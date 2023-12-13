Вакансии в Ленинском районе Минска
Договорная
Маляр-подготовщик
Минск, Ленинский
2 000 р.
Отделочник
Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.
Минск, Ленинский
3 000 р.
Монтажник
Требования к кандидату: - Опыт работы в монтаже от 1 года. - Наличие автомобиля приветствуется, но не обязательно. Оплачивается амортизация, топливо компенсируется. Должностные обязанности: Монтаж п...
Минск, Ленинский
Договорная
Маляр-подготовщик
Требование к кандидату: Без вредных привычек Ответственный Пунктуальный Трудолюбивый Должностные обязанности: Подготовка и покраска кузовных деталий Разборка/Сборка элементов кузова Поддержание часто...
Минск, Ленинский
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузчик
На предприятие по производству стеллажного и торгового оборудования приглашаем на работу грузчика! Что надо будет делать: погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов с применением средств ...
Минск, Ленинский
Договорная
Укладчик-упаковщик
В связи с увеличением объемов производства стабильно-развивающееся предприятие по производству металлоконструкций приглашает Укладчиков-упаковщиков! За каждым принятым работником будет закреплен наста...
Минск, Ленинский
Договорная
Требуется специалист по работе с клиентами
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: --- Активные продажи и заключение договоров на подключение услуг мобильного оператора Life:) (ЗАО "БеСТ"). --- Грамотно к...
Минск, Ленинский
1 300 р.
ПОВАР
МАМА ДОМА Минск Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, сменный график Возможна подработка: по выходным «МАМА ДОМА» - сеть ресторанов на фудкортах крупнейших торговых центров Беларуси. Ф...
Минск, Ленинский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ
На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники, специалист по клиненгу и уборке. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга ...
Минск, Ленинский
Договорная
Монтажник. Строитеть. Установщик
ООО ЭКТИВБЭБИ (Торговая марка БЭБИСТРОЙ) - производитель детского игрового и спортивного оборудования (на рынке с 2012 года) является одним из лидеров рынка Республики Беларусь и экспортером в РФ и Ка...
Минск, Ленинский
2 700 р.
Требуется автослесарь, автомеханик
Современный автосервис расширяет штат сотрудников и ищет себе в команду автомеханика. Требования к специалисту: желание работать и зарабатывать; аккуратное бережное отношение к инструменту и оборудова...
Минск, Ленинский
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...
Минск, Ленинский
2 000 р.
Упаковщик-маркировщик
На фулфилмент, в связи с развитием и ростом отгрузок, требуются активные, внимательные и добросовестные ребята на склад! График работы будем оговаривать на собеседовании. Есть возможность работать 5/2...
Минск, Ленинский
Договорная
Монтажник окон ПВХ
Требуется монтажник окон ПВХ на балконах и лоджиях: - Опыт работы с портфолио - наличие инструмента обязательно - оплата труда высокая Работа по г. Минск и Минскому р-ну.
Минск, Ленинский
3 000 р.
Монтажник-отделочник балконов и лоджий
Требуется монтажник на отделку (обшивку) балконов и лоджий! Работа по г. Минск. и минскому р-ну) Обязанности: - утепление по системе "термос" - отделка стен, пола, потолка различными материалами - мон...
Минск, Ленинский
2 000 р.
Менеджер
ООО "ПионерПродукт" ищет на работу менеджеров по продаже в сфере сельского хозяйства (расходные материалы, моющие средства, лабораторное оборудование и др.) Официальное трудоустройство! Опыт приветств...
Минск, Ленинский
2 500 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь на СТО. Требования: ремонт и обслуживание легковых автомобилей (замена ремней ГРМ, замена масла и др.технических жидкостей, ремонт подвески и т.п.). Желательно знание шиномонтажн...
Минск, Ленинский
2 000 р.
Водитель-курьер на личном авто, пеший курьер
Ищем сотрудников службы ДОСТАВКА ЯНДЕКС. Пеших курьеров Курьеров на своем авто Мы предлагаем: -13% комиссия Парка (Первые 2 недели 11%) -быстрое оформление -обучение -парковая поддержка 24/7 -выплаты...
Минск, Ленинский
500 р.
Администратор системный
Обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети учреждения, программного обеспечения, компьютерного оборудования и электронного оборудования парковок. Установка, диагностика и ремонт комму...
Минск, Ленинский
1 500 р.
Требуется портной в ателье
В ателье требуется портная на ремонт одежды. Высокая оплата труда, оформление на постоянной основе! Много работы, новый молодой район, график с 10 до 19 два или четыре раза в неделю, Находимся в уручь...
Минск, Ленинский
Договорная
Требуется продавец
В магазин детских игрушек Панда по адресу ул. Шпилевского, 57 требуется продавец. 3-4 дня в неделю, опыт работы приветствуется. В обязанности будет входить - участие в приёмке и выкладке товара - кон...
Минск, Ленинский
Договорная
Продавец
Организации в магазин требуется продавец. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Подробная информация по тел.
Минск, Ленинский
850 р.
Работа
Контроль состояния охраняемых объектов, своевременная фиксация и передача информации, умение работать с большим объемом данных. Опытный пользователь ПК. Ответственность, внимательность,
Минск, Ленинский
1 000 р.
Специалист по продажам
20-30% от проекта, фиксированная сумма за доп. услуги Откройте для себя уникальную возможность стать частью нашей команды! Наша компания занимается разработкой и продвижением сайтов. Вы будете работат...
Минск, Ленинский
800 р.
Инструктор-методист по АФК
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре: Обязанности: ведение документации инструктора-методиста по АФК; проведение занятий по АФК с детьми с особенностями психофизического развития. Тре...
Минск, Ленинский
900 р.
Уборщик помещений
Обязанности: сухая и влажная уборка кабинетов, коридоров, санитарных помещений; Требования: трудолюбие, аккуратность, ответственность, дисциплинированность; Условия: официальное трудоустройство, допол...
Минск, Ленинский
1 500 р.
Парикмахер
Мужские стрижки, детски стрижки.
Минск, Ленинский
3 500 р.
Фасадчики
Строительной организации требуется фасадчики с опытом по вентилируемых фасадам,подсистема,керамагранит.Оплата сдельная.
Минск, Ленинский
2 500 р.
Автослесарь
Автосервис в поиске автослесаря. Требование к кандидату: желание работать и зарабатывать. Проточка дисков, замена ГРМ и ходовой части.
Минск, Ленинский
2 500 р.
Требуются на работу на шиномонтаж
Требуется на работу, на шиномонтаж Зарплата 30% от кассы Примерно от 1200-2000р на сезоне 4000-4500р 2ой велосипедный переулок 32А Бабушкино 17/5 Трастенецкая 13
Минск, Ленинский
1 800 р.
Подсобный рабочий
В компанию требуется ответственные и готовые к физическому труду подсобные рабочие. Чем нужно будет заниматься: -работа на производстве -помощь оператору -загрузка-выгрузка Наши пожелания:...
Минск, Ленинский
1 500 р.
Требуется Мастер ногтевого сервиса
В салон красоты "MARGO" требуется мастер по маникюру/педикюру. Мы предлагаем Вам возможность работать в уютной атмосфере, официальное трудоустройство, достойную заработную плату. Для самозанятых можем...
Минск, Ленинский
Договорная
Парикмахер-универсал
Опыт работы от 2-ух лет Полная занятость, полный день Умение выполнять стрижки мужские, женские, детские; окрашивания (возможность обучения) хим завивки ( можно обучится на месте) укладки, умение дела...
Минск, Ленинский
1 200 р.
Продавец
Требуются продавец в ТЦ Яркий Остров с хлебобулочными и кондитерскими изделиями Оплата от 1200 руб
Минск, Ленинский
2 500 р.
Требуются сотрудники на шиномонтаж мойку
Набираем вменяемых парней в команду! (Нужны те кто хочет и готов зарабатывать!) Все шиномонтажи на всем оборудовании, правка/раскатка дисков, аргон, станки грузовые легковые График составляется исх...
Минск, Ленинский
Договорная
Продавец цветов (флорист)
Флорист с опытом работы.( Можно без опыта но быстро обучаемый) Чувство стиля, вкуса, любовь к своему делу! с 9:00 до 20:00 Заработная плата: Оклад 700р + % . Выплата возможна каждый день.
Минск, Ленинский
3 000 р.
Монтажник
Обязанности: • Демонтаж вентиляционного оборудования в производственном цеху. Требования: • Отсутствие судимостей • Ответственность, выносливость, трудолюбие, исполнительность. • Наличие действующих у...
Минск, Ленинский
1 200 р.
Продавец
В продуктовый магазин формата "у дома" на улице Смолича (м-н Лошица - 8) требуется ответственный и добросовестный продавец. Нам нужен постоянный работник, который будет любить работу как мы и понимат...
Минск, Ленинский
2 000 р.
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ШИНОМОНТАЖ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ШИНОМОНТАЖ Адрес 2ой Велосипедный пер 32 А С опытом работы! Зп от 2000 руб и выше Звоните телефон указан в объявлении
Минск, Ленинский
2 500 р.
ВАКАНСИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИК НА НАШ ШИНОМОНТАЖ. УЛ. Бородинская, 2Б. (Р-н Лошица, Камвольный комбинат) Полная занятость, полный день. (с 08.00 до 20.00, 2 через 2). График можно согласовать, но работник нужен н...
Минск, Ленинский
Договорная
требуется Парикмахер
В салон красоты "MARGO" на постоянную работу или подработку (желательно в пятницу, субботу) требуется мужской мастер и парикмахер-универсал. Для самозанятых можем предоставить кресло в аренду. Район ...
Минск, Ленинский
1 200 р.
Повар-Шаурмист в кафе
Мы ищем Повара-Шаурмиста в кафе быстрого питания. Обязанности: -Приготовление шаурмы, хот-догов, картофеля фри. -Приготовление согласно технологическим картам. -Подготовка продуктов к работе. -Поддер...
Минск, Ленинский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь