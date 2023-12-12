Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Октябрьском районе Минска
20 р.
Диск
Минск, Октябрьский
230 р.
Пилки для реноватора KWB (Немец)
Минск, Октябрьский
20 р.
Диск пильный MAKITA
Минск, Октябрьский
35 р.
Зарядное wortex
Минск, Октябрьский
25 р.
Фрезы для деревообработки( Вагонка, Плинтус и тд)
Минск, Октябрьский
25 р.
Слесарный инструмент
Минск, Октябрьский
50 р.
Фрез коронка по бетону 100 мм
Минск, Октябрьский
60 р.
круги шлифовальные 150мм ,р320, 6отв.
Минск, Октябрьский
75 р.
Новый алмазный диск MODECO (230 mm)
Минск, Октябрьский
Договорная
Фрезы дисковые СССР 80х4,0 тип 2 и 80х5,0 тип 2
Минск, Октябрьский
250 р.
Полотна для bosch аллигатор
Минск, Октябрьский
90 р.
Distar диск
Минск, Октябрьский
50 р.
Свёрла по металлу Wurth.
Минск, Октябрьский
90 р.
Аккумулятор Makita 18v 3Ah
Минск, Октябрьский
90 р.
Коронка алмазная
Минск, Октябрьский
290 р.
Пильный диск Makita Makblade Plus B-32605 Z80
Минск, Октябрьский
160 р.
Аккумуляторы Bosch
Минск, Октябрьский
140 р.
Насадки для bosch 12v-15fc/12v-35 fc
Минск, Октябрьский
11 р.
Щётка чашечная для УШМ. М14, d 115 мм.
Минск, Октябрьский
150 р.
Смт 792
Минск, Октябрьский
2.50 р.
Круг отрезной 230х2,0х22,23
Минск, Октябрьский
35 р.
Конусное сверло KERN 4-32
Минск, Октябрьский
120 р.
Круг алмазный отрезной 350х3,2х10х25,4/20мм
Минск, Октябрьский
140 р.
Круг алмазный отрезной 300х3,2х10х25,4/20мм
Минск, Октябрьский
20 р.
Диск по бетону 180мм
Минск, Октябрьский
15 р.
Лезвие для реноватора
Минск, Октябрьский
100 р.
Зарядное Dewalt
Минск, Октябрьский
10 р.
Ручка для перфоратора, болгарки
Минск, Октябрьский
355 р.
Пильный диск Makita Makblade Plus B-32605 Z80 +5гр
Минск, Октябрьский
90 р.
Сверлильный патрон, конус Морзе
Минск, Октябрьский
30 р.
Чемодан к электрорубанку.
Минск, Октябрьский
10 р.
Алмазная шарошка,брусок алмазный
Минск, Октябрьский
6 р.
Зенковка
Минск, Октябрьский
40 р.
Патрон для резки металла
Минск, Октябрьский
40 р.
Стойка опорная телескопическая 3.7 м
Минск, Октябрьский
10 р.
Коронка алмазная Trio-Diamond
Минск, Октябрьский
175 р.
Алмазный магнитный подрозетник DISTAR(Оригинал)
Минск, Октябрьский
40 р.
Алмазный диск DISTAR d125
Минск, Октябрьский
Договорная
Патроны сверлильные.
Минск, Октябрьский
100 р.
Новые фрезы
Минск, Октябрьский
10 р.
Оправки для сверлильных патронов с конусом Морзе
Минск, Октябрьский
320 р.
Металлический стол (верстак) 126*41*86
Минск, Октябрьский
5 р.
Диски шлифовальные ,3М 3.2 толщина
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный