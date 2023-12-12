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Ищу работу в Ленинском районе Минска

Паклейка обоев

Договорная

Паклейка обоев

Минск, Ленинский

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Договорная

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Минск, Ленинский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Ленинский

Водитель

Договорная

Водитель

Минск, Ленинский

Вакансии

Договорная

Вакансии

Минск, Ленинский

Договорная

Подработка

Минск, Ленинский

Договорная

Ищу работу. Подработку помощницей по хозяйству. Ня

Минск, Ленинский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Ленинский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Ленинский

Ищу работу плотник

Договорная

Ищу работу плотник

Минск, Ленинский

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

Личный водитель

Договорная

Личный водитель

Минск, Ленинский

Монтаж кровельных свесов, водосточки

Договорная

Монтаж кровельных свесов, водосточки

Минск, Ленинский

Договорная

Автослесарь (Механник)

Минск, Ленинский

Главный бухгалтер (+ кадры) ищу работу

Договорная

Главный бухгалтер (+ кадры) ищу работу

Минск, Ленинский

Спил и обрезка деревьев

Договорная

Спил и обрезка деревьев

Минск, Ленинский

Ищу работу по спилу деревьев и др.

Договорная

Ищу работу по спилу деревьев и др.

Минск, Ленинский

Инфографика

Договорная

Инфографика

Минск, Ленинский

Договорная

Поиск подработки

Минск, Ленинский

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Ленинский

Няня педагог, психолог. Садик на дому

Договорная

Няня педагог, психолог. Садик на дому

Минск, Ленинский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Ленинский

Договорная

Ищу подработку автослесарем

Минск, Ленинский

Договорная

Бригада разнорабочих,подсобников, грузчиков.

Минск, Ленинский

СММ-специалист

Договорная

СММ-специалист

Минск, Ленинский

Ищем бариста

Договорная

Ищем бариста

Минск, Ленинский

Водитель, курьер, подработка

Договорная

Водитель, курьер, подработка

Минск, Ленинский

Договорная

репетитор по английскому языку

Минск, Ленинский

Договорная

Настройка рекламы и упаковка аккаунта

Минск, Ленинский

Договорная

продавец непродовольственных товаров

Минск, Ленинский

Договорная

Подработка

Минск, Ленинский

КЛАДКА

Договорная

КЛАДКА

Минск, Ленинский

Договорная

Сиделка

Минск, Ленинский

Договорная

ищу работу 15 лет

Минск, Ленинский

Договорная

Монтажник сантехсистем

Минск, Ленинский

Договорная

Курьер

Минск, Ленинский

Договорная

Ищу работу на дому

Минск, Ленинский

Ищу работу по выходным или после 18.00 няни

Договорная

Ищу работу по выходным или после 18.00 няни

Минск, Ленинский

Водитель вилочного погрузчика ,нужна подработка.

Договорная

Водитель вилочного погрузчика ,нужна подработка.

Минск, Ленинский

Ищу работу сантехник

Договорная

Ищу работу сантехник

Минск, Ленинский

Укладка плитки, ламинат

Договорная

Укладка плитки, ламинат

Минск, Ленинский

Штукатур, установщик Маяков, Стяжечник

Договорная

Штукатур, установщик Маяков, Стяжечник

Минск, Ленинский

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее