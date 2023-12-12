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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Октябрьском районе Минска

Бондаж для беременных

Бесплатно

Бондаж для беременных

Минск, Октябрьский

Бандаж тазовый Optio KR 0-22

129 р.

Бандаж тазовый Optio KR 0-22

Минск, Октябрьский

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Бандаж компрессионный на лучезапястный сустав

15 р.

Бандаж компрессионный на лучезапястный сустав

Минск, Октябрьский

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Бандаж фиксирующий на запястье с шиной

25 р.

Бандаж фиксирующий на запястье с шиной

Минск, Октябрьский

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Бандаж плечевой

50 р.

Бандаж плечевой

Минск, Октябрьский

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Бандаж

60 р.

Бандаж

Минск, Октябрьский

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Корсет ортопедический

80 р.

Корсет ортопедический

Минск, Октябрьский

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Бандаж шейный (взрослый) Шанца

10 р.

Бандаж шейный (взрослый) Шанца

Минск, Октябрьский

Бандаж шейный. Размер 1

5 р.

Бандаж шейный. Размер 1

Минск, Октябрьский

Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Октябрьский

50 р.

Бандаж фиксирующий плечевой '' Польза'' (Дезо 1901

Минск, Октябрьский

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Бандаж на плечевой сустав, косыночный

65 р.

Бандаж на плечевой сустав, косыночный

Минск, Октябрьский

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Пояс для поясницы. Бандаж.

15 р.

Пояс для поясницы. Бандаж.

Минск, Октябрьский

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Бандаж послеоперационный

30 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Октябрьский

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Пояс польза 2

7 р.

Пояс польза 2

Минск, Октябрьский

Корсет для спины «Польза»

15 р.

Корсет для спины «Польза»

Минск, Октябрьский

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Корректор осанки, корсет, размер XS, Литва

99 р.

Корректор осанки, корсет, размер XS, Литва

Минск, Октябрьский

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Бандаж фиксирующий грудопоясничный.

50 р.

Бандаж фиксирующий грудопоясничный.

Минск, Октябрьский

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Октябрьский

Корсет L

15 р.

Корсет L

Минск, Октябрьский

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Бандаж

45 р.

Бандаж

Минск, Октябрьский

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Бандаж для беременных

20 р.

Бандаж для беременных

Минск, Октябрьский

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Бандаж послеоперационный

10 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Октябрьский

Корсет ортопедический

105 р.

Корсет ортопедический

Минск, Октябрьский

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Повязка при травмах рук

20 р.

Повязка при травмах рук

Минск, Октябрьский

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Фиксирующий бандаж

28 р.

Фиксирующий бандаж

Минск, Октябрьский

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Бандаж боди послеоперационный Viaggio арт. U1-309

160 р.

Бандаж боди послеоперационный Viaggio арт. U1-309

Минск, Октябрьский

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Корсет для осанки.

19 р.

Корсет для осанки.

Минск, Октябрьский

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Корсет ортопедический

20 р.

Корсет ортопедический

Минск, Октябрьский

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Бандаж для спины XL

15 р.

Бандаж для спины XL

Минск, Октябрьский

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Бандаж детский

40 р.

Бандаж детский

Минск, Октябрьский

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Корректор осанки 0506

20 р.

Корректор осанки 0506

Минск, Октябрьский

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Бандаж

7 р.

Бандаж

Минск, Октябрьский

Бандаж Фрейка

Бесплатно

Бандаж Фрейка

Минск, Октябрьский

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Бондаж фиксирующий грудой поясничный. 50р.

50 р.

Бондаж фиксирующий грудой поясничный. 50р.

Минск, Октябрьский

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Корсет,бандаж медицинский

20 р.

Корсет,бандаж медицинский

Минск, Октябрьский

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Бандаж

2 р.

Бандаж

Минск, Октябрьский

Суппорт колена Польза

15 р.

Суппорт колена Польза

Минск, Октябрьский

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Бандаж, наколенник Orlett. Размер S. 2 шт

30 р.

Бандаж, наколенник Orlett. Размер S. 2 шт

Минск, Октябрьский

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бандаж

20 р.

бандаж

Минск, Октябрьский

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Бандаж-рюкзак для ключицы д/взрослого

60 р.

Бандаж-рюкзак для ключицы д/взрослого

Минск, Октябрьский

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Бандаж для беременных

15 р.

Бандаж для беременных

Минск, Октябрьский

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Подушка Фрейка

5 р.

Подушка Фрейка

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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