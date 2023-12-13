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Аксессуары для ТВ и видео
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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Аксессуары для ТВ и видео в Октябрьском районе Минска

2d очки

2 р.

2d очки

Минск, Октябрьский

Пульт

15 р.

Пульт

Минск, Октябрьский

Подставка под телевизор

10 р.

Подставка под телевизор

Минск, Октябрьский

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Кабель новый

Бесплатно

Кабель новый

Минск, Октябрьский

Лампочки 60В 55МА

Договорная

Лампочки 60В 55МА

Минск, Октябрьский

Кабель HDMI High Speed (1.5 м) для 4K-контента

20 р.

Кабель HDMI High Speed (1.5 м) для 4K-контента

Минск, Октябрьский

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Кабель S-video Для передачи видеосигнала Топовый

15 р.

Кабель S-video Для передачи видеосигнала Топовый

Минск, Октябрьский

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Пульт Samsung и LG (ЕВРОПОЧТОЙ можно). Пульт LG

20 р.

Пульт Samsung и LG (ЕВРОПОЧТОЙ можно). Пульт LG

Минск, Октябрьский

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Кабель для подключения видеомагнитофона к ТВ

5 р.

Кабель для подключения видеомагнитофона к ТВ

Минск, Октябрьский

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Пульт LG MR22 MR21 MR20 (19,18,17) е-почта

40 р.

Пульт LG MR22 MR21 MR20 (19,18,17) е-почта

Минск, Октябрьский

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Кронштейн моторизованный потолочный Ergofount BCM-

900 р.

Кронштейн моторизованный потолочный Ergofount BCM-

Минск, Октябрьский

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Кабель

Бесплатно

Кабель

Минск, Октябрьский

Кабель

Бесплатно

Кабель

Минск, Октябрьский

Кабель ЦМО R-10-Cord-C13-S-1.8

20 р.

Кабель ЦМО R-10-Cord-C13-S-1.8

Минск, Октябрьский

Полочка на телевизор

9 р.

Полочка на телевизор

Минск, Октябрьский

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Пульт ду для телевизора Sony

25 р.

Пульт ду для телевизора Sony

Минск, Октябрьский

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Пульт LG magic remote 2021 от oled c1

55 р.

Пульт LG magic remote 2021 от oled c1

Минск, Октябрьский

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Пульт TCL RC901V оригинальный

Договорная

Пульт TCL RC901V оригинальный

Минск, Октябрьский

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Пульт для телевизора TCL RC902V оригинальный

Договорная

Пульт для телевизора TCL RC902V оригинальный

Минск, Октябрьский

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Модуль условного доступа

Договорная

Модуль условного доступа

Минск, Октябрьский

Стабилизатор напряжения

Договорная

Стабилизатор напряжения

Минск, Октябрьский

Кронштейн для телевизора

50 р.

Кронштейн для телевизора

Минск, Октябрьский

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Видео удлинитель HDMI ATEN VE800A

350 р.

Видео удлинитель HDMI ATEN VE800A

Минск, Октябрьский

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Кранштейн для телевизора

60 р.

Кранштейн для телевизора

Минск, Октябрьский

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Кабель DisplayPort Dell 4K новый

10 р.

Кабель DisplayPort Dell 4K новый

Минск, Октябрьский

Пульт для телевизора bbk

10 р.

Пульт для телевизора bbk

Минск, Октябрьский

вертикальный кронштейн для большого телевизора

39 р.

вертикальный кронштейн для большого телевизора

Минск, Октябрьский

подставка под телевизор

39 р.

подставка под телевизор

Минск, Октябрьский

пульты самсунг и LG

10 р.

пульты самсунг и LG

Минск, Октябрьский

Подставка BN96-34863L для телевизора

17 р.

Подставка BN96-34863L для телевизора

Минск, Октябрьский

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Блок питания для ТВ-антенны, усиливающий сигнал

10 р.

Блок питания для ТВ-антенны, усиливающий сигнал

Минск, Октябрьский

Разветвитель антенный

5 р.

Разветвитель антенный

Минск, Октябрьский

Пульт новый

10 р.

Пульт новый

Минск, Октябрьский

Кронштейн для небольшого тв или монитора

20 р.

Кронштейн для небольшого тв или монитора

Минск, Октябрьский

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Кабель Ibm Thinkpad Floppy Drive Cable

5 р.

Кабель Ibm Thinkpad Floppy Drive Cable

Минск, Октябрьский

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ТВ кабель 2,5 метра

5 р.

ТВ кабель 2,5 метра

Минск, Октябрьский

Универсальный обучаемый пульт ДУ

12 р.

Универсальный обучаемый пульт ДУ

Минск, Октябрьский

Кабеля HDM, VGA

25 р.

Кабеля HDM, VGA

Минск, Октябрьский

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Кабель переходник rca на jack 3.5 (новый)

2 р.

Кабель переходник rca на jack 3.5 (новый)

Минск, Октябрьский

Кронштейн под телевизор или микроволновку

10 р.

Кронштейн под телевизор или микроволновку

Минск, Октябрьский

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Универсальный пульт CHUNGHOP RM-991 6in1

30 р.

Универсальный пульт CHUNGHOP RM-991 6in1

Минск, Октябрьский

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Пульт универсальный HAMA 8in1

10 р.

Пульт универсальный HAMA 8in1

Минск, Октябрьский

3д очки Samsung SSG-3570CR

60 р.

3д очки Samsung SSG-3570CR

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Кронштейн Holder LCD-5520 (белый)

Онлайн-заказ

72.52 р.

Кронштейн Holder LCD-5520 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн KROMAX DIX-22 (черный)

Онлайн-заказ

82.25 р.

Кронштейн KROMAX DIX-22 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B

Онлайн-заказ

75.82 р.

Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн Maclean MC-759 (черный)

Онлайн-заказ

78.69 р.

Кронштейн Maclean MC-759 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-BK

Онлайн-заказ

76.12 р.

Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-AL

Онлайн-заказ

81.22 р.

Кронштейн CACTUS CS-VM-PR01-AL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн KROMAX OFFICE-1 Dark grey

Онлайн-заказ

80.59 р.

Кронштейн KROMAX OFFICE-1 Dark grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн Hama H-118103 (черный, 32-65 дюймов)

Онлайн-заказ

57.55 р.

Кронштейн Hama H-118103 (черный, 32-65 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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