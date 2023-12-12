logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Коляски
Аксессуары для колясок
Цена
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамКоляски

Аксессуары для колясок в Октябрьском районе Минска

Дождевик на коляску Дождевик на коляску

5 р.

heart

Дождевик на коляску

badge-icon
Вкладыш в прогулочную коляскуВкладыш в прогулочную коляску

45 р.

heart

Вкладыш в прогулочную коляску

Доставка
Рассрочка
Конверт на флисе от 6 месяцев до 1.5 летКонверт на флисе от 6 месяцев до 1.5 лет

130 р.

heart

Конверт на флисе от 6 месяцев до 1.5 лет

Доставка
Рассрочка
КОНВЕРТ УТЕПЛЕННЫЙ В КОЛЯСКУ + МУФТЫ-ВАРЕЖКИКОНВЕРТ УТЕПЛЕННЫЙ В КОЛЯСКУ + МУФТЫ-ВАРЕЖКИ

130 р.

heart

КОНВЕРТ УТЕПЛЕННЫЙ В КОЛЯСКУ + МУФТЫ-ВАРЕЖКИ

Зимний конверт в коляскуЗимний конверт в коляску

50 р.

heart

Зимний конверт в коляску

Летний кап для коляски bugaboo bee Летний кап для коляски bugaboo bee

100 р.

heart

Летний кап для коляски bugaboo bee

Детский конверт в коляску/санкиДетский конверт в коляску/санки

35 р.

heart

Детский конверт в коляску/санки

Подстаканник для коляски универсальный Подстаканник для коляски универсальный

5 р.

heart

Подстаканник для коляски универсальный

Адаптер для автолюльки Адаптер для автолюльки

20 р.

heart

Адаптер для автолюльки

badge-icon
Подстаканник для коляскиПодстаканник для коляски

12 р.

heart

Подстаканник для коляски

badge-icon
Чехол накидка для прогулочной коляскиЧехол накидка для прогулочной коляски

10 р.

heart

Чехол накидка для прогулочной коляски

аксессуары к коляске Stokkyаксессуары к коляске Stokky

190 р.

heart

аксессуары к коляске Stokky

Муфта для коляски Муфта для коляски

Бесплатно

heart

Муфта для коляски

Футмуф конверт bugabooФутмуф конверт bugaboo

140 р.

heart

Футмуф конверт bugaboo

badge-icon
Конверт-кокон в коляску Конверт-кокон в коляску

100 р.

heart

Конверт-кокон в коляску

Рюкзак на коляску Рюкзак на коляску

20 р.

heart

Рюкзак на коляску

Косметичка Stokke с непромокаемым матрасик для смеКосметичка Stokke с непромокаемым матрасик для сме

30 р.

heart

Косметичка Stokke с непромокаемым матрасик для сме

badge-icon
Зимний конверт в коляску, санкиЗимний конверт в коляску, санки

50 р.

heart

Зимний конверт в коляску, санки

Зонт для коляски Stokke Зонт для коляски Stokke

60 р.

heart

Зонт для коляски Stokke

ПроданаПродана

60 р.

heart

Продана

badge-icon
Подножка Rider Stokke Подножка Rider Stokke

90 р.

heart

Подножка Rider Stokke

Подножка для старшего ребенка BumpriderПодножка для старшего ребенка Bumprider

85 р.

heart

Подножка для старшего ребенка Bumprider

badge-icon
Вкладыш меховой из овчины StokkeВкладыш меховой из овчины Stokke

200 р.

heart

Вкладыш меховой из овчины Stokke

Сетки накидка на коляску, отдам за шоколадку Сетки накидка на коляску, отдам за шоколадку

Бесплатно

heart

Сетки накидка на коляску, отдам за шоколадку

Дождевик для коляски stokke Дождевик для коляски stokke

35 р.

heart

Дождевик для коляски stokke

badge-icon
Чехол для коляски Stokke Чехол для коляски Stokke

10 р.

heart

Чехол для коляски Stokke

badge-icon
ПодстаканникПодстаканник

10 р.

heart

Подстаканник

badge-icon
Муфта варежки на коляску с мехомМуфта варежки на коляску с мехом

80 р.

heart

Муфта варежки на коляску с мехом

Варежки муфты для коляски премиум с мехомВарежки муфты для коляски премиум с мехом

125 р.

heart

Варежки муфты для коляски премиум с мехом

Муфта Варежка на коляску 2 штМуфта Варежка на коляску 2 шт

20 р.

heart

Муфта Варежка на коляску 2 шт

badge-icon
Дождевик ChiccoДождевик Chicco

10 р.

heart

Дождевик Chicco

badge-icon
Варежки муфты для коляски премиум с мехомВарежки муфты для коляски премиум с мехом

125 р.

heart

Варежки муфты для коляски премиум с мехом

Варежки муфты для коляски Варежки муфты для коляски

90 р.

heart

Варежки муфты для коляски

Конверт на выписку/ в коляскуКонверт на выписку/ в коляску

50 р.

heart

Конверт на выписку/ в коляску

Подножка для второго ребенкаПодножка для второго ребенка

60 р.

heart

Подножка для второго ребенка

НОВЫЙ подстаканник и крючок для покупокНОВЫЙ подстаканник и крючок для покупок

15 р.

heart

НОВЫЙ подстаканник и крючок для покупок

Сумка на коляскуСумка на коляску

10 р.

heart

Сумка на коляску

Новая москитная сетка на коляскуНовая москитная сетка на коляску

10 р.

heart

Новая москитная сетка на коляску

Чехол на ноги для прогулочной коляски Chico Чехол на ноги для прогулочной коляски Chico

15 р.

heart

Чехол на ноги для прогулочной коляски Chico

Шторка от солнца и ветра для коляски Stokke Шторка от солнца и ветра для коляски Stokke

50 р.

heart

Шторка от солнца и ветра для коляски Stokke

Муфта-варежки на ручку коляски, санок.Муфта-варежки на ручку коляски, санок.

20 р.

heart

Муфта-варежки на ручку коляски, санок.

Матрасик кокосовый в коляску санкиМатрасик кокосовый в коляску санки

17 р.

heart

Матрасик кокосовый в коляску санки

адаптеры к коляске X Landerадаптеры к коляске X Lander

20 р.

heart

адаптеры к коляске X Lander

Товары с доставкой от магазинов

Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

25 р.

Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

Онлайн-заказ

71.60 р.

Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

Онлайн-заказ

64.49 р.

REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Онлайн-заказ

71.60 р.

Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Онлайн-заказ

43.49 р.

Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Онлайн-заказ

31.79 р.

REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

Онлайн-заказ

19.19 р.

Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

Онлайн-заказ

5.18 р.

ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель