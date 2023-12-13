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Вакансии в Ленинском районе Минска

vip

Договорная

Маляр-подготовщик

Минск, Ленинский

Отделочник

2 000 р.

Отделочник

Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.

Минск, Ленинский

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Требования к кандидату:  - Опыт работы в монтаже от 1 года. - Наличие автомобиля приветствуется, но не обязательно. Оплачивается амортизация, топливо компенсируется. Должностные обязанности:  Монтаж п...

Минск, Ленинский

vip

Договорная

Маляр-подготовщик

Требование к кандидату: Без вредных привычек Ответственный Пунктуальный Трудолюбивый Должностные обязанности: Подготовка и покраска кузовных деталий Разборка/Сборка элементов кузова Поддержание часто...

Минск, Ленинский

Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Грузчик

Договорная

Грузчик

На предприятие по производству стеллажного и торгового оборудования приглашаем на работу грузчика! Что надо будет делать: погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов с применением средств ...

Минск, Ленинский

Укладчик-упаковщик

Договорная

Укладчик-упаковщик

В связи с увеличением объемов производства стабильно-развивающееся предприятие по производству металлоконструкций приглашает Укладчиков-упаковщиков! За каждым принятым работником будет закреплен наста...

Минск, Ленинский

Требуется специалист по работе с клиентами

Договорная

Требуется специалист по работе с клиентами

Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: --- Активные продажи и заключение договоров на подключение услуг мобильного оператора Life:) (ЗАО "БеСТ"). --- Грамотно к...

Минск, Ленинский

1 300 р.

ПОВАР

МАМА ДОМА Минск Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, сменный график Возможна подработка: по выходным «МАМА ДОМА» - сеть ресторанов на фудкортах крупнейших торговых центров Беларуси. Ф...

Минск, Ленинский

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники, специалист по клиненгу и уборке. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга ...

Минск, Ленинский

Монтажник. Строитеть. Установщик

Договорная

Монтажник. Строитеть. Установщик

ООО ЭКТИВБЭБИ (Торговая марка БЭБИСТРОЙ) - производитель детского игрового и спортивного оборудования (на рынке с 2012 года) является одним из лидеров рынка Республики Беларусь и экспортером в РФ и Ка...

Минск, Ленинский

Требуется автослесарь, автомеханик

2 700 р.

Требуется автослесарь, автомеханик

Современный автосервис расширяет штат сотрудников и ищет себе в команду автомеханика. Требования к специалисту: желание работать и зарабатывать; аккуратное бережное отношение к инструменту и оборудова...

Минск, Ленинский

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

120 000 р.

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-маркировщик

2 000 р.

Упаковщик-маркировщик

На фулфилмент, в связи с развитием и ростом отгрузок, требуются активные, внимательные и добросовестные ребята на склад! График работы будем оговаривать на собеседовании. Есть возможность работать 5/2...

Минск, Ленинский

Монтажник окон ПВХ

Договорная

Монтажник окон ПВХ

Требуется монтажник окон ПВХ на балконах и лоджиях: - Опыт работы с портфолио - наличие инструмента обязательно - оплата труда высокая Работа по г. Минск и Минскому р-ну.

Минск, Ленинский

Монтажник-отделочник балконов и лоджий

3 000 р.

Монтажник-отделочник балконов и лоджий

Требуется монтажник на отделку (обшивку) балконов и лоджий! Работа по г. Минск. и минскому р-ну) Обязанности: - утепление по системе "термос" - отделка стен, пола, потолка различными материалами - мон...

Минск, Ленинский

2 000 р.

Менеджер

ООО "ПионерПродукт" ищет на работу менеджеров по продаже в сфере сельского хозяйства (расходные материалы, моющие средства, лабораторное оборудование и др.) Официальное трудоустройство! Опыт приветств...

Минск, Ленинский

2 500 р.

Автослесарь

Требуется автослесарь на СТО. Требования: ремонт и обслуживание легковых автомобилей (замена ремней ГРМ, замена масла и др.технических жидкостей, ремонт подвески и т.п.). Желательно знание шиномонтажн...

Минск, Ленинский

Водитель-курьер на личном авто, пеший курьер

2 000 р.

Водитель-курьер на личном авто, пеший курьер

Ищем сотрудников службы ДОСТАВКА ЯНДЕКС. Пеших курьеров Курьеров на своем авто Мы предлагаем: -13% комиссия Парка (Первые 2 недели 11%) -быстрое оформление -обучение -парковая поддержка 24/7 -выплаты...

Минск, Ленинский

500 р.

Администратор системный

Обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети учреждения, программного обеспечения, компьютерного оборудования и электронного оборудования парковок. Установка, диагностика и ремонт комму...

Минск, Ленинский

Требуется портной в ателье

1 500 р.

Требуется портной в ателье

В ателье требуется портная на ремонт одежды. Высокая оплата труда, оформление на постоянной основе! Много работы, новый молодой район, график с 10 до 19 два или четыре раза в неделю, Находимся в уручь...

Минск, Ленинский

Договорная

Требуется продавец

В магазин детских игрушек Панда по адресу ул. Шпилевского, 57 требуется продавец. 3-4 дня в неделю, опыт работы приветствуется. В обязанности будет входить - участие в приёмке и выкладке товара - кон...

Минск, Ленинский

Договорная

Продавец

Организации в магазин требуется продавец. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Подробная информация по тел.

Минск, Ленинский

850 р.

