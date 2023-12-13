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Работа в строительстве, ремонте в Ленинском районе Минска

Отделочник

2 000 р.

Отделочник

Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.

Минск, Ленинский

Монтажник. Строитеть. Установщик

Договорная

Монтажник. Строитеть. Установщик

ООО ЭКТИВБЭБИ (Торговая марка БЭБИСТРОЙ) - производитель детского игрового и спортивного оборудования (на рынке с 2012 года) является одним из лидеров рынка Республики Беларусь и экспортером в РФ и Ка...

Минск, Ленинский

Монтажник окон ПВХ

Договорная

Монтажник окон ПВХ

Требуется монтажник окон ПВХ на балконах и лоджиях: - Опыт работы с портфолио - наличие инструмента обязательно - оплата труда высокая Работа по г. Минск и Минскому р-ну.

Минск, Ленинский

Монтажник-отделочник балконов и лоджий

3 000 р.

Монтажник-отделочник балконов и лоджий

Требуется монтажник на отделку (обшивку) балконов и лоджий! Работа по г. Минск. и минскому р-ну) Обязанности: - утепление по системе "термос" - отделка стен, пола, потолка различными материалами - мон...

Минск, Ленинский

Фасадчики

3 500 р.

Фасадчики

Строительной организации требуется фасадчики с опытом по вентилируемых фасадам,подсистема,керамагранит.Оплата сдельная.

Минск, Ленинский

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Обязанности: • Демонтаж вентиляционного оборудования в производственном цеху. Требования: • Отсутствие судимостей • Ответственность, выносливость, трудолюбие, исполнительность. • Наличие действующих у...

Минск, Ленинский

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Минск, Центральный

Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

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Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
вакансия

2 000 р.

вакансия

Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...

Минск, Центральный

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Рабочий на замену окон

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Минск, Центральный

Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства

Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.

Минск, Центральный

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

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Вакансия в другом регионе
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Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
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Договорная

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Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Сварщики на стройку

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Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Требуются отделочники

3 500 р.

Требуются отделочники

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Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Каменщик

3 140 р.

Каменщик

Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
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4 053 р.

Маляр

Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий на объекты в Латвии

6 166.08 р.

Разнорабочий на объекты в Латвии

Обязанности: Работа во дворах (плиты, керамзит); Демонтаж труб в подвале; Демонтажные работы Пожароопасные работы, резка металла. Требования: Знание технологии работ Владение инструментом по своему пр...

Минск, Центральный

Монтажник оконных конструкций
vip

6 000 р.

Монтажник оконных конструкций

Монтаж окон из ПВХ, балконных рам из ПВХ и алюминия

Минск, Заводской

3 500 р.

Штукатур

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности:  Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Столяр Плотник

2 000 р.

Столяр Плотник

Столяр Плотник Крупной строительной компании срочно требуются: Столяры плотники, штукатуры, облицовщики плиточники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально)...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

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Минск, Центральный

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Электрики требуются

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Вакансия в другом регионе
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Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
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Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
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Вакансия в другом регионе
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Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
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Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
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