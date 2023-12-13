Работа, бизнес, учёба в Ленинском районе Минска
Договорная
Маляр-подготовщик
Минск, Ленинский
3 000 р.
Монтажник
Минск, Ленинский
Договорная
Маляр-подготовщик
Минск, Ленинский
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Минск, Ленинский
Договорная
Грузчик
Минск, Ленинский
Договорная
Укладчик-упаковщик
Минск, Ленинский
Договорная
Паклейка обоев
Минск, Ленинский
Договорная
Требуется специалист по работе с клиентами
Минск, Ленинский
Договорная
Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ
Минск, Ленинский
Договорная
Таргетолог
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Ленинский
1 300 р.
ПОВАР
Минск, Ленинский
Договорная
Водитель
Минск, Ленинский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ
Минск, Ленинский
Договорная
Вакансии
Минск, Ленинский
Договорная
Монтажник. Строитеть. Установщик
Минск, Ленинский
2 700 р.
Требуется автослесарь, автомеханик
Минск, Ленинский
Договорная
Подработка
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу. Подработку помощницей по хозяйству. Ня
Минск, Ленинский
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
2 000 р.
Упаковщик-маркировщик
Минск, Ленинский
3 000 р.
Отделочник
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу плотник
Минск, Ленинский
Договорная
Монтажник окон ПВХ
Минск, Ленинский
3 000 р.
Монтажник-отделочник балконов и лоджий
Минск, Ленинский
Договорная
Таргетолог
Минск, Ленинский
Договорная
Личный водитель
Минск, Ленинский
Договорная
Монтаж кровельных свесов, водосточки
Минск, Ленинский
Договорная
Автослесарь (Механник)
Минск, Ленинский
Договорная
Главный бухгалтер (+ кадры) ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Спил и обрезка деревьев
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу по спилу деревьев и др.
Минск, Ленинский
Договорная
Инфографика
Минск, Ленинский
2 000 р.
Менеджер
Минск, Ленинский
2 500 р.
Автослесарь
Минск, Ленинский
2 000 р.
Водитель-курьер на личном авто, пеший курьер
Минск, Ленинский
500 р.
Администратор системный
Минск, Ленинский
Договорная
Поиск подработки
Минск, Ленинский
Договорная
Кровельные работы
Минск, Ленинский
Договорная
Няня педагог, психолог. Садик на дому
Минск, Ленинский
1 500 р.
Требуется портной в ателье
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Ленинский
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин