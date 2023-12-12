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Работа в торговле в Ленинском районе Минска

Требуется специалист по работе с клиентами

Договорная

Требуется специалист по работе с клиентами

Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: --- Активные продажи и заключение договоров на подключение услуг мобильного оператора Life:) (ЗАО "БеСТ"). --- Грамотно к...

Минск, Ленинский

2 000 р.

Менеджер

ООО "ПионерПродукт" ищет на работу менеджеров по продаже в сфере сельского хозяйства (расходные материалы, моющие средства, лабораторное оборудование и др.) Официальное трудоустройство! Опыт приветств...

Минск, Ленинский

Договорная

Требуется продавец

В магазин детских игрушек Панда по адресу ул. Шпилевского, 57 требуется продавец. 3-4 дня в неделю, опыт работы приветствуется. В обязанности будет входить - участие в приёмке и выкладке товара - кон...

Минск, Ленинский

Договорная

Продавец

Организации в магазин требуется продавец. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Подробная информация по тел.

Минск, Ленинский

1 200 р.

Продавец

Требуются продавец в ТЦ Яркий Остров с хлебобулочными и кондитерскими изделиями Оплата от 1200 руб

Минск, Ленинский

Продавец цветов (флорист)

Договорная

Продавец цветов (флорист)

Флорист с опытом работы.( Можно без опыта но быстро обучаемый) Чувство стиля, вкуса, любовь к своему делу! с 9:00 до 20:00 Заработная плата: Оклад 700р + % . Выплата возможна каждый день.

Минск, Ленинский

Продавец

1 200 р.

Продавец

В продуктовый магазин формата "у дома" на улице Смолича (м-н Лошица - 8) требуется ответственный и добросовестный продавец. Нам нужен постоянный работник, который будет любить работу как мы и понимат...

Минск, Ленинский

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Вакансия

1 500 р.

Вакансия

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Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...

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Минск, Центральный

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1 000 р.

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

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Минск, Первомайский

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2 000 р.

Водитель-экспедитор

Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Место работы: г. Минск, ул. Ложинская, 2...

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1 500 р.

Комплектовщик заказов (Минск)

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Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

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Минск, Центральный

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Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется продавец

1 500 р.

Требуется продавец

В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2

Минск, Центральный

Требуется продавец в ТЦ

Договорная

Требуется продавец в ТЦ

Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда

Минск, Центральный

1 200 р.

Продавец

Требуется продавец в ТЦ Сеница

Минск, Октябрьский

Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир подработка

1 950 р.

Кассир подработка

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Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Вакансия

2 000 р.

Вакансия

По адресу ул. Мястровская, д.3 требуются швея, парикмахеры, мастера по маникюру и педикюру, обувщик, и мастер по изготовлению ключей. Опыт работы обязателен, помещение и оборудование уже есть. Всё ...

Минск, Центральный

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! График вахта от 15 смен или индивидуальный. Иногородним предоставляем проживание бесплатно. Работа только на кассе...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

Продавец-консультант

Магазин uzbraenka (армейских товаров) ищет нового сотрудника(парня) в свою команду! - Пн-Вс с 10:00 до 20:00 (график 2/2) -График можно корректировать Обязанности: - консультировать покупателей; - раб...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
Продавец, подработка

Договорная

Продавец, подработка

Требуется Продавец выходного дня, суббота и воскресенье, продажа АККУМУЛЯТОРЫ МАСЛА и АНТИФРИЗЫ. График работы с 10-00 до 19-00 Возможна подработка для студентов (парни, девушки)! Можно без опыта рабо...

Минск, Центральный

1 500 р.

Вакансия менеджер

Ищем специалиста по работе с "тёплой базой" , предполагаются звонки, встречи с клиентами. Перспектива роста ,комфортный офис на ул.Скорины, 14

Минск, Партизанский

Продавец с правом выкупа бизнеса

3 000 р.

Продавец с правом выкупа бизнеса

Требуется сотрудник (сотрудница) в павильон в торговом центре(продажа - стройматериалы, хозтовары, услуги – ксерокс, распечатка, фото на документы), желающий впоследствии работать в этом павильоне сам...

Минск, Октябрьский

Договорная

Помощник флориста

Требуется девушка/женщина порядочная, без вредных привычек, трудолюбивая, коммуникабельная. Опыт работы с цветами НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Оплата ежедневная. График 8:00-21:00, работа в центре города. Остальны...

Минск, Центральный

Менеджер по развитию

1 000 р.

Менеджер по развитию

Бери заряд!» — лидер сегмента пауэрбанк-шеринга. У нас миллионы пользователей, 18 000 зарядных станций в 92 городах и 4 странах. Мы были первым сервисом по аренде пауэрбанков, а сегодня из стартапа вы...

Минск, Центральный

1 000 р.

продавец-консультант в Зоомагазин

Требуется продавец-консультант на график 2 через 4, режим работы с 10 до 20 часов (в среднем 10 раб дней в месяц).Рады будем видеть людей с опытом работы в сетевых зоомагазинах, которые устали от нюан...

Минск, Московский

Менеджер по продажам

1 300 р.

Менеджер по продажам

Требуется Помощник менеджера по работе с клиентами от 800 до 1 300 Br на руки Полная занятость, полный день Возможна подработка: сменами по 4-6 часов Мы постоянно расширяемся и развиваемся, не останав...

Минск, Центральный

1 р.

Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад

Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад.

Минск, Заводской

Продавец-консультант салона оптики FUNTASTIK

Договорная

Продавец-консультант салона оптики FUNTASTIK

Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день ОБЯЗАННОСТИ: -Консультация и подбор оправ, очков, контактных линз и аксессуаров в магазине оптики. -Отслеживание продаж и заказ необхо...

Минск, Фрунзенский

Договорная

ПОВАР НА ФУДКОРТ

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки в продовольственном магазине в Минске. Приготовление пиццы/шаурмы/суши/роллов/бутербродов на фудкорте в зале магазина. Требования: - Наличие с...

Минск, Центральный

950 р.

Требуется Продавец-кассир

В продуктовый магазин требуется продавец-кассир График работы 2/2 с 9 до 22.00 З/П 950р Адрес ул. Выготского 45

Минск, Центральный

Менеджер по продажам

5 000 р.

Менеджер по продажам

Предприниматель расширяет деятельность Для онлайн-проекта (интернет-магазин) требуются менеджеры: активные, самоорганизованные, коммуникабельные, готовы работать онлайн, быстро учиться новому, работат...

Минск, Центральный

1 800 р.

Требуется грузчик-продавец

Требуется продавец, для работы на рынке Экспобел. В обязанности входит разгрузка товара, оформление витрины и продажа товара покупателю. Рабочий день с 8:00 до 17:00, выходной один день в неделю - пон...

Минск, Центральный

Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

1 500 р.

Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногор...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Агент по недвижимости

Договорная

Агент по недвижимости

Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов Рынок недвижимос...

Минск, Центральный

Работа

1 500 р.

Работа

ТЦ Галилео. Требуется продавец на женскую группу товара. Ответственность, грам. речь График работы 2/2 по режиму работы ТЦ

Минск, Центральный

1 000 р.

Продавец одежды

Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Обязанности: работа с кассовым оборудованием приёмка товара Консультирование Требования: опыт знание кассы и терминала Условия: график 2/2...

Минск, Центральный

Продавец-консультант по продаже пиротехники

1 500 р.

Продавец-консультант по продаже пиротехники

Ищем в нашу команду продавца-консультанта по продаже пиротехнических изделий. График работы 2/2 с 10.00 до 22.00. Мы предлагаем высокую заработную плату. Требования: ответственность, коммуникабельност...

Минск, Фрунзенский

Требуется продавец-кассир

1 000 р.

Требуется продавец-кассир

Требуется активный, ответственный, коммуникабельный продавец в небольшой продуктовый магазин в г. Минск по ул. Казинца д. 122. Официальное трудоустройство, сменный график работы 2/2, заработная плат...

Минск, Октябрьский

1 500 р.

Ищем продавцов

Ищем продавцов в фирменный магазин рыбной продукции. Работа в Минске .

Минск, Заводской

Договорная

кладовщик

Требуется кладовщик – водитель погрузчика на склад ЛДСП в поселке Юбилейном, работа понедельник-пятница с 8 до 17. з/п от 1600 на руки, обращаться по телефону

Минск, Октябрьский

Продавец-консультант

1 500 р.

Продавец-консультант

Обязанности: работа с копировальной техникой, обработка и печать фотографий, продажа компьютерных и мобильных аксессуаров, подключение к мобильному оператору. Требования: знание Adobe Photoshop, техни...

Минск, Октябрьский

Договорная

Вакансии

В помощь руководителю требуется помощник бухгалтера. В штате есть основной главбух. Организация не большая (до 10 человек). Импортёры. Помощь в первичных документах, выставления счетов, выписка ЭТТН, ...

Минск, Фрунзенский

Требуется КАССИР в Заводском районе

1 200 р.

Требуется КАССИР в Заводском районе

Работа КАССИРОМ в продовольственных магазинах в г. Минске в Заводском районе. Оформление по договору подряда. Оплата 7 р за час чистыми на руки. График выхода по дням формируете себе самостоятельно. ...

Минск, Центральный

Продавец приглашаем на работу

1 400 р.

Продавец приглашаем на работу

Приглашаем продавца в открывающийся новый магазин (ул.Хоружей/Богдановича). Режим работы: пн-вс 10.00-21.00. 2 через 2. Официальное оформление.

Минск, Центральный

1 350 р.

Продавец/кассир

Выкладка товара Работа на весах Проверка сроков годности Пополнение ассортимента Соблюдение стандартов обслуживания покупателей Работа за кассой (для кассира)

Минск, Фрунзенский

2 000 р.

Менеджер по закупке и продаже с/х продукции

Обязанности: Анализ и мониторинг рынка по своей группе товаров Поиск новых поставщиков и более выгодных предложений по действующим наименованиям Поиск новой продукции для расширения ассортимента Контр...

Минск, Центральный

2 000 р.

Специалист по продажам продуктов питания

Обязанности: Анализ и мониторинг рынка по своим группам товаров Анализ конкурентов Предложения стратегии и каналов продаж Работа с действующими клиентами, увеличение оборота по действующим СКЮ Поиск н...

Минск, Центральный

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Договорная

Работа продавец

На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

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