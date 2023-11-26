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ЭлектроникаАудиотехника

CD проигрыватели и плееры в Октябрьском районе Минска

магнитофон бумбокс

70 р.

магнитофон бумбокс

Минск, Октябрьский

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SONY CDP XA 5 ES. CDplayer

Договорная

SONY CDP XA 5 ES. CDplayer

Минск, Октябрьский

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Marantz CD 67SE

470 р.

Marantz CD 67SE

Минск, Октябрьский

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CD ченджер sony

20 р.

CD ченджер sony

Минск, Октябрьский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
CD Panasonic SL-SX300 Japan

Договорная

CD Panasonic SL-SX300 Japan

Минск, Московский

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CD Плеер

30 р.

CD Плеер

Минск, Фрунзенский

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Проигрыватель CD Kenwood DPF-R4010

100 р.

Проигрыватель CD Kenwood DPF-R4010

Минск, Фрунзенский

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Домашний кинотеатр BBK DK1070S

330 р.

Домашний кинотеатр BBK DK1070S

Минск, Партизанский

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Проигрыватель CD Sony CDP-S7 аналог CDP-X222ES

700 р.

Проигрыватель CD Sony CDP-S7 аналог CDP-X222ES

Минск, Центральный

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Cd проигрыватель TEAC CD-P1120

200 р.

Cd проигрыватель TEAC CD-P1120

Минск, Советский

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Французский язык оригинальное аудирование

10 р.

Французский язык оригинальное аудирование

Минск, Центральный

Магнитофон

150 р.

Магнитофон

Минск, Московский

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Проигрыватель JVC XL-Z132

230 р.

Проигрыватель JVC XL-Z132

Минск, Фрунзенский

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CD плеер Sony Walkman D-E340 в хорошем состоянии.

150 р.

CD плеер Sony Walkman D-E340 в хорошем состоянии.

Минск, Фрунзенский

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Магнитола LG

80 р.

Магнитола LG

Минск, Центральный

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Магнитола (бумбокс) Panasonic RX-D15

75 р.

Магнитола (бумбокс) Panasonic RX-D15

Минск, Советский

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Sony музыкальный комплекс

650 р.

Sony музыкальный комплекс

Минск, Фрунзенский

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Проигрыватель SONY

60 р.

Проигрыватель SONY

Минск, Ленинский

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CD- проигрыватель SONY CDP-555ESD

1 500 р.

CD- проигрыватель SONY CDP-555ESD

Минск, Фрунзенский

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CD-Плеер,все как на фото

15 р.

CD-Плеер,все как на фото

Минск, Первомайский

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СД плеер для audio

35 р.

СД плеер для audio

Минск, Первомайский

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CEC TL51 XR пассиковый проигрыватель CD

3 300 р.

CEC TL51 XR пассиковый проигрыватель CD

Минск, Фрунзенский

Магнитофон Панассоник

30 р.

Магнитофон Панассоник

Минск, Первомайский

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2 СD диска с песнями Григория Лепса

6 р.

2 СD диска с песнями Григория Лепса

Минск, Первомайский

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Коробки для дисков slim(тонкие)

0.40 р.

Коробки для дисков slim(тонкие)

Минск, Первомайский

Дека ,Tochiba,Technics,CD Technics

220 р.

Дека ,Tochiba,Technics,CD Technics

Минск, Заводской

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Pioneer PD-Z570T

150 р.

Pioneer PD-Z570T

Минск, Заводской

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Передняя панель магнитолы

Договорная

Передняя панель магнитолы

Минск, Первомайский

Плееры MP3 CD

Договорная

Плееры MP3 CD

Минск, Заводской

Cd проигрыватель toshiba

150 р.

Cd проигрыватель toshiba

Минск, Фрунзенский

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Cd проигрыватель toshiba

150 р.

Cd проигрыватель toshiba

Минск, Фрунзенский

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Cd проигрыватель sony

120 р.

Cd проигрыватель sony

Минск, Фрунзенский

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TASCAM RC-32.

70 р.

TASCAM RC-32.

Минск, Заводской

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AudioCD отечественные и коллекция журнала ''Stereo

Договорная

AudioCD отечественные и коллекция журнала ''Stereo

Минск, Партизанский

AudioCD иностранная музыка (Обновлено)

3 р.

AudioCD иностранная музыка (Обновлено)

Минск, Партизанский

CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 402 Plus

50 р.

CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 402 Plus

Минск, Первомайский

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CD проигрыватель PIONEER PD-91

Договорная

CD проигрыватель PIONEER PD-91

Минск, Фрунзенский

Technics compact disc player SL-PG490

250 р.

Technics compact disc player SL-PG490

Минск, Фрунзенский

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Panasonic SL-S292

50 р.

Panasonic SL-S292

Минск, Ленинский

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Проигрыватель PD-S604

460 р.

Проигрыватель PD-S604

Минск, Первомайский

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Диск новый поворот, 18 выпуск, новый

5 р.

Диск новый поворот, 18 выпуск, новый

Минск, Ленинский

SIDI магнитофон

Договорная

SIDI магнитофон

Минск, Советский

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CD плеер Pioneer PD-S501

390 р.

CD плеер Pioneer PD-S501

Минск, Фрунзенский

Cd плеер Sony + допы

70 р.

Cd плеер Sony + допы

Минск, Фрунзенский

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Звуковое приложение Magic box 2

10 р.

Звуковое приложение Magic box 2

Минск, Фрунзенский

CD-плеер Sony D-V55 с пультом и доп.отсеком

349.99 р.

CD-плеер Sony D-V55 с пультом и доп.отсеком

Минск, Московский

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Подвес CD Technics SL-EH 590

5 р.

Подвес CD Technics SL-EH 590

Минск, Советский

Denon DCD-700AE Japan

610 р.

Denon DCD-700AE Japan

Минск, Фрунзенский

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CD плеер Panasonic

Договорная

CD плеер Panasonic

Минск, Центральный

Cd проигрыватель Sony cdp-xa7es

4 300 р.

Cd проигрыватель Sony cdp-xa7es

Минск, Фрунзенский

Проигрыватель CD SONY CDP 195

130 р.

Проигрыватель CD SONY CDP 195

Минск, Фрунзенский

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CD плееры (есть DVD/mp3/mpeg4 с записью на USB).

40 р.

CD плееры (есть DVD/mp3/mpeg4 с записью на USB).

Минск, Фрунзенский

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SD проигрыватель

110 р.

SD проигрыватель

Минск, Советский

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Проигрыватель CD/HDCD/DVD Vincent SDV-1

300 р.

Проигрыватель CD/HDCD/DVD Vincent SDV-1

Минск, Советский

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Pioneer CDJ-1000 2 штуки

1 200 р.

Pioneer CDJ-1000 2 штуки

Минск, Фрунзенский

Проигрыватель CD Technics 770A

Договорная

Проигрыватель CD Technics 770A

Минск, Первомайский

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CD-ресивер Denon RCD-N9 Hi-Fi

1 800 р.

CD-ресивер Denon RCD-N9 Hi-Fi

Минск, Партизанский

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