Оборудование для салонов красоты в Октябрьском районе Минска
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
430 р.
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite
Минск, Октябрьский
350 р.
Аппарат для перманент
Минск, Октябрьский
130 р.
Лампа лупа
Минск, Октябрьский
1 320 р.
Кресло реклайнер с электроприводом (черный) РАСПРОДАЖА
Минск, Октябрьский
180 р.
Лампа лупа косметическая
Минск, Октябрьский
150 р.
Костюмы для lpg массажа ( 8 женских и 1 мужской)
Минск, Октябрьский
190 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)
Минск, Октябрьский
Договорная
Аппарат для Моментального загара Aura
Минск, Октябрьский
100 р.
Парикмахерская подставка (черный)
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Кресло косметологическое КК-6906
Минск, Октябрьский
Договорная
Гримерное зеркало в идеальном состоянии
Минск, Октябрьский
210 р.
Белая кушетка
Минск, Октябрьский
50 р.
Штатив напольный для болванки парикмахерской
Минск, Октябрьский
Договорная
Аппарат B-flexy
Минск, Октябрьский
650 р.
Аппарат для моментального загара Tan.Lite 32000
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Ким 8 новый
Минск, Октябрьский
80 р.
Тренога для педикюра
Минск, Октябрьский
80 р.
Столик-тележка косметологический
Минск, Октябрьский
200 р.
Стол для маникюра
Минск, Октябрьский
345 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с 60 см деревянный (чёрный) ВЫСТАВОЧНЫЙ ВАРИАНТ
Минск, Октябрьский
500 р.
Массажный стол складной Atlas sport STRONG (70 см 3-с) бежевый. УЦЕНКА
Минск, Октябрьский
Договорная
Аренда аппарата b-flexy vortex
Минск, Октябрьский
Договорная
Аппарат для т
Минск, Октябрьский
300 р.
Ресепшн
Минск, Октябрьский
600 р.
Кресло педикюрное новое СРОЧНО
Минск, Октябрьский
Договорная
Сушуар
Минск, Октябрьский
450 р.
Мебель
Минск, Октябрьский
740 р.
Зеркало двухстороннее, напольное, парикмахерское
Минск, Октябрьский
20 500 р.
Диодный аппарат для лазерной эпиляции Epileon
Минск, Октябрьский
610 р.
Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)
Минск, Октябрьский
227 р.
Кушетка косметологическая
Минск, Октябрьский
10 200 р.
Эндосфера - аппарат для коррекции фигуры
Минск, Октябрьский
900 р.
Продам ARAMO SMART
Минск, Октябрьский
35 р.
Полка для гель лаков
Минск, Октябрьский
600 р.
Стол для бровиста/визажиста СРОЧНО
Минск, Октябрьский
150 р.
Маникюрный стол
Минск, Октябрьский
Договорная
Солярий MegaSun Space 2000
Минск, Октябрьский
Договорная
KERASTASE Прибор для очищения/массажа кожи головы
Минск, Октябрьский
110 р.
Кресло для мастера
Минск, Октябрьский
8 700 р.
Манипула для аппарата лазерной эпиляции Epileon
Минск, Октябрьский
20 000 р.
Аппарат лазерной эпиляции Epileon
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский