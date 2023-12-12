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Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для колясок в Октябрьском районе Минска
5 р.
Дождевик на коляску
45 р.
Вкладыш в прогулочную коляску
Доставка
Рассрочка
130 р.
Конверт на флисе от 6 месяцев до 1.5 лет
Доставка
Рассрочка
130 р.
КОНВЕРТ УТЕПЛЕННЫЙ В КОЛЯСКУ + МУФТЫ-ВАРЕЖКИ
50 р.
Зимний конверт в коляску
100 р.
Летний кап для коляски bugaboo bee
35 р.
Детский конверт в коляску/санки
5 р.
Подстаканник для коляски универсальный
20 р.
Адаптер для автолюльки
12 р.
Подстаканник для коляски
10 р.
Чехол накидка для прогулочной коляски
190 р.
аксессуары к коляске Stokky
Бесплатно
Муфта для коляски
140 р.
Футмуф конверт bugaboo
100 р.
Конверт-кокон в коляску
20 р.
Рюкзак на коляску
30 р.
Косметичка Stokke с непромокаемым матрасик для сме
50 р.
Зимний конверт в коляску, санки
60 р.
Зонт для коляски Stokke
60 р.
Продана
90 р.
Подножка Rider Stokke
85 р.
Подножка для старшего ребенка Bumprider
200 р.
Вкладыш меховой из овчины Stokke
Бесплатно
Сетки накидка на коляску, отдам за шоколадку
35 р.
Дождевик для коляски stokke
10 р.
Чехол для коляски Stokke
10 р.
Подстаканник
80 р.
Муфта варежки на коляску с мехом
125 р.
Варежки муфты для коляски премиум с мехом
20 р.
Муфта Варежка на коляску 2 шт
10 р.
Дождевик Chicco
125 р.
Варежки муфты для коляски премиум с мехом
90 р.
Варежки муфты для коляски
50 р.
Конверт на выписку/ в коляску
60 р.
Подножка для второго ребенка
15 р.
НОВЫЙ подстаканник и крючок для покупок
10 р.
Сумка на коляску
10 р.
Новая москитная сетка на коляску
15 р.
Чехол на ноги для прогулочной коляски Chico
50 р.
Шторка от солнца и ветра для коляски Stokke
20 р.
Муфта-варежки на ручку коляски, санок.
17 р.
Матрасик кокосовый в коляску санки
20 р.
адаптеры к коляске X Lander
Товары с доставкой от магазинов
25 р.
Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
71.60 р.
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
64.49 р.
REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
71.60 р.
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
43.49 р.
Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
31.79 р.
REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
19.19 р.
Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
5.18 р.
ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси