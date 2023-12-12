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Ремонт и стройкаОкна и двери

Окна в Октябрьском районе Минска

Стеклопакеты

400 р.

Стеклопакеты

Минск, Октябрьский

150 р.

Балконный блок

Минск, Октябрьский

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Балконный блок + балконная дверь

100 р.

Балконный блок + балконная дверь

Минск, Октябрьский

Окна ПВХ недорого

Договорная

Окна ПВХ недорого

Минск, Октябрьский

Окна

Договорная

Окна

Минск, Октябрьский

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Окна 800*1250 Двери ПВХ Балконные рамы

145 р.

Окна 800*1250 Двери ПВХ Балконные рамы

Минск, Октябрьский

Окно глухое КВЕ 660*1280

145 р.

Окно глухое КВЕ 660*1280

Минск, Октябрьский

Стандартное окно для беседки террасы

Договорная

Стандартное окно для беседки террасы

Минск, Октябрьский

Балконный блок/балконная рама ПВХ

Договорная

Балконный блок/балконная рама ПВХ

Минск, Октябрьский

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Стеклопакет с трещиной с одной стороны в дар

Бесплатно

Стеклопакет с трещиной с одной стороны в дар

Минск, Октябрьский

Балконная Рама (Алюминиевая)

Договорная

Балконная Рама (Алюминиевая)

Минск, Октябрьский

Окна ПВХ любого размера под заказ не дорого.

Договорная

Окна ПВХ любого размера под заказ не дорого.

Минск, Октябрьский

Балконная рама ПВХ 2900*1380

732 р.

Балконная рама ПВХ 2900*1380

Минск, Октябрьский

Окно ПВХ

350 р.

Окно ПВХ

Минск, Октябрьский

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Балконная дверь ПВХ 700*2210

339 р.

Балконная дверь ПВХ 700*2210

Минск, Октябрьский

Окно ПВХ в пол Rehau Grazio 2090-1740 распашное

822 р.

Окно ПВХ в пол Rehau Grazio 2090-1740 распашное

Минск, Октябрьский

ЦЕНА.Рольставни на беседки, веранды, окна.

Договорная

ЦЕНА.Рольставни на беседки, веранды, окна.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Акция. Роллеты на окна (рольставни). ЦЕНА на 2023г

Договорная

Акция. Роллеты на окна (рольставни). ЦЕНА на 2023г

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеклопакеты и створка двери

199 р.

Стеклопакеты и створка двери

Минск, Октябрьский

Остекление оконное и створка дверная с остеклением

120 р.

Остекление оконное и створка дверная с остеклением

Минск, Октябрьский

Окна ПВХ однокамерный стеклопакет

Договорная

Окна ПВХ однокамерный стеклопакет

Минск, Октябрьский

Окна ПВХ

80 р.

Окна ПВХ

Минск, Октябрьский

Окно, стеклопакет с рамой.

330 р.

Окно, стеклопакет с рамой.

Минск, Октябрьский

Окна пвх ,балконные рамы по низким ценам .

Договорная

Окна пвх ,балконные рамы по низким ценам .

Минск, Октябрьский

Окна пвх ,балконные рамы по низким ценам.

Договорная

Окна пвх ,балконные рамы по низким ценам.

Минск, Октябрьский

Окно 1340*1290

270 р.

Окно 1340*1290

Минск, Октябрьский

Ручки для окон пвх

Договорная

Ручки для окон пвх

Минск, Октябрьский

Дверь ПВХ балконная с окном

300 р.

Дверь ПВХ балконная с окном

Минск, Октябрьский

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Стеклопакеты

100 р.

Стеклопакеты

Минск, Октябрьский

Стеклопакеты

Договорная

Стеклопакеты

Минск, Октябрьский

Стеклопакеты 12 шт. от разборки, самовывоз

220 р.

Стеклопакеты 12 шт. от разборки, самовывоз

Минск, Октябрьский

Окно

550 р.

Окно

Минск, Октябрьский

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Окна ПВХ НОВЫЕ

500 р.

Окна ПВХ НОВЫЕ

Минск, Октябрьский

Рамы, окна

1 р.

Рамы, окна

Минск, Октябрьский

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Пакет(однокамерный)

10 р.

Пакет(однокамерный)

Минск, Октябрьский

Стеклопакеты бесплатно

Договорная

Стеклопакеты бесплатно

Минск, Октябрьский

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5 окон без рамы

Бесплатно

5 окон без рамы

Минск, Октябрьский

Рама балконная алюминиевая

300 р.

Рама балконная алюминиевая

Минск, Октябрьский

Стеклопакеты

60 р.

Стеклопакеты

Минск, Октябрьский

Окно не стандартных размеров для дома и дачи

165 р.

Окно не стандартных размеров для дома и дачи

Минск, Октябрьский

Стеклопакет

280 р.

Стеклопакет

Минск, Октябрьский

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Балконная рама из ПВХ и Алюминия,окна пвх

Договорная

Балконная рама из ПВХ и Алюминия,окна пвх

Минск, Октябрьский

Акция. Роллеты на окна, гаражные, для беседок.

Договорная

Акция. Роллеты на окна, гаражные, для беседок.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Договорная

Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Москитные сетки восстановление ремонт

18 р.

Москитные сетки восстановление ремонт

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
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