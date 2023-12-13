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Компьютерная техникаКомплектующие

Блоки питания, аккумуляторы в Октябрьском районе Минска

Блок Питания 500 Ватт Vicsone VP-500s

20 р.

Блок Питания 500 Ватт Vicsone VP-500s

Минск, Октябрьский

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блок питания,обмен на чата провод

Договорная

блок питания,обмен на чата провод

Минск, Октябрьский

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блок питания 12 вольт 2 ампера

7 р.

блок питания 12 вольт 2 ампера

Минск, Октябрьский

Блок питания для ПК ATX 700UB

110 р.

Блок питания для ПК ATX 700UB

Минск, Октябрьский

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Блок питания

120 р.

Блок питания

Минск, Октябрьский

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Блок питания, цена снижена

160 р.

Блок питания, цена снижена

Минск, Октябрьский

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Блок питания серверный 2000W 2000 Ватт

190 р.

Блок питания серверный 2000W 2000 Ватт

Минск, Октябрьский

Доставка
Блок питания 2000W 2000 Ватт до 16 видеокарт

230 р.

Блок питания 2000W 2000 Ватт до 16 видеокарт

Минск, Октябрьский

Доставка
Delux atx 500w p4

30 р.

Delux atx 500w p4

Минск, Октябрьский

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Блок питания к ноутбуку Acer и LCD

30 р.

Блок питания к ноутбуку Acer и LCD

Минск, Октябрьский

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Блок питания Poweman IW-P430J-0. 430W.

38 р.

Блок питания Poweman IW-P430J-0. 430W.

Минск, Октябрьский

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Зарядка HP 90W

25 р.

Зарядка HP 90W

Минск, Октябрьский

Блок питания Chieftec Chieftronic PowerUp GPX750FС

290 р.

Блок питания Chieftec Chieftronic PowerUp GPX750FС

Минск, Октябрьский

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Аккумулятор 18650 Soshine

34 р.

Аккумулятор 18650 Soshine

Минск, Октябрьский

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Зарядник hp type c

40 р.

Зарядник hp type c

Минск, Октябрьский

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Блок питания Cougar VTE X2 650

150 р.

Блок питания Cougar VTE X2 650

Минск, Октябрьский

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Батарея (aккумулятор) L13S3Z61

10 р.

Батарея (aккумулятор) L13S3Z61

Минск, Октябрьский

Блок питания

Договорная

Блок питания

Минск, Октябрьский

Блок питания Вега ,220 вольт

Договорная

Блок питания Вега ,220 вольт

Минск, Октябрьский

Блок питания Philips

40 р.

Блок питания Philips

Минск, Октябрьский

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Блок питания

40 р.

Блок питания

Минск, Октябрьский

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Зарядное устройство для ноутбука

50 р.

Зарядное устройство для ноутбука

Минск, Октябрьский

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MagSafe 2 Power Adapter 60W

50 р.

MagSafe 2 Power Adapter 60W

Минск, Октябрьский

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Блок питания 400w

30 р.

Блок питания 400w

Минск, Октябрьский

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Блок питания

45 р.

Блок питания

Минск, Октябрьский

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Блок питания Corsair RM850 CP-9020196-EU

450 р.

Блок питания Corsair RM850 CP-9020196-EU

Минск, Октябрьский

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Зарядное устройство для компьютера hp.

55 р.

Зарядное устройство для компьютера hp.

Минск, Октябрьский

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Комплектующие

10 р.

Комплектующие

Минск, Октябрьский

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Блок питания Gigabyte 1000w UD1000GM PG5

500 р.

Блок питания Gigabyte 1000w UD1000GM PG5

Минск, Октябрьский

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Блок питания

20 р.

Блок питания

Минск, Октябрьский

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Аккумулятор от ноутбука ASUS k56

5 р.

Аккумулятор от ноутбука ASUS k56

Минск, Октябрьский

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Блок питания 1200W AFOX модульный/ ГАРАНТИЯ

210 р.

Блок питания 1200W AFOX модульный/ ГАРАНТИЯ

Минск, Октябрьский

Топовый GIGABYTE P850GM 80+GOLD/Гарантия

250 р.

Топовый GIGABYTE P850GM 80+GOLD/Гарантия

Минск, Октябрьский

Аккумулятор для ноутбука

30 р.

Аккумулятор для ноутбука

Минск, Октябрьский

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Блок питания

25 р.

Блок питания

Минск, Октябрьский

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Блок питания Powerman IP-410Q3-2.

35 р.

Блок питания Powerman IP-410Q3-2.

Минск, Октябрьский

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Блок питания DELL 90W 19V 4.62A

40 р.

Блок питания DELL 90W 19V 4.62A

Минск, Октябрьский

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Блок питания fujitsu

20 р.

Блок питания fujitsu

Минск, Октябрьский

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Блок питания Corsair RM750 CP-9020195-EU

350 р.

Блок питания Corsair RM750 CP-9020195-EU

Минск, Октябрьский

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24 пин и 8 пин уголоки

25 р.

24 пин и 8 пин уголоки

Минск, Октябрьский

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Зарядное dell

Договорная

Зарядное dell

Минск, Октябрьский

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Блоки питания разные( фото внутри)

9 р.

Блоки питания разные( фото внутри)

Минск, Октябрьский

Аккумуляторная батарея для ноутбука

25 р.

Аккумуляторная батарея для ноутбука

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Блок питания 700w GOLD Enermax

150 р.

Блок питания 700w GOLD Enermax

Гомель

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Онлайн-заказ

1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
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