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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Октябрьском районе Минска

Диск

20 р.

Диск

Минск, Октябрьский

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Пилки для реноватора KWB (Немец)

230 р.

Пилки для реноватора KWB (Немец)

Минск, Октябрьский

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Диск пильный MAKITA

20 р.

Диск пильный MAKITA

Минск, Октябрьский

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Зарядное wortex

35 р.

Зарядное wortex

Минск, Октябрьский

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Фрезы для деревообработки( Вагонка, Плинтус и тд)

25 р.

Фрезы для деревообработки( Вагонка, Плинтус и тд)

Минск, Октябрьский

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Слесарный инструмент

25 р.

Слесарный инструмент

Минск, Октябрьский

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Фрез коронка по бетону 100 мм

50 р.

Фрез коронка по бетону 100 мм

Минск, Октябрьский

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круги шлифовальные 150мм ,р320, 6отв.

60 р.

круги шлифовальные 150мм ,р320, 6отв.

Минск, Октябрьский

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Новый алмазный диск MODECO (230 mm)

75 р.

Новый алмазный диск MODECO (230 mm)

Минск, Октябрьский

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Фрезы дисковые СССР 80х4,0 тип 2 и 80х5,0 тип 2

Договорная

Фрезы дисковые СССР 80х4,0 тип 2 и 80х5,0 тип 2

Минск, Октябрьский

Полотна для bosch аллигатор

250 р.

Полотна для bosch аллигатор

Минск, Октябрьский

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Distar диск

90 р.

Distar диск

Минск, Октябрьский

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Свёрла по металлу Wurth.

50 р.

Свёрла по металлу Wurth.

Минск, Октябрьский

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Аккумулятор Makita 18v 3Ah

90 р.

Аккумулятор Makita 18v 3Ah

Минск, Октябрьский

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Коронка алмазная

90 р.

Коронка алмазная

Минск, Октябрьский

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Пильный диск Makita Makblade Plus B-32605 Z80

290 р.

Пильный диск Makita Makblade Plus B-32605 Z80

Минск, Октябрьский

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Аккумуляторы Bosch

160 р.

Аккумуляторы Bosch

Минск, Октябрьский

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Насадки для bosch 12v-15fc/12v-35 fc

140 р.

Насадки для bosch 12v-15fc/12v-35 fc

Минск, Октябрьский

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Щётка чашечная для УШМ. М14, d 115 мм.

11 р.

Щётка чашечная для УШМ. М14, d 115 мм.

Минск, Октябрьский

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Смт 792

150 р.

Смт 792

Минск, Октябрьский

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Круг отрезной 230х2,0х22,23

2.50 р.

Круг отрезной 230х2,0х22,23

Минск, Октябрьский

Конусное сверло KERN 4-32

35 р.

Конусное сверло KERN 4-32

Минск, Октябрьский

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Круг алмазный отрезной 350х3,2х10х25,4/20мм

120 р.

Круг алмазный отрезной 350х3,2х10х25,4/20мм

Минск, Октябрьский

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Круг алмазный отрезной 300х3,2х10х25,4/20мм

140 р.

Круг алмазный отрезной 300х3,2х10х25,4/20мм

Минск, Октябрьский

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Диск по бетону 180мм

20 р.

Диск по бетону 180мм

Минск, Октябрьский

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Лезвие для реноватора

15 р.

Лезвие для реноватора

Минск, Октябрьский

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Зарядное Dewalt

100 р.

Зарядное Dewalt

Минск, Октябрьский

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Ручка для перфоратора, болгарки

10 р.

Ручка для перфоратора, болгарки

Минск, Октябрьский

Пильный диск Makita Makblade Plus B-32605 Z80 +5гр

355 р.

Пильный диск Makita Makblade Plus B-32605 Z80 +5гр

Минск, Октябрьский

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Сверлильный патрон, конус Морзе

90 р.

Сверлильный патрон, конус Морзе

Минск, Октябрьский

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Чемодан к электрорубанку.

30 р.

Чемодан к электрорубанку.

Минск, Октябрьский

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Алмазная шарошка,брусок алмазный

10 р.

Алмазная шарошка,брусок алмазный

Минск, Октябрьский

Зенковка

6 р.

Зенковка

Минск, Октябрьский

Патрон для резки металла

40 р.

Патрон для резки металла

Минск, Октябрьский

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Стойка опорная телескопическая 3.7 м

40 р.

Стойка опорная телескопическая 3.7 м

Минск, Октябрьский

Коронка алмазная Trio-Diamond

10 р.

Коронка алмазная Trio-Diamond

Минск, Октябрьский

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Алмазный магнитный подрозетник DISTAR(Оригинал)

175 р.

Алмазный магнитный подрозетник DISTAR(Оригинал)

Минск, Октябрьский

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Алмазный диск DISTAR d125

40 р.

Алмазный диск DISTAR d125

Минск, Октябрьский

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Патроны сверлильные.

Договорная

Патроны сверлильные.

Минск, Октябрьский

Новые фрезы

100 р.

Новые фрезы

Минск, Октябрьский

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Оправки для сверлильных патронов с конусом Морзе

10 р.

Оправки для сверлильных патронов с конусом Морзе

Минск, Октябрьский

Металлический стол (верстак) 126*41*86

320 р.

Металлический стол (верстак) 126*41*86

Минск, Октябрьский

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Диски шлифовальные ,3М 3.2 толщина

5 р.

Диски шлифовальные ,3М 3.2 толщина

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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