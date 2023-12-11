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Объективы для фотоаппаратов в Октябрьском районе Минска

Canon 28-105 3.5-4.5 ultrasonic

230 р.

Canon 28-105 3.5-4.5 ultrasonic

Минск, Октябрьский

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Sigma mc11 конвертер с EF на FE

400 р.

Sigma mc11 конвертер с EF на FE

Минск, Октябрьский

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Чехол для объектива

15 р.

Чехол для объектива

Минск, Октябрьский

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Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-

60 р.

Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-

Минск, Октябрьский

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Монокуляр для телефона

10 р.

Монокуляр для телефона

Минск, Октябрьский

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16-50 14 2.8 55-200 27 XF fujinon fujifilm

520 р.

16-50 14 2.8 55-200 27 XF fujinon fujifilm

Минск, Октябрьский

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TTArtisan 40/2.8 macro aka xf fujinon

390 р.

TTArtisan 40/2.8 macro aka xf fujinon

Минск, Октябрьский

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Объектив для фотоаппарата

15 р.

Объектив для фотоаппарата

Минск, Октябрьский

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Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (SEL2870)

320 р.

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (SEL2870)

Минск, Октябрьский

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Объектив FUJINON XF 56mm F1.2R

2 050 р.

Объектив FUJINON XF 56mm F1.2R

Минск, Октябрьский

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Canon EF 135mm f/2.0L USM

1 900 р.

Canon EF 135mm f/2.0L USM

Минск, Октябрьский

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Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

1 800 р.

Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

Минск, Октябрьский

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Canon EF 14mm f/2.8L II USM

2 800 р.

Canon EF 14mm f/2.8L II USM

Минск, Октябрьский

Обьектив Carl Zeiss Jena Tessar 1:6.3.

200 р.

Обьектив Carl Zeiss Jena Tessar 1:6.3.

Минск, Октябрьский

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Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II

500 р.

Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II

Минск, Октябрьский

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Canon 50mm f/1.8

250 р.

Canon 50mm f/1.8

Минск, Октябрьский

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Tamron SP 70-200mm F/2.8 для Canon Di VC USD

2 700 р.

Tamron SP 70-200mm F/2.8 для Canon Di VC USD

Минск, Октябрьский

12/2.0 samyang aka fujinon fujifilm XF CРОЧНО

610 р.

12/2.0 samyang aka fujinon fujifilm XF CРОЧНО

Минск, Октябрьский

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f/3.5-5.6G

800 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f/3.5-5.6G

Минск, Октябрьский

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Объектив Panagor 135mm f/2.8 на Nikon

120 р.

Объектив Panagor 135mm f/2.8 на Nikon

Минск, Октябрьский

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Объектив Canon EF 55-250mm 1:4-5.6 IS ll

500 р.

Объектив Canon EF 55-250mm 1:4-5.6 IS ll

Минск, Октябрьский

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Canon 85mm f1.8 USM

370 р.

Canon 85mm f1.8 USM

Минск, Октябрьский

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Canon 50mm f/1.2L USM

2 700 р.

Canon 50mm f/1.2L USM

Минск, Октябрьский

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Объектив SONY E 55-210 mm

775 р.

Объектив SONY E 55-210 mm

Минск, Октябрьский

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Объектив Canon EF 40mm. Macro 0,3m/0,98ft

500 р.

Объектив Canon EF 40mm. Macro 0,3m/0,98ft

Минск, Октябрьский

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canon 85 1.8 USM

900 р.

canon 85 1.8 USM

Минск, Октябрьский

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Canon EF-S 17-55 2.8 IS

1 200 р.

Canon EF-S 17-55 2.8 IS

Минск, Октябрьский

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Объектив Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS (SEL55210) B

530 р.

Объектив Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS (SEL55210) B

Минск, Октябрьский

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ОБЪЕКТИВ SONY E 16-55mm F2.8G (SEL1655G)

2 790 р.

ОБЪЕКТИВ SONY E 16-55mm F2.8G (SEL1655G)

Минск, Октябрьский

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Объектив Quantaray AF 70-300 mm F 4-5.6macro nikon

200 р.

Объектив Quantaray AF 70-300 mm F 4-5.6macro nikon

Минск, Октябрьский

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Фотоаппарат Nikon D3200

250 р.

Фотоаппарат Nikon D3200

Минск, Октябрьский

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Nikon 50 1.8D

250 р.

Nikon 50 1.8D

Минск, Октябрьский

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Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III

580 р.

Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III

Минск, Октябрьский

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Canon RF 50 мм f1.8

570 р.

Canon RF 50 мм f1.8

Минск, Октябрьский

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Canon TS-E 24mm f/3.5 II

3 000 р.

Canon TS-E 24mm f/3.5 II

Минск, Октябрьский

Объектив Sony SEL1018

1 900 р.

Объектив Sony SEL1018

Минск, Октябрьский

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Panasonic LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 (H-F008)

1 000 р.

Panasonic LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 (H-F008)

Минск, Октябрьский

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Samyang 85mm 1.4 Canon EF

599 р.

Samyang 85mm 1.4 Canon EF

Минск, Октябрьский

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Объектив Samyang Xeen 50mm T1.5 Pro Canon EF

4 290 р.

Объектив Samyang Xeen 50mm T1.5 Pro Canon EF

Минск, Октябрьский

Кино объектив Xeen 24mm T1.5 , Байонет: Canon EF

4 290 р.

Кино объектив Xeen 24mm T1.5 , Байонет: Canon EF

Минск, Октябрьский

Fujinon XF 56mm F1.2 R

Договорная

Fujinon XF 56mm F1.2 R

Минск, Октябрьский

ОБЪЕКТИВ CANON EF-M 18-55MM F3.5-5.6 IS STM

600 р.

ОБЪЕКТИВ CANON EF-M 18-55MM F3.5-5.6 IS STM

Минск, Октябрьский

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Объектив, анаморфотная насадка

70 р.

Объектив, анаморфотная насадка

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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