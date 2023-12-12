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Товары от Куфар Маркета

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Компьютерная техника

Оргтехника в Октябрьском районе Минска

Принтер Лазерный HP 1020

160 р.

Принтер Лазерный HP 1020

Минск, Октябрьский

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Принтер лазерный Hewlett Packard LaserJet HP LJ 6L

75 р.

Принтер лазерный Hewlett Packard LaserJet HP LJ 6L

Минск, Октябрьский

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Hp419WIFI, цветной 3в1, заводское СНПЧ

380 р.

Hp419WIFI, цветной 3в1, заводское СНПЧ

Минск, Октябрьский

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Принтер Лазерный Samsung Xpress M2022

249 р.

Принтер Лазерный Samsung Xpress M2022

Минск, Октябрьский

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Принтер Лазерный Samsung ML-1640

199 р.

Принтер Лазерный Samsung ML-1640

Минск, Октябрьский

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Фотобумага.

15 р.

Фотобумага.

Минск, Октябрьский

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Фотобумага

10 р.

Фотобумага

Минск, Октябрьский

МФУ принтер сканер

50 р.

МФУ принтер сканер

Минск, Октябрьский

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Мфу

350 р.

Мфу

Минск, Октябрьский

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FDM принтер Creality Ender-3 Pro

650 р.

FDM принтер Creality Ender-3 Pro

Минск, Октябрьский

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Картридж Canon PG-512 Black

70 р.

Картридж Canon PG-512 Black

Минск, Октябрьский

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Картридж Canon PGI-525 черный

40 р.

Картридж Canon PGI-525 черный

Минск, Октябрьский

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Принтер Xerox

120 р.

Принтер Xerox

Минск, Октябрьский

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Картридж Для Принтера Epson T0481 - T0486

25 р.

Картридж Для Принтера Epson T0481 - T0486

Минск, Октябрьский

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Картриджи Для Принтера Lexmark 17G0050 17G0060

10 р.

Картриджи Для Принтера Lexmark 17G0050 17G0060

Минск, Октябрьский

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Факс

40 р.

Факс

Минск, Октябрьский

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Сканер Epson Perfection V19

108.99 р.

Сканер Epson Perfection V19

Минск, Октябрьский

Факс panasonic

60 р.

Факс panasonic

Минск, Октябрьский

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Принтер Epson

200 р.

Принтер Epson

Минск, Октябрьский

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Картридж

10 р.

Картридж

Минск, Октябрьский

Принтер, МФУ Epson Stylus TX 119

Договорная

Принтер, МФУ Epson Stylus TX 119

Минск, Октябрьский

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Картридж Самсунг

Договорная

Картридж Самсунг

Минск, Октябрьский

Картридж

20 р.

Картридж

Минск, Октябрьский

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МФУ лазерный Samsung scx 4200

250 р.

МФУ лазерный Samsung scx 4200

Минск, Октябрьский

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400 р.

3d принтер wanhao i3

Минск, Октябрьский

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Принтер Samsung ML-1210

120 р.

Принтер Samsung ML-1210

Минск, Октябрьский

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Принтер HP

30 р.

Принтер HP

Минск, Октябрьский

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Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир

280 р.

Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир

Минск, Октябрьский

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Принтер лазерный

Договорная

Принтер лазерный

Минск, Октябрьский

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Принтер

250 р.

Принтер

Минск, Октябрьский

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Кабель USB 2.0 Type-A/USB 2.0 Type-B, черный, 1,5м

5 р.

Кабель USB 2.0 Type-A/USB 2.0 Type-B, черный, 1,5м

Минск, Октябрьский

Сканер

Договорная

Сканер

Минск, Октябрьский

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Принтер kuocera fs-1040

400 р.

Принтер kuocera fs-1040

Минск, Октябрьский

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Принтер- сканер МФУ Ricoh SP 220SNw

400 р.

Принтер- сканер МФУ Ricoh SP 220SNw

Минск, Октябрьский

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Кабель USB-A to USB-B принтерный 1.8 м

2 р.

Кабель USB-A to USB-B принтерный 1.8 м

Минск, Октябрьский

Картридж Canon PFI-102BK

Договорная

Картридж Canon PFI-102BK

Минск, Октябрьский

Принтер

920 р.

Принтер

Минск, Октябрьский

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Лазерный принтер Hewlett Packard LaserJet HP 6L

79 р.

Лазерный принтер Hewlett Packard LaserJet HP 6L

Минск, Октябрьский

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Картридж Sharp MX-235GT

Договорная

Картридж Sharp MX-235GT

Минск, Октябрьский

Canon CanoScan LiDE 25 

70 р.

Canon CanoScan LiDE 25 

Минск, Октябрьский

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Копировальный аппарат

20 р.

Копировальный аппарат

Минск, Октябрьский

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МФУ Kyocera Mita ECOSYS M2735dw

2 500 р.

МФУ Kyocera Mita ECOSYS M2735dw

Минск, Октябрьский

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Принтер Canon

150 р.

Принтер Canon

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Онлайн-заказ

41.02 р.

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Онлайн-заказ

26.03 р.

Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Онлайн-заказ

477.20 р.

Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Онлайн-заказ

36 р.

Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Онлайн-заказ

137.60 р.

Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Онлайн-заказ

128.70 р.

Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Онлайн-заказ

102.70 р.

Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Онлайн-заказ

99.20 р.

Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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