Работа

Контроль состояния охраняемых объектов, своевременная фиксация и передача информации, умение работать с большим объемом данных. Опытный пользователь ПК. Ответственность, внимательность,

Минск, Ленинский

Специалист по продажам

1 000 р.

Специалист по продажам

20-30% от проекта, фиксированная сумма за доп. услуги Откройте для себя уникальную возможность стать частью нашей команды! Наша компания занимается разработкой и продвижением сайтов. Вы будете работат...

Минск, Ленинский

800 р.

Инструктор-методист по АФК

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре: Обязанности: ведение документации инструктора-методиста по АФК; проведение занятий по АФК с детьми с особенностями психофизического развития. Тре...

Минск, Ленинский

900 р.

Уборщик помещений

Обязанности: сухая и влажная уборка кабинетов, коридоров, санитарных помещений; Требования: трудолюбие, аккуратность, ответственность, дисциплинированность; Условия: официальное трудоустройство, допол...

Минск, Ленинский

1 500 р.

Парикмахер

Мужские стрижки, детски стрижки.

Минск, Ленинский

Фасадчики

3 500 р.

Фасадчики

Строительной организации требуется фасадчики с опытом по вентилируемых фасадам,подсистема,керамагранит.Оплата сдельная.

Минск, Ленинский

2 500 р.

Автослесарь

Автосервис в поиске автослесаря. Требование к кандидату: желание работать и зарабатывать. Проточка дисков, замена ГРМ и ходовой части.

Минск, Ленинский

Требуются на работу на шиномонтаж

2 500 р.

Требуются на работу на шиномонтаж

Требуется на работу, на шиномонтаж Зарплата 30% от кассы Примерно от 1200-2000р на сезоне 4000-4500р 2ой велосипедный переулок 32А Бабушкино 17/5 Трастенецкая 13

Минск, Ленинский

Подсобный рабочий

1 800 р.

Подсобный рабочий

В компанию требуется ответственные и готовые к физическому труду подсобные рабочие. Чем нужно будет заниматься: -работа на производстве -помощь оператору -загрузка-выгрузка Наши пожелания:...

Минск, Ленинский

Требуется Мастер ногтевого сервиса

1 500 р.

Требуется Мастер ногтевого сервиса

В салон красоты "MARGO" требуется мастер по маникюру/педикюру. Мы предлагаем Вам возможность работать в уютной атмосфере, официальное трудоустройство, достойную заработную плату. Для самозанятых можем...

Минск, Ленинский

Парикмахер-универсал

Договорная

Парикмахер-универсал

Опыт работы от 2-ух лет Полная занятость, полный день Умение выполнять стрижки мужские, женские, детские; окрашивания (возможность обучения) хим завивки ( можно обучится на месте) укладки, умение дела...

Минск, Ленинский

1 200 р.

Продавец

Требуются продавец в ТЦ Яркий Остров с хлебобулочными и кондитерскими изделиями Оплата от 1200 руб

Минск, Ленинский

Требуются сотрудники на шиномонтаж мойку

2 500 р.

Требуются сотрудники на шиномонтаж мойку

Набираем вменяемых парней в команду! (Нужны те кто хочет и готов зарабатывать!) Все шиномонтажи на всем оборудовании, правка/раскатка дисков, аргон, станки грузовые легковые График составляется исх...

Минск, Ленинский

Продавец цветов (флорист)

Договорная

Продавец цветов (флорист)

Флорист с опытом работы.( Можно без опыта но быстро обучаемый) Чувство стиля, вкуса, любовь к своему делу! с 9:00 до 20:00 Заработная плата: Оклад 700р + % . Выплата возможна каждый день.

Минск, Ленинский

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Обязанности: • Демонтаж вентиляционного оборудования в производственном цеху. Требования: • Отсутствие судимостей • Ответственность, выносливость, трудолюбие, исполнительность. • Наличие действующих у...

Минск, Ленинский

Продавец

1 200 р.

Продавец

В продуктовый магазин формата "у дома" на улице Смолича (м-н Лошица - 8) требуется ответственный и добросовестный продавец. Нам нужен постоянный работник, который будет любить работу как мы и понимат...

Минск, Ленинский

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ШИНОМОНТАЖ

2 000 р.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ШИНОМОНТАЖ

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ШИНОМОНТАЖ Адрес 2ой Велосипедный пер 32 А С опытом работы! Зп от 2000 руб и выше Звоните телефон указан в объявлении

Минск, Ленинский

ВАКАНСИЯ

2 500 р.

ВАКАНСИЯ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИК НА НАШ ШИНОМОНТАЖ. УЛ. Бородинская, 2Б. (Р-н Лошица, Камвольный комбинат) Полная занятость, полный день. (с 08.00 до 20.00, 2 через 2). График можно согласовать, но работник нужен н...

Минск, Ленинский

требуется Парикмахер

Договорная

требуется Парикмахер

В салон красоты "MARGO" на постоянную работу или подработку (желательно в пятницу, субботу) требуется мужской мастер и парикмахер-универсал. Для самозанятых можем предоставить кресло в аренду. Район ...

Минск, Ленинский

Повар-Шаурмист в кафе

1 200 р.

Повар-Шаурмист в кафе

Мы ищем Повара-Шаурмиста в кафе быстрого питания. Обязанности: -Приготовление шаурмы, хот-догов, картофеля фри. -Приготовление согласно технологическим картам. -Подготовка продуктов к работе. -Поддер...

Минск, Ленинский

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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