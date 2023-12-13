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Работа, бизнес, учёба в Ленинском районе Минска

vip

Договорная

Маляр-подготовщик

Минск, Ленинский

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Минск, Ленинский

vip

Договорная

Маляр-подготовщик

Минск, Ленинский

Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Грузчик

Договорная

Грузчик

Минск, Ленинский

Укладчик-упаковщик

Договорная

Укладчик-упаковщик

Минск, Ленинский

Паклейка обоев

Договорная

Паклейка обоев

Минск, Ленинский

Требуется специалист по работе с клиентами

Договорная

Требуется специалист по работе с клиентами

Минск, Ленинский

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Договорная

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Минск, Ленинский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Ленинский

1 300 р.

ПОВАР

Минск, Ленинский

Водитель

Договорная

Водитель

Минск, Ленинский

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

Минск, Ленинский

Вакансии

Договорная

Вакансии

Минск, Ленинский

Монтажник. Строитеть. Установщик

Договорная

Монтажник. Строитеть. Установщик

Минск, Ленинский

Требуется автослесарь, автомеханик

2 700 р.

Требуется автослесарь, автомеханик

Минск, Ленинский

Договорная

Подработка

Минск, Ленинский

Договорная

Ищу работу. Подработку помощницей по хозяйству. Ня

Минск, Ленинский

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

120 000 р.

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Ленинский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Ленинский

Упаковщик-маркировщик

2 000 р.

Упаковщик-маркировщик

Минск, Ленинский

Отделочник

3 000 р.

Отделочник

Минск, Ленинский

Ищу работу плотник

Договорная

Ищу работу плотник

Минск, Ленинский

Монтажник окон ПВХ

Договорная

Монтажник окон ПВХ

Минск, Ленинский

Монтажник-отделочник балконов и лоджий

3 000 р.

Монтажник-отделочник балконов и лоджий

Минск, Ленинский

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

Личный водитель

Договорная

Личный водитель

Минск, Ленинский

Монтаж кровельных свесов, водосточки

Договорная

Монтаж кровельных свесов, водосточки

Минск, Ленинский

Договорная

Автослесарь (Механник)

Минск, Ленинский

Главный бухгалтер (+ кадры) ищу работу

Договорная

Главный бухгалтер (+ кадры) ищу работу

Минск, Ленинский

Спил и обрезка деревьев

Договорная

Спил и обрезка деревьев

Минск, Ленинский

Ищу работу по спилу деревьев и др.

Договорная

Ищу работу по спилу деревьев и др.

Минск, Ленинский

Инфографика

Договорная

Инфографика

Минск, Ленинский

2 000 р.

Менеджер

Минск, Ленинский

2 500 р.

Автослесарь

Минск, Ленинский

Водитель-курьер на личном авто, пеший курьер

2 000 р.

Водитель-курьер на личном авто, пеший курьер

Минск, Ленинский

500 р.

Администратор системный

Минск, Ленинский

Договорная

Поиск подработки

Минск, Ленинский

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Ленинский

Няня педагог, психолог. Садик на дому

Договорная

Няня педагог, психолог. Садик на дому

Минск, Ленинский

Требуется портной в ателье

1 500 р.

Требуется портной в ателье

Минск, Ленинский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Ленинский

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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