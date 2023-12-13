Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Октябрьском районе Минска
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
7 700 р.
Бытовка на стройку, на дачу
Минск, Октябрьский
11 000 р.
Бытовка. СРОЧНО
Минск, Октябрьский
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
23 800 р.
Контейнер рефрижератор 40 футов
Минск, Октябрьский
Договорная
Контейнер морской
Минск, Октябрьский
3 700 р.
Контейнер морской 20 футов
Минск, Октябрьский
900 р.
Вагон, бытовка,строительный склад
Минск, Октябрьский
Договорная
Бытовка
Минск, Октябрьский
2 800 р.
КАРКAC РAЗБОРНЫЙ ДЛЯ ГАPАЖA, АНГАРA, ХOЗБЛOКA
Минск, Октябрьский
900 р.
Бытовка, хозблок, будка.
Минск, Октябрьский
600 р.
Инструменталка, контейнер, бытовка
Минск, Октябрьский
2 299 р.
Бытовка
Минск, Октябрьский
3 820 р.
Морской контейнер 20 футов
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Кунг К-375 ,1980г.выпуска , 1000 р.
Минск, Октябрьский
200 р.
Контейнер металлический 25м2
Минск, Октябрьский
25 000 р.
Домик,бытовка, офис
Минск, Октябрьский
5 150 р.
Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр
Минск, Центральный
2 000 р.
бытовка
Минск, Центральный
4 800 р.
Морской контейнер 20 фут.
Минск, Центральный
3 700 р.
Морские контейнеры 20 и 40 футов. Большой выбор.
Минск, Заводской
1 899.60 р.
Бытовка
Минск, Центральный
3 350 р.
Контейнер морской 8 штук 20.12
Минск, Партизанский
3 960 р.
Контейнер морской 20 -фут
Минск, Ленинский
15 230 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
Договорная
Бытовка
Минск, Первомайский
4 000 р.
Бытовка 9,7х3,10
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
12 600 р.
Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
36 400 р.
Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ
Минск, Центральный
33 000 р.
Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ
Минск, Центральный
5 700 р.
Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
3 800 р.
Морской контейнер 20,40 футов
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
6 400 р.
Бытовка строительная утепленная - зимний вариант
Минск, Центральный
16 250 р.
Бытовка 2.4х6
Минск, Центральный
7 200 р.
Контейнер 40 фут по безналу
Минск, Фрунзенский
4 600 р.
Контейнер 20 фут по безналу
Минск, Фрунзенский
15 770 р.
Бытовка 2.4х6
Минск, Центральный
5 700 р.
Контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
3 350 р.
20 фут 16 штук контейнер морской склад бытовка
Минск, Партизанский
30 000 р.
Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ
Минск, Центральный
5 500 р.
40 фут с доставк разгрузк контейнера морские
Минск, Ленинский
17 400 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка из сэндвич панелей
Минск, Центральный
4 500 р.
Контейнер морской 20 фут под бытовка или торговлю
Минск, Заводской
330 р.
Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аренда рефрижераторного морского контейнера
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Бытовки строительные на стройку дачу вагончики
Минск, Партизанский
Договорная
40 фут с НДС новые контейнер морск склад бытовк
Минск, Ленинский
7 700 р.
Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
5 700 р.
Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
4 800 р.
Морской контейнер 40 фут High Cube
Минск, Заводской
15 480 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель