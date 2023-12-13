Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Бани, хозблоки, постройки в Октябрьском районе Минска
200 р.
Хозблок, сарай
Минск, Октябрьский
15 р.
банный комплект, шапочка для душа, бассейна
Минск, Октябрьский
8 750 р.
КУПЕЛЬ КОМПОЗИТНАЯ «КЛАССИК» С ПЕЧЬЮ 40 кВ
Минск, Октябрьский
12 250 р.
Купель Quattro hot квадратная с печью термососна
Минск, Октябрьский
12 000 р.
Баня готовая из бруса
Минск, Октябрьский
1 300 р.
Печка для любых целей
Минск, Октябрьский
3 940 р.
Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м
Минск, Октябрьский
6 630 р.
Хозблок ХБ3 3в1 6х2м
Минск, Октябрьский
3 515 р.
Хозблок ХБ8 4х1.5м
Минск, Октябрьский
990 р.
Печь для бани
Минск, Октябрьский
5 000 р.
Контейнер морской 40 ф
Минск, Октябрьский
15 р.
Шапка для бани
Минск, Октябрьский
5 р.
березовые веники
Минск, Октябрьский
Договорная
Дровница для камина, бани
Минск, Октябрьский
10 р.
Идеальные банные веники. Канадский дуб
Минск, Октябрьский
150 р.
Ведро для бани
Минск, Октябрьский
4 р.
Веник банный
Минск, Октябрьский
20 р.
Туалет
Минск, Октябрьский
Договорная
Бани-бочки собственного производства
Минск, Октябрьский
5 р.
Веники для бани
Минск, Октябрьский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Октябрьский
200 р.
Гараж/ Хозблок
Минск, Октябрьский
100 р.
Стекло коленное
Минск, Октябрьский
500 р.
Печь баня сауна
Минск, Октябрьский
Договорная
Печь prometall атмосфера л
Минск, Октябрьский
5 р.
Веник дубовый
Минск, Октябрьский
1 300 р.
Бытовка
Минск, Октябрьский
250 р.
Трап
Минск, Октябрьский
4 р.
Веники для бани
Минск, Октябрьский
350 р.
Биотуалет Thetford Porta potti 365
Минск, Октябрьский
20 р.
Стойка под бочку.
Минск, Октябрьский
250 р.
Печь для бани
Минск, Октябрьский
Договорная
Зверобой, полынь, дуб, вяз
Минск, Октябрьский
Договорная
Веник банный цветочный
Минск, Октябрьский
170 р.
Панно из можжевельника 800*800
Минск, Октябрьский
190 р.
Панно из можжевельника 1200*600
Минск, Октябрьский
10 р.
Ручка скоба НН-РС-300ТР
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
8.42 р.
Донник в пучке
Минск, Первомайский
8.42 р.
Полынь в пучках для бани
Минск, Первомайский
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский