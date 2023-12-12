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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Овощи в Октябрьском районе Минска

Картофель

0.65 р.

Картофель

Минск, Октябрьский

Картофель

0.55 р.

Картофель

Минск, Октябрьский

Домашняя смачная Бульба (картошка) сорт ''Зорачка''

0.70 р.

Домашняя смачная Бульба (картошка) сорт ''Зорачка''

Минск, Октябрьский

Доставка
Домашний картофель сорт ''Адретта''

0.55 р.

Домашний картофель сорт ''Адретта''

Минск, Октябрьский

Доставка
За все 8..00

8 р.

За все 8..00

Минск, Октябрьский

Огурцы консервированные

5 р.

Огурцы консервированные

Минск, Октябрьский

Огурцы соленые

8 р.

Огурцы соленые

Минск, Октябрьский

Картофель домашний

0.90 р.

Картофель домашний

Минск, Октябрьский

Чеснок домашний

9 р.

Чеснок домашний

Минск, Октябрьский

Морковь домашняя

1.30 р.

Морковь домашняя

Минск, Октябрьский

Тыква, два сорта

0.80 р.

Тыква, два сорта

Минск, Октябрьский

Тыква мускатная

1.50 р.

Тыква мускатная

Минск, Октябрьский

Капуста квашеной домашняя

Договорная

Капуста квашеной домашняя

Минск, Октябрьский

Картофель Королева Анна, 16руб (20кг)

0.80 р.

Картофель Королева Анна, 16руб (20кг)

Минск, Октябрьский

Буряки домашние

1.30 р.

Буряки домашние

Минск, Октябрьский

КАРТОФЕЛЬ, КАРТОШКА, БУЛЬБА, ВЕКТОР, УЛАДАР, СКАРБ

0.60 р.

КАРТОФЕЛЬ, КАРТОШКА, БУЛЬБА, ВЕКТОР, УЛАДАР, СКАРБ

Минск, Октябрьский

Помидоры закатки огурцы

Договорная

Помидоры закатки огурцы

Минск, Октябрьский

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Тыква, ''Мускат де прованс''

1 р.

Тыква, ''Мускат де прованс''

Минск, Октябрьский

Картофель

0.65 р.

Картофель

Минск, Октябрьский

0.50 р.

Овощи

Минск, Октябрьский

Яблоки

3 р.

Яблоки

Минск, Октябрьский

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Домашний картофель

25 р.

Домашний картофель

Минск, Октябрьский

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Тыква

0.90 р.

Тыква

Минск, Октябрьский

0.65 р.

Картошка домашняя

Минск, Октябрьский

Лук

1.20 р.

Лук

Минск, Октябрьский

Картофель

0.70 р.

Картофель

Минск, Октябрьский

Картошка домашняя

0.60 р.

Картошка домашняя

Минск, Октябрьский

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Продам закатки: огурцы и чеснок моченый

6 р.

Продам закатки: огурцы и чеснок моченый

Минск, Октябрьский

Свежая зелень

6 р.

Свежая зелень

Минск, Октябрьский

Капуста квашеная хрустящая

6 р.

Капуста квашеная хрустящая

Минск, Октябрьский

Мускатная тыква

2 р.

Мускатная тыква

Минск, Октябрьский

0.80 р.

Картофель домашний

Минск, Октябрьский

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Помидоры 2 банки по 3 л .

10 р.

Помидоры 2 банки по 3 л .

Минск, Октябрьский

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картофель

0.70 р.

картофель

Минск, Октябрьский

капуста

0.80 р.

капуста

Минск, Октябрьский

Нут, фасоль

5 р.

Нут, фасоль

Минск, Октябрьский

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Картофель крупный

0.60 р.

Картофель крупный

Минск, Октябрьский

0.60 р.

Картофель крупный

Минск, Октябрьский

Свежий горький перец

1 р.

Свежий горький перец

Минск, Октябрьский

Кабачки

1 р.

Кабачки

Минск, Октябрьский

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Картофель домашний Галла

0.80 р.

Картофель домашний Галла

Минск, Октябрьский

Картофель

0.70 р.

Картофель

Минск, Октябрьский

Квашенная капуста, соленые огурцы и помидоры

6 р.

Квашенная капуста, соленые огурцы и помидоры

Минск, Октябрьский

Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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