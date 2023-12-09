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Аксессуары для ванной
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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Октябрьском районе Минска

для мыла,сенсорный дозатор,электронный диспенсер

65 р.

для мыла,сенсорный дозатор,электронный диспенсер

Минск, Октябрьский

СТЕКЛО. Шторка ( штора ) на ванну.

435 р.

СТЕКЛО. Шторка ( штора ) на ванну.

Минск, Октябрьский

Мыльница Пластиковая для хранения Мыла в Ванной

10 р.

Мыльница Пластиковая для хранения Мыла в Ванной

Минск, Октябрьский

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Карниз телескопический стальной в ванну (115-218см

35 р.

Карниз телескопический стальной в ванну (115-218см

Минск, Октябрьский

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Шторка для ванны Ravak CVSK1 Rosa 160/170 L

500 р.

Шторка для ванны Ravak CVSK1 Rosa 160/170 L

Минск, Октябрьский

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Карниз и шторка для ванной

59 р.

Карниз и шторка для ванной

Минск, Октябрьский

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Сиденье для унитаза

10 р.

Сиденье для унитаза

Минск, Октябрьский

Душевая шторка на ванну чёрная Triton Соло Блэк 75

200 р.

Душевая шторка на ванну чёрная Triton Соло Блэк 75

Минск, Октябрьский

Седушка для унитаза

9 р.

Седушка для унитаза

Минск, Октябрьский

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Лента-бордюр самоклеящаяся 60мм

10 р.

Лента-бордюр самоклеящаяся 60мм

Минск, Октябрьский

Каркас под ванну

80 р.

Каркас под ванну

Минск, Октябрьский

Каркас под ванну

80 р.

Каркас под ванну

Минск, Октябрьский

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Кнопка для инсталляции geberit

250 р.

Кнопка для инсталляции geberit

Минск, Октябрьский

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Экран под ванну 150 длина

15 р.

Экран под ванну 150 длина

Минск, Октябрьский

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Стойка для туалетной бумаги IKEA RÅGRUND реплика

55 р.

Стойка для туалетной бумаги IKEA RÅGRUND реплика

Минск, Октябрьский

2 шланга для умывальника 35см

3 р.

2 шланга для умывальника 35см

Минск, Октябрьский

Плитка - крючок, плитка-мыльница, плитка-полка

45 р.

Плитка - крючок, плитка-мыльница, плитка-полка

Минск, Октябрьский

Шторка для ванной стеклянная

Договорная

Шторка для ванной стеклянная

Минск, Октябрьский

Экран под ванну 1,7 м в алюминиевом профиле

50 р.

Экран под ванну 1,7 м в алюминиевом профиле

Минск, Октябрьский

Клапан для ванны

2.50 р.

Клапан для ванны

Минск, Октябрьский

Сидушки на унитаз

5 р.

Сидушки на унитаз

Минск, Октябрьский

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Чашки для душа-полотенцесушителя

8 р.

Чашки для душа-полотенцесушителя

Минск, Октябрьский

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Тумба подвесная Сидней 80 со столешницей

350 р.

Тумба подвесная Сидней 80 со столешницей

Минск, Октябрьский

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Насос

80 р.

Насос

Минск, Октябрьский

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Дозатор для мыла

10 р.

Дозатор для мыла

Минск, Октябрьский

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Вешалка ванная,крепление для душа

Договорная

Вешалка ванная,крепление для душа

Минск, Октябрьский

Занавес для ванной комнаты

6 р.

Занавес для ванной комнаты

Минск, Октябрьский

Стеклянная баночка для ванной комнаты с ракушками

10 р.

Стеклянная баночка для ванной комнаты с ракушками

Минск, Октябрьский

сантехнические товары

8 р.

сантехнические товары

Минск, Октябрьский

Черные кольца для шторки в ванную

7 р.

Черные кольца для шторки в ванную

Минск, Октябрьский

Полка

12 р.

Полка

Минск, Октябрьский

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Полочки для ванной

20 р.

Полочки для ванной

Минск, Октябрьский

Люк сантехнический(ревизионный)

25 р.

Люк сантехнический(ревизионный)

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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