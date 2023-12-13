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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Октябрьском районе Минска

Решетки на батарею

50 р.

Решетки на батарею

Минск, Октябрьский

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Продам новый радиатор от застройщика

185 р.

Продам новый радиатор от застройщика

Минск, Октябрьский

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Бинокли для радиаторов

7 р.

Бинокли для радиаторов

Минск, Октябрьский

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Термоголовка Gappo M30х1. 5/G456

60 р.

Термоголовка Gappo M30х1. 5/G456

Минск, Октябрьский

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Радиаторы

8 р.

Радиаторы

Минск, Октябрьский

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Радиатор отопления 800*500

120 р.

Радиатор отопления 800*500

Минск, Октябрьский

Терморегуляторы для радиаторов новые

30 р.

Терморегуляторы для радиаторов новые

Минск, Октябрьский

Радиатор Lemax Premium + термоголовка Herz

200 р.

Радиатор Lemax Premium + термоголовка Herz

Минск, Октябрьский

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Экран для радиатора

5 р.

Экран для радиатора

Минск, Октябрьский

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Радиатор отопительный Лидея ЛУ-22-505

150 р.

Радиатор отопительный Лидея ЛУ-22-505

Минск, Октябрьский

Масляный обогреватель

90 р.

Масляный обогреватель

Минск, Октябрьский

Радиатор Lemax premium 300*1200.Новый

285 р.

Радиатор Lemax premium 300*1200.Новый

Минск, Октябрьский

Полотенцесушитель GRANULA

200 р.

Полотенцесушитель GRANULA

Минск, Октябрьский

Обогреватель маслянный

50 р.

Обогреватель маслянный

Минск, Октябрьский

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Радиатор Лидея от застройщика, 40 см

80 р.

Радиатор Лидея от застройщика, 40 см

Минск, Октябрьский

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА HERZ-THERMOSTAT MINI 1-92

25 р.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА HERZ-THERMOSTAT MINI 1-92

Минск, Октябрьский

Термоголовка 2 шт

20 р.

Термоголовка 2 шт

Минск, Октябрьский

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Радиаторы, Батареи

120 р.

Радиаторы, Батареи

Минск, Октябрьский

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Радиаторы 2 шт

200 р.

Радиаторы 2 шт

Минск, Октябрьский

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Термоголовки ARCO VA4

15 р.

Термоголовки ARCO VA4

Минск, Октябрьский

ITERMIC КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ITT.190.200.3100

2 500 р.

ITERMIC КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ITT.190.200.3100

Минск, Октябрьский

Радиаторы отопления

250 р.

Радиаторы отопления

Минск, Октябрьский

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Радиатор отопления

16 р.

Радиатор отопления

Минск, Октябрьский

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Радиаторы отопления

20 р.

Радиаторы отопления

Минск, Октябрьский

Узел нижнего подключения к радиатору (бинокль)

20 р.

Узел нижнего подключения к радиатору (бинокль)

Минск, Октябрьский

Радиатор отопления

120 р.

Радиатор отопления

Минск, Октябрьский

Радиатор фирмы LEMAX из новостройки

200 р.

Радиатор фирмы LEMAX из новостройки

Минск, Октябрьский

Радиатор Лидея, 900*300*100.

180 р.

Радиатор Лидея, 900*300*100.

Минск, Октябрьский

Термоголовка (терморегулятор) mini herz

15 р.

Термоголовка (терморегулятор) mini herz

Минск, Октябрьский

Экран защитный для отопительных батарей

25 р.

Экран защитный для отопительных батарей

Минск, Октябрьский

Радиатор Kermi lime 1200/500/11

550 р.

Радиатор Kermi lime 1200/500/11

Минск, Октябрьский

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Батареи чугунные ( 7 ребер в наличии)

9 р.

Батареи чугунные ( 7 ребер в наличии)

Минск, Октябрьский

Радиатор отопления

90 р.

Радиатор отопления

Минск, Октябрьский

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Кран для радиатора (бинокль)

10 р.

Кран для радиатора (бинокль)

Минск, Октябрьский

Бинокли для батареи

10 р.

Бинокли для батареи

Минск, Октябрьский

Обогреватель Electrolux

100 р.

Обогреватель Electrolux

Минск, Октябрьский

Стальной панельный радиатор Lemax Valve Compact 21

130 р.

Стальной панельный радиатор Lemax Valve Compact 21

Минск, Октябрьский

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Радиатор от застройщика

110 р.

Радиатор от застройщика

Минск, Октябрьский

Радиатор отопления

100 р.

Радиатор отопления

Минск, Октябрьский

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130 р.

Радиаторы чугунные по 8 ребер

Минск, Октябрьский

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Узел подключения радиатора(бинокль)прямой.

15 р.

Узел подключения радиатора(бинокль)прямой.

Минск, Октябрьский

чугунные батареи

13 р.

чугунные батареи

Минск, Октябрьский

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Радиатор отопления

130 р.

Радиатор отопления

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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