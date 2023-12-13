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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Октябрьском районе Минска

Хозблок, сарай

200 р.

Хозблок, сарай

Минск, Октябрьский

банный комплект, шапочка для душа, бассейна

15 р.

банный комплект, шапочка для душа, бассейна

Минск, Октябрьский

КУПЕЛЬ КОМПОЗИТНАЯ «КЛАССИК» С ПЕЧЬЮ 40 кВ

8 750 р.

КУПЕЛЬ КОМПОЗИТНАЯ «КЛАССИК» С ПЕЧЬЮ 40 кВ

Минск, Октябрьский

Купель Quattro hot квадратная с печью термососна

12 250 р.

Купель Quattro hot квадратная с печью термососна

Минск, Октябрьский

Баня готовая из бруса

12 000 р.

Баня готовая из бруса

Минск, Октябрьский

Печка для любых целей

1 300 р.

Печка для любых целей

Минск, Октябрьский

Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м

3 940 р.

Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ3 3в1 6х2м

6 630 р.

Хозблок ХБ3 3в1 6х2м

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ8 4х1.5м

3 515 р.

Хозблок ХБ8 4х1.5м

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Печь для бани

990 р.

Печь для бани

Минск, Октябрьский

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Контейнер морской 40 ф

5 000 р.

Контейнер морской 40 ф

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Шапка для бани

15 р.

Шапка для бани

Минск, Октябрьский

березовые веники

5 р.

березовые веники

Минск, Октябрьский

Дровница для камина, бани

Договорная

Дровница для камина, бани

Минск, Октябрьский

Идеальные банные веники. Канадский дуб

10 р.

Идеальные банные веники. Канадский дуб

Минск, Октябрьский

Ведро для бани

150 р.

Ведро для бани

Минск, Октябрьский

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Веник банный

4 р.

Веник банный

Минск, Октябрьский

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Туалет

20 р.

Туалет

Минск, Октябрьский

Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Минск, Октябрьский

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Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гараж/ Хозблок

200 р.

Гараж/ Хозблок

Минск, Октябрьский

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Стекло коленное

100 р.

Стекло коленное

Минск, Октябрьский

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Печь баня сауна

500 р.

Печь баня сауна

Минск, Октябрьский

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Печь prometall атмосфера л

Договорная

Печь prometall атмосфера л

Минск, Октябрьский

Веник дубовый

5 р.

Веник дубовый

Минск, Октябрьский

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Бытовка

1 300 р.

Бытовка

Минск, Октябрьский

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Трап

250 р.

Трап

Минск, Октябрьский

Веники для бани

4 р.

Веники для бани

Минск, Октябрьский

Биотуалет Thetford Porta potti 365

350 р.

Биотуалет Thetford Porta potti 365

Минск, Октябрьский

Стойка под бочку.

20 р.

Стойка под бочку.

Минск, Октябрьский

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Печь для бани

250 р.

Печь для бани

Минск, Октябрьский

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Зверобой, полынь, дуб, вяз

Договорная

Зверобой, полынь, дуб, вяз

Минск, Октябрьский

Веник банный цветочный

Договорная

Веник банный цветочный

Минск, Октябрьский

Панно из можжевельника 800*800

170 р.

Панно из можжевельника 800*800

Минск, Октябрьский

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Панно из можжевельника 1200*600

190 р.

Панно из можжевельника 1200*600

Минск, Октябрьский

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Ручка скоба НН-РС-300ТР

10 р.

Ручка скоба НН-РС-300ТР

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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