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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Октябрьском районе Минска

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА

430 р.

Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite

170 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Аппарат для перманент

350 р.

Аппарат для перманент

Минск, Октябрьский

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Лампа лупа

130 р.

Лампа лупа

Минск, Октябрьский

Кресло реклайнер с электроприводом (черный) РАСПРОДАЖА

1 320 р.

Кресло реклайнер с электроприводом (черный) РАСПРОДАЖА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Лампа лупа косметическая

180 р.

Лампа лупа косметическая

Минск, Октябрьский

Костюмы для lpg массажа ( 8 женских и 1 мужской)

150 р.

Костюмы для lpg массажа ( 8 женских и 1 мужской)

Минск, Октябрьский

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

190 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Аппарат для Моментального загара Aura

Договорная

Аппарат для Моментального загара Aura

Минск, Октябрьский

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Парикмахерская подставка (черный)

100 р.

Парикмахерская подставка (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кресло косметологическое КК-6906

1 000 р.

Кресло косметологическое КК-6906

Минск, Октябрьский

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Гримерное зеркало в идеальном состоянии

Договорная

Гримерное зеркало в идеальном состоянии

Минск, Октябрьский

Белая кушетка

210 р.

Белая кушетка

Минск, Октябрьский

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Штатив напольный для болванки парикмахерской

50 р.

Штатив напольный для болванки парикмахерской

Минск, Октябрьский

Аппарат B-flexy

Договорная

Аппарат B-flexy

Минск, Октябрьский

Аппарат для моментального загара Tan.Lite 32000

650 р.

Аппарат для моментального загара Tan.Lite 32000

Минск, Октябрьский

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Ким 8 новый

1 200 р.

Ким 8 новый

Минск, Октябрьский

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Тренога для педикюра

80 р.

Тренога для педикюра

Минск, Октябрьский

Столик-тележка косметологический

80 р.

Столик-тележка косметологический

Минск, Октябрьский

Стол для маникюра

200 р.

Стол для маникюра

Минск, Октябрьский

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Массажный стол Atlas Sport складной 2-с 60 см деревянный (чёрный) ВЫСТАВОЧНЫЙ ВАРИАНТ

345 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с 60 см деревянный (чёрный) ВЫСТАВОЧНЫЙ ВАРИАНТ

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Массажный стол складной Atlas sport STRONG (70 см 3-с) бежевый. УЦЕНКА

500 р.

Массажный стол складной Atlas sport STRONG (70 см 3-с) бежевый. УЦЕНКА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Аренда аппарата b-flexy vortex

Договорная

Аренда аппарата b-flexy vortex

Минск, Октябрьский

Аппарат для т

Договорная

Аппарат для т

Минск, Октябрьский

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Ресепшн

300 р.

Ресепшн

Минск, Октябрьский

Кресло педикюрное новое СРОЧНО

600 р.

Кресло педикюрное новое СРОЧНО

Минск, Октябрьский

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Сушуар

Договорная

Сушуар

Минск, Октябрьский

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Мебель

450 р.

Мебель

Минск, Октябрьский

Зеркало двухстороннее, напольное, парикмахерское

740 р.

Зеркало двухстороннее, напольное, парикмахерское

Минск, Октябрьский

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Диодный аппарат для лазерной эпиляции Epileon

20 500 р.

Диодный аппарат для лазерной эпиляции Epileon

Минск, Октябрьский

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Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)

610 р.

Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кушетка косметологическая

227 р.

Кушетка косметологическая

Минск, Октябрьский

Эндосфера - аппарат для коррекции фигуры

10 200 р.

Эндосфера - аппарат для коррекции фигуры

Минск, Октябрьский

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Продам ARAMO SMART

900 р.

Продам ARAMO SMART

Минск, Октябрьский

Полка для гель лаков

35 р.

Полка для гель лаков

Минск, Октябрьский

Стол для бровиста/визажиста СРОЧНО

600 р.

Стол для бровиста/визажиста СРОЧНО

Минск, Октябрьский

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Маникюрный стол

150 р.

Маникюрный стол

Минск, Октябрьский

Солярий MegaSun Space 2000

Договорная

Солярий MegaSun Space 2000

Минск, Октябрьский

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KERASTASE Прибор для очищения/массажа кожи головы

Договорная

KERASTASE Прибор для очищения/массажа кожи головы

Минск, Октябрьский

Кресло для мастера

110 р.

Кресло для мастера

Минск, Октябрьский

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Манипула для аппарата лазерной эпиляции Epileon

8 700 р.

Манипула для аппарата лазерной эпиляции Epileon

Минск, Октябрьский

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Аппарат лазерной эпиляции Epileon

20 000 р.

Аппарат лазерной эпиляции Epileon

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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