябрьский

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Клей-пена 750мл, от -5 до +35

15 р.

Клей-пена 750мл, от -5 до +35

Минск, Октябрьский

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Клей-герметик

12 р.

Клей-герметик

Минск, Октябрьский

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Клей-герметик

14 р.

Клей-герметик

Минск, Октябрьский

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Герметик универсальный прозрачный

5 р.

Герметик универсальный прозрачный

Минск, Октябрьский

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Пена монтажная

100 р.

Пена монтажная

Минск, Октябрьский

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Пенопласт для утепления фасада

7 р.

Пенопласт для утепления фасада

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акриловый герметик белый

6 р.

Акриловый герметик белый

Минск, Октябрьский

Пена монтажная Bostik 700 мл , трубка

13 р.

Пена монтажная Bostik 700 мл , трубка

Минск, Октябрьский

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Герметик серый

13 р.

Герметик серый

Минск, Октябрьский

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Клей - герметик

21 р.

Клей - герметик

Минск, Октябрьский

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Герметик Ceresit CS25

20 р.

Герметик Ceresit CS25

Минск, Октябрьский

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Силикон герметик Ceresit CS25

20 р.

Силикон герметик Ceresit CS25

Минск, Октябрьский

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10 р.

Селикон ,герметик, белый ,прозрачный

Минск, Октябрьский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Пена

14 р.

Пена

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Клей-пена монтажная SIKA Boom - 582 

18 р.

Клей-пена монтажная SIKA Boom - 582 

Минск, Московский

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Монтажная пена зимняя (остаток)

5 р.

Монтажная пена зимняя (остаток)

Минск, Ленинский

Резьбовой герметик

Договорная

Резьбовой герметик

Минск, Первомайский

Пена монтажная Soudal

16.49 р.

Пена монтажная Soudal

Минск, Ленинский

Герметик Soudal

7.99 р.

Герметик Soudal

Минск, Ленинский

Профессиональная Монтажная пена 65 зима до -20, POLYNOR

15 р.

Профессиональная Монтажная пена 65 зима до -20, POLYNOR

Минск, Заводской

Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Минск, Московский

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Пена монтажная бытовая 750мл

9 р.

Пена монтажная бытовая 750мл

Минск, Партизанский

Пена монтажная

11.50 р.

Пена монтажная

Минск, Фрунзенский

Герметик Sikaflex-221

43 р.

Герметик Sikaflex-221

Минск, Московский

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Герметик силиконовый бесцветный, универсал Бельгия

20 р.

Герметик силиконовый бесцветный, универсал Бельгия

Минск, Фрунзенский

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Жидкие гвозди,герметик акриловый

5 р.

Жидкие гвозди,герметик акриловый

Минск, Фрунзенский

Герметик акриловый белый Церезит

4.50 р.

Герметик акриловый белый Церезит

Минск, Фрунзенский

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Монтажная пена

10 р.

Монтажная пена

Минск, Фрунзенский

Герметик огнеупорный

3 р.

Герметик огнеупорный

Минск, Центральный

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Пена монтажная 5шт

15 р.

Пена монтажная 5шт

Минск, Советский

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Герметик

11 р.

Герметик

Минск, Заводской

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Силиконовый герметик

20 р.

Силиконовый герметик

Минск, Первомайский

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Герметик акриловый

5 р.

Герметик акриловый

Минск, Фрунзенский

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Монтажная пена

5 р.

Монтажная пена

Минск, Фрунзенский

Герметик универсальный Starfix (белый)

5 р.

Герметик универсальный Starfix (белый)

Минск, Фрунзенский

Клей-пена

16 р.

Клей-пена

Минск, Фрунзенский

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Пена монтажная всесезонная

11 р.

Пена монтажная всесезонная

Минск, Фрунзенский

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Герметик телесного бежевого берёза цвета

2 р.

Герметик телесного бежевого берёза цвета

Минск, Первомайский

Клей герметик

16 р.

Клей герметик

Минск, Советский

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Пена монтажная soudal maxi 70

15 р.

Пена монтажная soudal maxi 70

Минск, Советский

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Профессиональная пена Soudal Flexifoam (Бельгия)

25 р.

Профессиональная пена Soudal Flexifoam (Бельгия)

Минск, Московский

Клей-герметик Soudal Soudaflex PU 40 300 мл Черный

15 р.

Клей-герметик Soudal Soudaflex PU 40 300 мл Черный

Минск, Московский

Пена монтажная РИЧ

9.20 р.

Пена монтажная РИЧ

Минск, Центральный

пена монтажная профессиональн 870 мл Profpur mega

12 р.

пена монтажная профессиональн 870 мл Profpur mega

Минск, Ленинский

soudal fix all hight ta клей-герметик белый

18 р.

soudal fix all hight ta клей-герметик белый

Минск, Московский

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Пена монтажная Bostik Perfect Seal

15 р.

Пена монтажная Bostik Perfect Seal

Минск, Заводской

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Пена монтажная с трубкой 36л (2023) Made in Europe

30 р.

Пена монтажная с трубкой 36л (2023) Made in Europe

Минск, Центральный

Герметики

1 р.

Герметики

Минск, Московский

Герметик бесцветный

10 р.

Герметик бесцветный

Минск, Московский

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Basf Пенополиуретан

1 р.

Basf Пенополиуретан

Минск, Московский

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Basf пенополиуретан IsoMMDI 92080

1 р.

Basf пенополиуретан IsoMMDI 92080

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

10.80 р.

Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

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Доставка по Беларуси
Пена монтажная

14.16 р.

Пена монтажная

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Доставка по Беларуси
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16.30 р.

Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

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Доставка по Беларуси
Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Договорная

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Доставка по Беларуси
Герметик акриловый для швов

19 р.

Герметик акриловый для швов

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Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

3.80 р.

Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

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Доставка по Беларуси
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Пенопласт для утепления фасада

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Доставка по Беларуси
Рассрочка
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